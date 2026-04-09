Así puede hacer una crema de zanahoria con tan solo 5 ingredientes

Hay platos que conquistan por su sencillez y sabor, y la crema de zanahoria con solo 5 ingredientes es uno de esos clásicos que nunca falla. El aroma dulce de la zanahoria cocida y la textura aterciopelada de la sopa invitan a disfrutar de una experiencia cálida y reconfortante, ideal para cualquier día cuando buscas algo ligero, saludable y fácil de preparar.
En la región Andina de Colombia, la zanahoria es un cultivo abundante y muy valorado en la cocina casera, donde las sopas espesas y cremosas son parte esencial del menú cotidiano. Esta receta destaca por su economía y practicidad, aprovechando ingredientes que seguramente tienes a la mano en tu cocina colombiana.
Adicional a esto, las zanahorias ofrecen múltiples ventajas para la salud, según especialistas en nutrición y medicina. Este tubérculo es conocido por su elevado contenido de betacarotenos, los cuales el organismo convierte en vitamina A, fundamental para la visión y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.
Además de su aporte en vitamina A, la zanahoria contiene antioxidantes naturales y fibra dietética. Estos compuestos ayudan a mantener saludables las mucosas y la piel, al mismo tiempo que favorecen la digestión y contribuyen a regular el tránsito intestinal.
Consumir zanahorias de forma regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su bajo aporte calórico y su capacidad para incrementar la sensación de saciedad la convierten en una opción recomendable para quienes buscan controlar el peso corporal.
La zanahoria también es fuente de vitaminas del grupo B y minerales como el potasio, que son necesarios para el metabolismo y la función muscular. Su alto contenido en agua contribuye a mantener una correcta hidratación, lo que es beneficioso para la salud general.
Receta de crema de zanahoria con 5 ingredientes
La crema de zanahoria es una sopa espesa y suave, donde la zanahoria es la protagonista y los demás ingredientes aportan textura y profundidad de sabor. La técnica principal es la cocción de los vegetales en agua o caldo, seguida de un licuado que da como resultado una mezcla homogénea y cremosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 zanahorias grandes
- 1 papa mediana
- 1 cebolla cabezona blanca
- 2 cucharadas de aceite (oliva, girasol o canola)
- 1 litro de agua o caldo de verduras
Sal y pimienta al gusto (opcionales).
Cómo hacer crema de zanahoria, paso a paso
- Pela y corta las zanahorias, la papa y la cebolla en trozos medianos para asegurar una cocción uniforme.
- En una olla grande, pon el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente y suave, lo que potencia el sabor de la base.
- Agrega las zanahorias y la papa, remueve por 2 minutos para sellar los sabores.
- Vierte el litro de agua o caldo, sube a fuego alto hasta que hierva y luego reduce a fuego medio. Tapa y cocina durante 20 minutos o hasta que las verduras estén blandas.
- Retira la olla del fuego y deja reposar unos minutos. Lleva todo a la licuadora y procesa hasta lograr una mezcla suave y sin grumos.
- Regresa la crema a la olla, añade sal y pimienta al gusto, y cocina por 3 minutos más para integrar los sabores.
- Si buscas una textura más fina, puedes pasar la crema por un colador antes de servir. Consejo técnico: No dejes hervir tras licuar, solo calienta suavemente para evitar que la crema pierda brillo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta está pensada para 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 90-110 kcal
- Carbohidratos: 20g
- Proteína: 2g
- Grasas: 2g
- Fibra: 3g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La crema se puede guardar en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Si prefieres, congélala por un máximo de 1 mes para tenerla lista en cualquier momento.