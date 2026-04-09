Desempolvan las malas notas de Petro en materias de economía y Katherine Miranda lanza fuerte crítica: “Usted no tiene maestría”

Katherine Miranda le recordó al presidente Petro que no terminó ninguno de sus posgrados - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

Las críticas cruzadas entre sectores de oposición, el presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, volvieron a instalarse en el debate público tras un intercambio en redes sociales en el que se discutieron tanto decisiones de política económica como la formación académica del jefe de Estado.

La controversia, que involucró también al economista y ministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe —condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro— Andrés Felipe Arias, giró en torno a señalamientos sobre estudios universitarios y el manejo de la política monetaria en Colombia.

El episodio se originó a partir de cuestionamientos sobre la conducción económica del Gobierno, en un contexto en el que la inflación y las decisiones del Banco de la República son objeto de discusión permanente.

El presidente Petro mantiene tensiones con el Banco de la República debido a las altas tasas de interés - crédito Banco de la República

Desde sectores de la oposición señalan que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para impulsar el crecimiento económico habrían tenido efectos contrarios a los esperados, en un año de inflación elevada que obligó a mantener altas las tasas de interés como mecanismo de control de precios. Además, advierten que otras decisiones recientes podrían afectar negativamente el desempeño del país y contribuir a un aumento del déficit fiscal.

Las malas notas que obtuvo Petro en la Universidad del Externado

En ese escenario, el economista Andrés Felipe Arias publicó en la red social X una serie de comentarios en los que hizo referencia al desempeño académico del presidente Gustavo Petro durante su paso por la universidad. Según el exministro, el mandatario habría tenido resultados dispares en materias de economía, con mejores calificaciones en áreas teóricas y más bajas en asignaturas relacionadas con política monetaria y economía agraria.

“Señor Presidente @petrogustavo, con todo respeto: usted perdió Política Monetaria con 2.8 y Economía Agraria con 2.2 en el Externado. Anoche, en su alocución, quedó claro que no habilitó ninguna de las dos (sic)”, escribió Arias en X.

Andrés Felipe Arias recordó que Gustavo Petro perdió Política Monetaria con 2,8 y Economía Agraria con 2,2 en la Universidad del Externado - crédito @AndresFelArias/X

El exministro compartió el documento de materias de la Universidad Externado en las que se ve que Petro habría obtenido notas como 4,8 en Teoría del Conocimiento, 4,9 en Historia Social, 4,5 en Seminario de Keynes, además de 5,0 en Economía Urbana y Economía Internacional.

En contraste, indicó que en Política Monetaria habría registrado 2,8 y posteriormente 3,5, y en Economía Agraria 2,2. Con base en estos datos, Arias cuestionó la coherencia entre esa formación y algunas decisiones de política económica actuales.

Lo que llamó la atención es que el presidente Petro respondió en la misma plataforma cuestionando al exministro y haciendo referencia a su trayectoria y a decisiones de gobiernos anteriores.

“¿Y por qué no sacas las notas de estudios de la maestría? Lo que no verás es que saque recursos públicos para subsidiar a ricos terratenientes incluido el presidente que te nombró”, respondió Petro en la misma red social.

El presidente respondió cuestionando al exministro y haciendo referencia a decisiones de gobiernos anteriores - crédito @petrogustavo/X

Miranda recuerda que Petro no tiene títulos de posgrado

Lejos de terminarse la discusión, esta continuó con la intervención de la representante a la Cámara Katherine Miranda, que cuestionó la afirmación del presidente sobre sus estudios de posgrado. La legisladora aseguró que, según registros de la Función Pública, el mandatario no habría finalizado algunos de sus estudios de maestría.

“¡Falso! Usted no tiene maestría. Aquí la hoja de vida de la función pública lo dice”, señaló la congresista, aludiendo a información disponible en la plataforma oficial.

En la captura del sitio web que compartió la congresista se evidencia que el presidente no finalizó ninguno de sus estudios de posgrado; aunque sí se graduó de Economía, realizó una especialización en Administración Pública, así como una maestría en Economía; estos no fueron concluidos, es decir, que no ostenta estos títulos.

Katherine Miranda afirmó que, según registros de Función Pública, el presidente no habría finalizado algunos programas de posgrado - crédito @KatheMirandaP/X

Esto generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde varios usuarios se burlaron de los sectores de oposición por poner sobre la mesa estos puntajes académicos, señalando que, bajo esa lógica, cualquier persona que haya reprobado una materia podría ser cuestionada de por vida, lo cual consideran poco razonable.

No obstante, otros señalaron que no comprenden cómo un presidente de la República podría no contar con la preparación suficiente para dirigir el país.