Colombia

Así puede hacer una crema de zanahoria con tan solo 5 ingredientes

Esta receta transforma productos cotidianos en una experiencia reconfortante, económica y saludable

Guardar
a crema puede variarse fácilmente utilizando caldo de pollo en vez de verduras - crédito visuales IA infobae / Gemini
a crema puede variarse fácilmente utilizando caldo de pollo en vez de verduras - crédito visuales IA infobae / Gemini

Hay platos que conquistan por su sencillez y sabor, y la crema de zanahoria con solo 5 ingredientes es uno de esos clásicos que nunca falla. El aroma dulce de la zanahoria cocida y la textura aterciopelada de la sopa invitan a disfrutar de una experiencia cálida y reconfortante, ideal para cualquier día cuando buscas algo ligero, saludable y fácil de preparar.

En la región Andina de Colombia, la zanahoria es un cultivo abundante y muy valorado en la cocina casera, donde las sopas espesas y cremosas son parte esencial del menú cotidiano. Esta receta destaca por su economía y practicidad, aprovechando ingredientes que seguramente tienes a la mano en tu cocina colombiana.

Adicional a esto, las zanahorias ofrecen múltiples ventajas para la salud, según especialistas en nutrición y medicina. Este tubérculo es conocido por su elevado contenido de betacarotenos, los cuales el organismo convierte en vitamina A, fundamental para la visión y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Además de su aporte en vitamina A, la zanahoria contiene antioxidantes naturales y fibra dietética. Estos compuestos ayudan a mantener saludables las mucosas y la piel, al mismo tiempo que favorecen la digestión y contribuyen a regular el tránsito intestinal.

Esta receta aprovecha ingredientes comunes en la cocina colombiana, facilitando su preparación en cualquier hogar - crédito visuales IA infobae / Gemini
Esta receta aprovecha ingredientes comunes en la cocina colombiana, facilitando su preparación en cualquier hogar - crédito visuales IA infobae / Gemini

Consumir zanahorias de forma regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su bajo aporte calórico y su capacidad para incrementar la sensación de saciedad la convierten en una opción recomendable para quienes buscan controlar el peso corporal.

La zanahoria también es fuente de vitaminas del grupo B y minerales como el potasio, que son necesarios para el metabolismo y la función muscular. Su alto contenido en agua contribuye a mantener una correcta hidratación, lo que es beneficioso para la salud general.

Receta de crema de zanahoria con 5 ingredientes

La crema de zanahoria es una sopa espesa y suave, donde la zanahoria es la protagonista y los demás ingredientes aportan textura y profundidad de sabor. La técnica principal es la cocción de los vegetales en agua o caldo, seguida de un licuado que da como resultado una mezcla homogénea y cremosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos
Servida en porciones generosas, la crema de zanahoria es perfecta como entrada ligera o almuerzo saludable - crédito visuales IA infobae / Gemini
Servida en porciones generosas, la crema de zanahoria es perfecta como entrada ligera o almuerzo saludable - crédito visuales IA infobae / Gemini

Ingredientes

  1. 4 zanahorias grandes
  2. 1 papa mediana
  3. 1 cebolla cabezona blanca
  4. 2 cucharadas de aceite (oliva, girasol o canola)
  5. 1 litro de agua o caldo de verduras

Sal y pimienta al gusto (opcionales).

Cómo hacer crema de zanahoria, paso a paso

  1. Pela y corta las zanahorias, la papa y la cebolla en trozos medianos para asegurar una cocción uniforme.
  2. En una olla grande, pon el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente y suave, lo que potencia el sabor de la base.
  3. Agrega las zanahorias y la papa, remueve por 2 minutos para sellar los sabores.
  4. Vierte el litro de agua o caldo, sube a fuego alto hasta que hierva y luego reduce a fuego medio. Tapa y cocina durante 20 minutos o hasta que las verduras estén blandas.
  5. Retira la olla del fuego y deja reposar unos minutos. Lleva todo a la licuadora y procesa hasta lograr una mezcla suave y sin grumos.
  6. Regresa la crema a la olla, añade sal y pimienta al gusto, y cocina por 3 minutos más para integrar los sabores.
  7. Si buscas una textura más fina, puedes pasar la crema por un colador antes de servir. Consejo técnico: No dejes hervir tras licuar, solo calienta suavemente para evitar que la crema pierda brillo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 4 porciones generosas.

La cebolla cabezona blanca, al ser sofrita primero, aporta profundidad y suavidad al sabor final de la crema - crédito Visuales IA Infobae
La cebolla cabezona blanca, al ser sofrita primero, aporta profundidad y suavidad al sabor final de la crema - crédito Visuales IA Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90-110 kcal
  • Carbohidratos: 20g
  • Proteína: 2g
  • Grasas: 2g
  • Fibra: 3g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La crema se puede guardar en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Si prefieres, congélala por un máximo de 1 mes para tenerla lista en cualquier momento.

Temas Relacionados

Crema de zanahoriaCómo hacerCocinar zanahoriaColombia-recetasColombia-Noticias

Más Noticias

La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

El alto tribunal dejó sin efectos la medida adoptada en diciembre de 2025 y determinó que otros decretos relacionados permanecerán suspendidos mientras se estudia su constitucionalidad

La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

Siniestralidad vial en Bogotá aumentó en 2026: motociclistas son casi la mitad de las víctimas fatales, estas son las principales causas

El último informe de la Secretaría de Movilidad indica que 162 personas han fallecido en accidentes, principalmente en vías arteriales y por comportamientos de riesgo

Siniestralidad vial en Bogotá aumentó en 2026: motociclistas son casi la mitad de las víctimas fatales, estas son las principales causas

Caso Ungrd: libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos derivó en investigación contra fiscales delegados

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de indagaciones para establecer si hubo irregularidades en el trámite procesal que concluyó con la libertad del exministro

Caso Ungrd: libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos derivó en investigación contra fiscales delegados

Cada 20 horas muere un trabajador en Colombia: minería y agricultura presentan los riesgos más altos

El más reciente informe del Consejo Colombiano de Seguridad muestra que el 98,4% de las muertes obedece a accidentes laborales, con fuertes incrementos frente a los datos del año anterior

Cada 20 horas muere un trabajador en Colombia: minería y agricultura presentan los riesgos más altos

Corte Suprema de Justicia retiró a la magistrada Cristina Lombana del proceso contra Armando Benedetti: así quedó la votación

La investigación está relacionada con un proceso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro del Interior, uno de los funcionarios de mayor peso en el Gobierno nacional

Corte Suprema de Justicia retiró a la magistrada Cristina Lombana del proceso contra Armando Benedetti: así quedó la votación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”