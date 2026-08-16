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Fundación busca convertir plástico flexible reciclado en viviendas para familias afectadas por terremoto: en qué consiste

La iniciativa transforma bolsas y empaques en perfiles para construir casas sismorresistentes, además de parques y mobiliario, y plantea una respuesta habitacional para comunidades vulnerables a partir de residuos de baja recuperación en Colombia

La entidad indicó que el material acopiado permitiría levantar soluciones sismorresistentes para hogares impactados por sismos, y señaló que busca financiación para aumentar su capacidad operativa tras los eventos ocurridos en el occidente del país - crédito Botellas de amor Fundación/YouTube
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La Fundación Botellas de Amor busca convertir plástico flexible reciclado en viviendas para familias afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto que afectó a varios departamentos del país.

Esta estrategia une el aprovechamiento de residuos con una respuesta habitacional para comunidades vulnerables. La organización transforma un material de baja recuperación en Colombia en perfiles de plástico reciclado que pueden usarse en casas sismorresistentes, parques, muebles y otros elementos.

El plan cobra dimensión por el volumen de material ya reunido: la fundación tiene almacenadas más de 7.000 toneladas de plástico, una cantidad que, según explicó Kelly Rodríguez, directora de sostenibilidad de la entidad, equivale a cerca de 2.000 viviendas potenciales.

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La organización está en búsqueda de recursos para ampliar su capacidad de respuesta tras los terremotos mencionados durante una entrevista.

John Berrío López, director internacional de la fundación, explicó en diálogo con La FM que el proceso se concentra en residuos plásticos flexibles, un material que suele tener poca recuperación en el país. “El plástico es un recurso natural no renovable, es petróleo”, señaló.

Fundación Botellas de amor busca aportar en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto - crédito @AlcaldiaDeCali/X
Fundación Botellas de amor busca aportar en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto - crédito @AlcaldiaDeCali/X

La fundación toma esos residuos, los corta en fragmentos pequeños y los somete a un proceso de aglutinado. A partir de allí produce perfiles de plástico reciclado que sirven para fabricar tablas y postes.

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Según Berrío, las características de esos materiales permiten construir viviendas sismorresistentes y de larga vida útil. El trabajo de la organización se enfoca sobre todo en plásticos flexibles como bolsas y empaques.

El sistema comienza en los hogares, en los que las personas introducen residuos plásticos flexibles dentro de envases PET y los comprimen para aprovechar mejor el espacio. Rodríguez precisó que allí pueden depositarse empaques de alimentos como los usados para arroz, granos y leche, entre otros residuos de esa categoría.

La directora de sostenibilidad explicó que esa práctica facilita el transporte porque “el plástico es más volumen que peso”. La metodología busca recuperar materiales que, por su bajo peso y su escaso valor económico, tienen una recuperación limitada dentro del sistema de reciclaje.

Botellas de Amor tiene almacenadas más de 7.000 toneladas de plástico, un volumen que equivale a cerca de 2.000 viviendas potenciales - crédito Botellas de amor
Botellas de Amor tiene almacenadas más de 7.000 toneladas de plástico, un volumen que equivale a cerca de 2.000 viviendas potenciales - crédito Botellas de amor

Berrío indicó que en Colombia se producen cada día 17 toneladas de bolsas y empaques flexibles y otras 17 toneladas de tarros y envases. También señaló que, mientras los plásticos rígidos tienen una recuperación cercana al 19%, el reciclaje de los plásticos flexibles no llega al 1%.

La fundación no trabaja con todos los tipos de plástico. De acuerdo con el directivo, existen siete tipos y la organización utiliza casi todos, salvo el número uno, que corresponde al PET.

Las tapas de las botellas también pueden aprovecharse, aunque pertenezcan a plásticos rígidos. Berrío afirmó que ese material puede transformarse en materia prima para distintos procesos de economía circular, entre ellos la fabricación de nuevos envases y empaques.

La organización pidió además que los residuos se entreguen limpios. La disposición correcta desde los hogares evita que restos de comida u otros materiales contaminen los plásticos destinados al aprovechamiento.

Antioquia concentra actualmente la mayor cantidad de puntos de acopio de Botellas de Amor, mientras que en Bogotá ya existen algunos y la red sigue en expansión hacia otras zonas del país. Rodríguez recordó que el propósito de la fundación nació hace más de 11 años con la meta de beneficiar a familias por medio de viviendas.

Inició en Bogotá la construcción de viviendas prefabricadas para familias afectadas por el terremoto en Chocó

El terremoto en Colombia dejó más de 14.000 familias afectadas y la misma cantidad de hogares destruidos, sobre todo en Chocó y Valle del Cauca - crédito @OlfyLuna/X
El terremoto en Colombia dejó más de 14.000 familias afectadas y la misma cantidad de hogares destruidos, sobre todo en Chocó y Valle del Cauca - crédito @OlfyLuna/X

Fundación Techo inició la construcción de viviendas prefabricadas en su fábrica social de Bogotá para atender a más de 14.000 familias afectadas por el terremoto en Colombia, que dejó esa misma cantidad de hogares destruidos, sobre todo en Chocó y Valle del Cauca.

La organización activó una campaña de recaudación de fondos y movilización voluntaria para avanzar, en una primera etapa, con un levantamiento de información en las zonas más golpeadas: “Actualmente estamos desplegando una campaña de recaudación de fondos y movilización voluntaria que nos permita hoy, en una primera instancia, hacer un levantamiento de la información de las zonas más afectadas del país”, indicaron sus representantes en declaraciones a Noticias RCN.

En las instalaciones de Techo, carpinteros trabajan día y noche en el ensamblaje de las estructuras que luego serán transportadas a las regiones afectadas. “Acá lo que hacemos es fabricar viviendas para la gente más pobre y lo hacemos con todo el corazón”, dijo Luis, uno de los trabajadores del proceso.

El despliegue está previsto por fases: comenzó con la llegada al departamento de Chocó y se extenderá a Valle del Cauca y Caldas. La estrategia apunta a sectores vulnerables, “principalmente en las periferias de las ciudades donde podamos acceder a las familias en mayor vulnerabilidad”, señalaron desde la fundación.

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