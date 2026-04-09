Ejército desmanteló fábrica de explosivos de las disidencias en Catatumbo: tenían arsenal listo para ataques con drones

Las Fuerzas Militares de Colombia destruyeron una fábrica clandestina de explosivos vinculada a la Estructura 33 en Tibú, Catatumbo - crédito @COL_EJERCITO / X

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares colombianas permitió ubicar y destruir una fábrica clandestina de explosivos en la zona rural de Tibú, Catatumbo, perteneciente al grupo armado organizado residual Estructura 33.

Según informó el Ejército Nacional, el complejo funcionaba como un centro logístico para la fabricación de artefactos explosivos improvisados y la coordinación de ataques con drones contra la fuerza pública desplegada en la región.

El hallazgo, reportado por la institución castrense, incluyó 320 detonadores, 120 granadas artesanales adaptadas para drones, ocho minas antipersonal, 80 kilogramos de explosivos, cilindros de gas, rampas de lanzamiento y equipos de comunicación militar. En el lugar se incautaron también controles y hélices para drones, munición de diversos calibres y motocicletas empleadas para la movilidad del grupo armado.

El grupo armado Estructura 33 usaba el complejo para coordinar ataques con drones y restringir la movilidad en un corredor estratégico del Catatumbo - crédito @COL_EJERCITO / X

Un corredor estratégico para acciones armadas

La intervención militar se llevó a cabo en el corregimiento de Versalles, municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, y contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

De acuerdo con lo informado por el Ejército, el complejo estaba compuesto por seis estructuras ocultas entre la vegetación, desde donde la Estructura 33 coordinaba ataques con drones y restringía la movilidad de los habitantes de la zona.

El grupo armado utilizaba este espacio para planificar acciones contra la fuerza pública y mantener el control sobre un corredor estratégico clave para su desplazamiento y actividades ilícitas. La presencia de equipos de intendencia de uso privativo de la institución militar refuerza la hipótesis de que el lugar operaba como un punto nodal de operaciones para la organización armada.

Impacto en la seguridad

El operativo permitió incautar 320 detonadores, 120 granadas artesanales para drones y diversos equipos militares en la zona rural de Tibú - crédito @COL_EJERCITO / X

El operativo militar, respaldado por sobrevuelos de reconocimiento y control territorial, permitió neutralizar una de las principales infraestructuras de apoyo logístico y ofensivo de la estructura armada residual en el Catatumbo.

Según reportó el Ejército Nacional, con la destrucción de este depósito ilegal se logró debilitar la capacidad del grupo para coordinar ataques y restringir el tránsito de la población en la región.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales, coronel Camilo Ernesto Contreras Suárez, destacó que “a través de la acción militar se neutralizó un corredor estratégico de movilidad utilizado por este grupo armado para restringir la movilidad de los habitantes del sector; de igual forma, desde este sitio, se coordinaba ataques con dron a personal de la fuerza pública”.

La intervención militar, apoyada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, neutralizó seis estructuras ocultas entre la vegetación - crédito @COL_EJERCITO / X

Las autoridades señalaron que la operación militar contribuyó a restablecer condiciones de seguridad en el área rural de Tibú, lo que facilita la movilidad de los habitantes, el acceso de niños y jóvenes a las instituciones educativas y el transporte de productos agrícolas.

Contexto de violencia y operaciones en Catatumbo

El hallazgo del complejo se da en un contexto de persistente violencia en el Catatumbo, región históricamente afectada por la disputa entre estructuras armadas ilegales para el control del territorio y las economías ilícitas.

Tras recientes ataques registrados en la vereda Cuatro Esquinas, municipio de El Tarra, las autoridades ordenaron intensificar los patrullajes y la ofensiva contra los grupos criminales.

El Ejército Nacional intensificará la ofensiva militar en Catatumbo para proteger la infraestructura crítica y neutralizar los ataques armados - crédito @COL_EJERCITO / X

El Ejército Nacional anunció que la ofensiva militar se mantendrá de manera sostenida y articulada en la región del Catatumbo, con el objetivo de neutralizar a los responsables de estos ataques y proteger la infraestructura crítica del Estado.

La institución reiteró su compromiso de “proteger la vida y la tranquilidad de las comunidades del nororiente del país”, mientras continúa la coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el territorio.

Las operaciones en la zona buscan debilitar la capacidad operativa de grupos armados ilegales y restablecer condiciones que permitan el desarrollo de las actividades cotidianas en las zonas rurales de Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en Colombia.