Así puede hacer una crema de zanahoria con tan solo 5 ingredientes

a crema puede variarse fácilmente utilizando caldo de pollo en vez de verduras - crédito visuales IA infobae / Gemini

Hay platos que conquistan por su sencillez y sabor, y la crema de zanahoria con solo 5 ingredientes es uno de esos clásicos que nunca falla. El aroma dulce de la zanahoria cocida y la textura aterciopelada de la sopa invitan a disfrutar de una experiencia cálida y reconfortante, ideal para cualquier día cuando buscas algo ligero, saludable y fácil de preparar.

En la región Andina de Colombia, la zanahoria es un cultivo abundante y muy valorado en la cocina casera, donde las sopas espesas y cremosas son parte esencial del menú cotidiano. Esta receta destaca por su economía y practicidad, aprovechando ingredientes que seguramente tienes a la mano en tu cocina colombiana.

Adicional a esto, las zanahorias ofrecen múltiples ventajas para la salud, según especialistas en nutrición y medicina. Este tubérculo es conocido por su elevado contenido de betacarotenos, los cuales el organismo convierte en vitamina A, fundamental para la visión y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Además de su aporte en vitamina A, la zanahoria contiene antioxidantes naturales y fibra dietética. Estos compuestos ayudan a mantener saludables las mucosas y la piel, al mismo tiempo que favorecen la digestión y contribuyen a regular el tránsito intestinal.

Esta receta aprovecha ingredientes comunes en la cocina colombiana, facilitando su preparación en cualquier hogar - crédito visuales IA infobae / Gemini

Consumir zanahorias de forma regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su bajo aporte calórico y su capacidad para incrementar la sensación de saciedad la convierten en una opción recomendable para quienes buscan controlar el peso corporal.

La zanahoria también es fuente de vitaminas del grupo B y minerales como el potasio, que son necesarios para el metabolismo y la función muscular. Su alto contenido en agua contribuye a mantener una correcta hidratación, lo que es beneficioso para la salud general.

Receta de crema de zanahoria con 5 ingredientes

La crema de zanahoria es una sopa espesa y suave, donde la zanahoria es la protagonista y los demás ingredientes aportan textura y profundidad de sabor. La técnica principal es la cocción de los vegetales en agua o caldo, seguida de un licuado que da como resultado una mezcla homogénea y cremosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Servida en porciones generosas, la crema de zanahoria es perfecta como entrada ligera o almuerzo saludable - crédito visuales IA infobae / Gemini

Ingredientes

4 zanahorias grandes 1 papa mediana 1 cebolla cabezona blanca 2 cucharadas de aceite (oliva, girasol o canola) 1 litro de agua o caldo de verduras

Sal y pimienta al gusto (opcionales).

Cómo hacer crema de zanahoria, paso a paso

Pela y corta las zanahorias, la papa y la cebolla en trozos medianos para asegurar una cocción uniforme. En una olla grande, pon el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente y suave, lo que potencia el sabor de la base. Agrega las zanahorias y la papa, remueve por 2 minutos para sellar los sabores. Vierte el litro de agua o caldo, sube a fuego alto hasta que hierva y luego reduce a fuego medio. Tapa y cocina durante 20 minutos o hasta que las verduras estén blandas. Retira la olla del fuego y deja reposar unos minutos. Lleva todo a la licuadora y procesa hasta lograr una mezcla suave y sin grumos. Regresa la crema a la olla, añade sal y pimienta al gusto, y cocina por 3 minutos más para integrar los sabores. Si buscas una textura más fina, puedes pasar la crema por un colador antes de servir. Consejo técnico: No dejes hervir tras licuar, solo calienta suavemente para evitar que la crema pierda brillo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 4 porciones generosas.

La cebolla cabezona blanca, al ser sofrita primero, aporta profundidad y suavidad al sabor final de la crema - crédito Visuales IA Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 90-110 kcal

Carbohidratos: 20g

Proteína: 2g

Grasas: 2g

Fibra: 3g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La crema se puede guardar en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Si prefieres, congélala por un máximo de 1 mes para tenerla lista en cualquier momento.