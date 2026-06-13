Migración Colombia entregó a cinco ciudadanos deportados de Estados Unidos tras su llegada al aeropuerto El Dorado en Bogotá

Este video documenta la llegada y el proceso de cinco ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Se observa a personal de Migración Colombia realizando el registro dactilar de los individuos - crédito Migración Colombia

Cinco colombianos deportados de Estados Unidos llegaron al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y fueron entregados por Migración Colombia a las autoridades judiciales del país. Entre ellos, uno contaba con circular roja de Interpol por homicidio agravado y hurto calificado, y deberá responder por la muerte de una persona que se encontraba en estado de indefensión durante un intento de robo.

La entrega de estos ciudadanos, realizada tras su arribo en un vuelo procedente de Alexandria, ocurre en medio de la cooperación internacional entre agencias migratorias y de seguridad, como el ICE y HSI de Estados Unidos. La identificación de los deportados incluyó un procedimiento decadactilar –registro completo de huellas dactilares– que permitió confirmar la identidad del requerido por Interpol, que fue dejado a disposición de la Policía Nacional.

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Migración Colombia deja en manos de las autoridades a un colombiano con circular roja por homicidio y cuatro con orden de captura - crédito Migración Colombia

Los cuatro restantes serán procesados en Colombia por delitos como lesiones personales y hurto calificado y agravado. Uno de ellos comparecerá ante un juzgado de ejecución de penas en Villavicencio, otro enfrentará cargos en un juzgado penal de Bogotá, y dos más deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación.

La acción de Migración Colombia responde a la estrategia institucional para fortalecer la seguridad nacional y garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia sean ubicados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

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Desde agosto de 2022, Migración Colombia ha entregado cerca de 2.400 personas con órdenes de captura, circulares y alertas migratorias a las autoridades judiciales del país. Según Gloria Esperanza Arriero López, directora general de la entidad: “Esta articulación institucional contribuye decididamente a la protección de la ciudadanía, ubicando personas vinculadas a procesos judiciales para garantizar el orden público y la seguridad nacional”.

Entre ellos, uno contaba con circular roja de Interpol por homicidio agravado y hurto calificado, y deberá responder por la muerte de una persona que se encontraba en estado de indefensión durante un intento de robo - crédito Migración Colombia

Cayó en Medellín el presunto narcotraficante holandésque entró por el aeropuerto El Dorado

La captura de un ciudadano neerlandés con circular roja de Interpol movilizó a las autoridades de la ciudad de Medellín el lunes 8 de junio de 2026, cuando fue localizado en un hotel del sector Parque Lleras. El individuo, requerido por la justicia de Países Bajos y Finlandia por delitos de tráfico internacional de drogas, había logrado sortear los controles migratorios en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, informó que la detención se concretó tras una alerta generada por los sistemas de información migratoria en la ciudad. A pesar de haber ingresado al país sin ser detectado, el refuerzo de los controles permitió su plena identificación y posterior detención en territorio antioqueño.

Según las autoridades, la publicación de la circular roja de Interpol ocurrió el viernes 5 de junio, dos días después de que el extranjero arribara a Colombia. Esta alerta internacional resultó clave para activar los procedimientos que culminaron con su arresto en Medellín.

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El ciudadano europeo fue hallado en un hotel cercano al Parque Lleras, en El Poblado, Medellín - crédito captura de pantalla Migración Colombia

El secretario Villa Mejía detalló que el detenido no era un criminal común, sino un narcotraficante con varios antecedentes. La justicia europea lo investiga por coordinar envíos de cocaína, marihuana y pastillas de éxtasis hacia Europa entre abril y mayo de 2020, utilizando sistemas de comunicación encriptados para evadir la vigilancia policial.

El caso ilustra cómo el sospechoso utilizó rutas ya empleadas en el tráfico de estupefacientes para enviar recursos ilícitos a Europa, facilitando así operaciones de lavado de activos. De acuerdo con la investigación, estas actividades estaban ligadas a una estructura criminal con operaciones transnacionales.

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El ciudadano neerlandés quedó a disposición de las autoridades competentes y podría ser extraditado para enfrentar la justicia en su país. La policía europea y la colombiana mantienen la coordinación para garantizar que los cargos por narcotráfico y lavado de activos sean procesados conforme a los acuerdos internacionales vigentes.