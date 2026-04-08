Nelson Velásquez estuvo en la cárcel de Itagüí y desató polémica: “¿Qué estarán celebrando?

La concejala denunció este hecho en sus redes sociales - crédito @claudiacarrasq/X

Debido a la polémica que se ha generado por los beneficios que reciben algunos gestores de paz que hacen parte de las negociaciones del Estado con cabecillas del crimen organizado como parte del proyecto de Paz Urbana en Antioquia, algunos políticos han prestado más atención de lo que se registra en las cárceles de la región.

Precisamente, al respecto, en la tarde del 8 de abril, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla publicó fotografías y un video del ingreso y la presentación que realizó el cantante de vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí.

“¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende… pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?“, escribió la cabildante en la publicación.

Los directivos de la cárcel y el Inpec no se han pronunciado hasta el momento - crédito @claudiacarrasq/X

En las fotografías publicadas por Carrasquilla se observa a Velásquez junto a un hombre y una mujer en la zona de entrada del centro carcelario en el que están recluidos la mayoría de los voceros del crimen organizado que están vinculados a la Paz Urbana.

Además, la cabildante añadió un video grabado fuera de la cárcel, en el que se escucha de fondo al artista interpretando una de sus canciones. Hasta el momento, desde la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), no se han pronunciado para explicar lo registrado.

En los comentarios de la publicación, los ciudadanos se han mostrado indignados por los “beneficios” que tendrían los recluidos en la cárcel de máxima seguridad, mientras que el crimen organizado sigue ganando terreno en el Valle de Aburrá.

La concejala pidió explicaciones por la presencia del artista en el centro carcelario - crédito @claudiacarrasq

Este tipo de hechos han sido denunciados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que han pedido públicamente que el Gobierno Petro deje de negociar con los cabecillas del crimen organizado de la región.

Tanto Rendón como Gutiérrez han afirmado que los beneficios que reciben los condenados son parte de una estrategia electoral, por lo que se han mostrado en contra de la decisión de la Fiscalía de suspender la orden de captura de siete personas vinculadas al crimen organizado en el Valle de Aburrá como parte de los acuerdos pactados en el proyecto de Paz Urbana.

“Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia. Y con ellos están gobernando. Y lo más grave es que ahora, después de casi un año o dos años de haber nombrado voceros de paz a estos criminales, a los cuales les levantan las órdenes de captura, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos, supuestamente a realizar gestiones de paz, pero se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, declaró durante una atención a los medios el alcalde de Medellín.

Velásquez expulsó a fan de un concierto por maltratar a su pareja

El artista no se ha pronunciado sobre la polémica hasta el momento - crédito Gus Rincón

Durante Semana Santa, Velásquez fue noticia debido a que en un concierto en Norosí, Bolívar, el cantante de vallenato interrumpió su presentación al percatarse de una situación en el público. Velásquez detuvo la música y se dirigió directamente a un hombre que, según lo que observó el artista, estaba maltratando a su pareja.

El cantante solicitó la intervención de las autoridades presentes y pidió que el hombre fuera retirado del lugar. Velásquez expresó en varias ocasiones que no toleraría ningún tipo de agresión en su evento y reiteró su rechazo a la violencia.

Ante la presencia de la Policía, el hombre fue escoltado fuera del recinto bajo la supervisión de los organizadores y las autoridades locales. El incidente quedó registrado en videos grabados por los asistentes, los cuales circularon en redes sociales.

Tras la expulsión del hombre, el concierto continuó sin mayores contratiempos y el artista agradeció la comprensión del público. El hecho generó reacciones entre los asistentes y usuarios de redes sociales.