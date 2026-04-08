“Perfilamiento político” y “interceptación ilegal”: De la Espriella acude a EE. UU. y Europa por denuncias contra el Gobierno

FOTO DE ARCHIVO. Abelardo De La Esprilela - El candidato presidencial envió cartas a autoridades internacionales en las que advierte posibles irregularidades y solicita vigilancia electoral | REUTERS/Luisa González

En las últimas horas, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció ante autoridades internacionales un presunto “perfilamiento político” en su contra por parte del Gobierno nacional, según información obtenida por Revista Semana.

El abogado envió comunicaciones al secretario de Estado de Estados Unidos y al Parlamento Europeo en las que expone posibles irregularidades y solicita acompañamiento al proceso electoral colombiano.

La denuncia incluye señalamientos sobre supuestas interceptaciones ilegales y una campaña de desprestigio durante su aspiración presidencial, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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El abogado envió comunicaciones al secretario de Estado de Estados Unidos y al Parlamento Europeo en las que expone posibles irregularidades y solicita acompañamiento al proceso electoral colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa

Cartas enviadas a organismos internacionales

El candidato Abelardo de la Espriella informó que remitió dos comunicaciones dirigidas a instancias internacionales.

Una de ellas fue enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mientras que la otra fue dirigida al Parlamento Europeo.

En estos documentos, el aspirante expone preocupaciones relacionadas con el proceso electoral en Colombia.

“Esta misiva tiene por objeto poner en conocimiento de usted y de su gobierno, el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente de los colombianos Gustavo Petro Urrego”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Denuncias sobre interceptaciones y perfilamiento

En su pronunciamiento, el candidato aseguró que ha sido objeto de supuestas interceptaciones ilegales.

Indicó que esta situación estaría relacionada con la divulgación de información sobre presuntas conversaciones.

Según el texto, estas versiones fueron desmentidas por el propio aspirante.

“En atención a que se me han violado ilícitamente mis comunicaciones”, expresó De la Espriella, citado por ese medio de comunicación.

También afirmó que existe un ambiente de presión en su contra.

Señalamientos sobre campaña en su contra

El candidato indicó que, además de las supuestas interceptaciones, ha enfrentado ataques durante su campaña.

“He recibido una gran cantidad de ataques sistemáticos efectuados a través de periodistas e influenciadores digitales”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Según explicó, estas acciones harían parte de una estrategia de desprestigio.

También mencionó el uso de herramientas digitales y contenidos que, a su juicio, afectan su imagen pública.

Abelardo de la Espriella - El candidato indicó que, además de las supuestas interceptaciones, ha enfrentado ataques durante su campaña - crédito Lina Gasca/Colprensa

Solicitudes a la comunidad internacional

En las comunicaciones enviadas, De la Espriella solicitó acompañamiento internacional.

Pidió a las autoridades estadounidenses apoyar la vigilancia del proceso electoral en Colombia.

Asimismo, solicitó garantías para la seguridad de los candidatos de oposición.

El documento también hace referencia a posibles riesgos para la integridad personal y familiar.

Contexto de la denuncia

El candidato recordó que el presidente Gustavo Petro mencionó informes de inteligencia relacionados con supuestas conversaciones.

Estos hechos, según De la Espriella, generaron preocupación sobre la protección de sus comunicaciones.

Además, en el documento enviado al Parlamento Europeo, citó antecedentes relacionados con la situación de seguridad en el país.

Finalmente, reiteró sus denuncias sobre una presunta persecución política en el marco de la campaña electoral.

El caso se suma al debate sobre garantías electorales y el papel de las instituciones en el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.