Colombia

Miguel Uribe Londoño aseguró que el asesinato de Miguel Uribe fue “un crimen de Estado”: señaló a “dos agencias del Gobierno Petro”

El candidato presidencial aseguró que su hijo quedó desprotegido y que el sector de inteligencia del país está infiltrado por criminales

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Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador asesinado, exigió que se revelen los autores intelectuales del magnicidio de su hijo- crédito Colprensa/Catalina Olaya
Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial y padre del senador asesinado, aseguró que la Segunda Marquetalia no es la única responsable del crimen - crédito Colprensa/Catalina Olaya

El 7 de junio de 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá. Falleció el 1 de agosto, tras dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación por el magnicidio que ha dado como resultado la captura y condena de varias personas involucradas en el atentado, entre ellas un menor de edad, que fue la persona que disparó contra Uribe Turbay. Además, concluyó que, presuntamente, la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, dio la orden de asesinar al congresista del Centro Democrático.

Sin embargo, de acuerdo con Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato presidencial, la organización criminal no es la única responsable de los hechos. En conversación con TVV Noticias, aseguró que el asesinato de su hijo fue un “crimen de Estado”.

El crimen de Miguel es un crimen de Estado, porque tuvo la participación de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y de autoridades colombianas”, precisó el ahora aspirante presidencial en conversación con el medio de comunicación citado.

La Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe - Leonardo Fernández Viloria/Reuters
La Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Según explicó, además del grupo armado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fueron responsables del asesinato del senador de derecha. Advirtió negligencias e irregularidades que rodean a ambas entidades y que, a su juicio, contribuyeron a la desprotección del precandidato presidencial.

Con la unión y ayuda de dos agencias, por lo menos dos agencias del Gobierno Petro, que son la agencia de protección, que le negó la protección a Miguel, y la agencia de inteligencia”, detalló.

La primera entidad se encarga de proporcionar esquemas de seguridad a las personas que están en riesgo en Colombia y, según Uribe Londoño, su hijo pidió en más de 20 ocasiones que le reforzaran su equipo de protección, pero, al parecer, eso nunca pasó.

Las disidencias de las Farc habrían infiltrado la DNI - crédito Europa Press
Las disidencias de las Farc habrían infiltrado la DNI - crédito Europa Press

La segunda tiene la función de resguardar la seguridad nacional y de proteger los derechos y libertades de las personas que residen en Colombia, según indica Función Pública. Para el padre de Miguel Uribe Turbay, esta entidad falló en la medida en que estaría infiltrada por criminales del contrabando como Diego Marín, alias Papá Pitufo, y por las disidencias de las Farc.

“La fiscal (Luz Adriana Camargo) ya anunció la semana pasada o hace dos semanas, que esa agencia está infiltrada por las Farc y que en esa agencia trabajan para darle beneficios a las Farc. Esa es la noticia de hoy, lo más grave de todo esto”, precisó el aspirante a la Presidencia en diálogo con Actualidad Radio.

Demanda contra el Estado colombiano

De hecho, en una entrevista con Semana, informó que tomará acciones legales contra el Estado colombiano para que responda por las aparentes negligencias que cometieron las entidades y que facilitaron el magnicidio de su hijo. Afirmó que con la demanda que planea presentar espera dar ejemplo a la población.

Escoltas - UNP - Colombia
La UNP negó negligencia en la protección de Miguel Uribe - crédito UNP

Sí, claro, la tengo ya tomada. Sí, lo voy a hacer. Por la reparación que deben hacer, para que esto sirva de ejemplo (...) Lo desprotegió totalmente. Entonces, aquí hay que ir dando ejemplo, hay que ir tomando acciones que demuestren que esto no puede ser así y que los colombianos entiendan que esto tiene que cambiar”, detalló.

Contrario a lo expuesto por Miguel Uribe Londoño y por el abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses de la familia del congresista asesinado, la UNP asegura que actuó con diligencia, proporcionando un esquema de seguridad a Miguel Uribe Turbay. Además, niega la existencia de peticiones formales por parte del senador en las que hubiera solicitado un reforzamiento de su equipo de protección.

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