Antonio Correa se apartó de decisión del Partido de la U y anunció su respaldo a Iván Cepeda para la Presidencia: “Mi compromiso es con el país”

Correa justificó su determinación en razones de “convicción política” y coherencia con las causas que ha defendido durante su trayectoria - crédito Senado y Luisa González/REUTERS

El jueves 9 de abril, el senador Antonio Correa, integrante del Partido de la U, anunció públicamente su decisión de unirse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, pese a que su bancada había definido no respaldar dicha aspiración. El anuncio fue realizado a través de su cuenta en la red social X, donde expuso las razones de su postura.

La determinación del congresista se conoció luego de que el Partido de la U comunicara oficialmente, el miércoles 8 de abril, que no apoyará la candidatura de Cepeda a la Presidencia de la República. Esta posición fue adoptada tras una reunión de bancada llevada a cabo en el Club de Banqueros, en Bogotá, con la participación de congresistas actuales, electos y la dirección colegiada de la colectividad.

“He decidido, como senador del Partido de la U, unirme a la campaña del candidato Iván Cepeda a la Presidencia de la República”, escribió Correa en su mensaje. En el mismo pronunciamiento agregó: “Lo hago por convicción política, por coherencia con las causas que he defendido durante años y por la certeza de que Colombia no puede retroceder”.

Decisión individual frente a postura de la bancada

La colectividad indicó que su decisión se tomó luego de un análisis interno basado en el diálogo democrático sobre el panorama político nacional - crédito @aida_quilcue/X

En su declaración, el senador dejó claro que su postura difiere de la adoptada por su partido, aunque manifestó respeto por la decisión colectiva. “Aunque mi partido ha tomado otro camino, el cual respeto, mi compromiso es con el país, con la justicia social y con las reformas que buscan dignificar la vida de millones de colombianos”, señaló.

El congresista también hizo referencia a los argumentos que sustentan su respaldo al proyecto político de Iván Cepeda, incluyendo temas relacionados con derechos sociales, economía y reformas. “Hoy más que nunca debemos defender lo que se ha conquistado: el avance de los derechos sociales, la recuperación del salario y la economía al servicio de la gente, las reformas que buscan un país más justo y la esperanza que millones depositaron en el cambio”, afirmó.

El congresista expresó que su compromiso está orientado hacia la justicia social, las reformas y la defensa de los derechos sociales- crédito @AntonioJCorreaJ/X

En el mismo mensaje, Correa añadió: “No podemos permitir que Colombia vuelva al pasado, a las épocas donde unos pocos decidían por todos y donde los derechos eran privilegios”. Asimismo, indicó que su decisión busca contribuir a una coalición más amplia: “Por eso hoy doy este paso con claridad y convicción: para sumar fuerzas, para ampliar el frente democrático y para acompañar el proyecto que lidera Iván Cepeda”.

El senador también calificó su determinación como un hecho de mayor alcance político. “Esta no es una decisión personal, es una decisión histórica”, escribió.

Y concluyó su mensaje con afirmaciones sobre el proceso electoral: “Vamos a ganar en primera vuelta. Vamos a consolidar el cambio. Y vamos a demostrar que Colombia eligió avanzar y no retroceder. El futuro se defiende con valentía. Y hoy damos un paso más para garantizarlo”.

Partido de la U descarta respaldo a Cepeda

El comunicado resalta que la determinación responde a criterios de estabilidad institucional y fortalecimiento democrático - crédito Partido de la U

Por su parte, el Partido de la U informó oficialmente que no respaldará la candidatura de Iván Cepeda. A través de un comunicado, la colectividad detalló que la decisión se produjo en medio de un espacio de deliberación interna: “Se realizó la reunión de bancada en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”, indicaron los firmantes, entre ellos los directores colegiados Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha.

Adicionalmente, el partido dejó abierta la definición sobre el candidato que respaldará en los próximos comicios presidenciales. “El apoyo del partido será definido, entre los otros candidatos en una próxima reunión”, precisó el texto, sin especificar una fecha para dicho encuentro.

En el mismo pronunciamiento, el Partido de la U explicó los criterios institucionales que sustentaron la decisión adoptada frente a la candidatura de Cepeda. “Esta decisión refleja nuestro compromiso con la estabilidad institucional, el fortalecimiento de la democracia y la búsqueda de soluciones que respondan a las necesidades de todos los colombianos”, concluye el comunicado.