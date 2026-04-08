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Karol G tendría 3 invitados especiales en su presentación en Coachella: hay dos cantantes colombianos

Rolling Stone subrayó la relevancia que tendrá La Bichota con sus presentaciones durante dos fines de semana en el emblemático festival, y adelantó que podría estar acompañada por otros artistas

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Karol G tendría 3 invitados especiales en sus presentaciones de Coachella de acuerdo con Rolling Stone - crédito @karolg @coachella / Instagram
Karol G tendría 3 invitados especiales en sus presentaciones de Coachella de acuerdo con Rolling Stone - crédito @karolg @coachella / Instagram

A pocos días de que Karol G haga historia como la primera latina en encabezar el festival Coachella, sus fanáticos comenzaron a especular en redes sociales sobre las sorpresas que podría presentar la cantante durante sus shows del 12 y 19 de abril.

Entre los temas que generan expectativa se encuentran las canciones seleccionadas para el setlist, los vestuarios y la escenografía. Sin embargo, uno de los aspectos que más comentarios ha despertado es la posible presencia de invitados especiales en el escenario junto a la artista.

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Ante la expectativa de millones de seguidores por lo que ocurrirá en el escenario principal de Coachella, la revista Rolling Stone adelantó algunos detalles sobre la preparación del espectáculo que marca el regreso de Karol G a los grandes escenarios.

Karol G y Kali Uchis
Kali Uchis podría acompañar a Karol en el escenario de Coachella - crédito Karol G /Instagram.

De acuerdo con la publicación, la presentación contaría con tres invitados especiales, dos de ellos colombianos: Kali Uchis, J Balvin y Bad Bunny. La elección de estos artistas se basa en la relación artística que Karol G ha mantenido con ellos y en la influencia que han tenido en su repertorio, según destaca la revista.

“Karol G tiene muchas opciones para elegir, pero estos son los artistas que creemos (y esperamos) que invite. Kali Uchis, también colombiana, colaboró con Karol en 2023 en Labios Mordidos. Sería emocionante verlas interpretar la canción en vivo“, detalló Rolling Stone.

La famosa revista además detalla la cercanía que Karol ha tenido con J Balvin y el trabajo en conjunto en temas como El Poblado, +57, Location y el remix de Mi Cama. Además, en varias oportunidades, Balvin se ha referido a Karol como “su hermanita”.

J Balvin es uno de los posibles favoritos para acompañar a Karol en Coachella, según Rolling Stone - crédito @jbalvin/ Instagram
J Balvin es uno de los posibles favoritos para acompañar a Karol en Coachella, según Rolling Stone - crédito @jbalvin/ Instagram

“Otro referente latino que podría acompañar a Karol es J Balvin. Ambos comenzaron actuando en fiestas locales en Medellín y Balvin siempre ha apoyado a Karol. (Ambos encendieron el MetLife Stadium cuando él se unió a ella durante la gira Mañana Será Bonito)“, destacó la revista.

Bad Bunny y Karol G se reencontraron recientemente en el escenario, tras varios años de interacción únicamente a través de redes sociales y eventos. La Bichota fue invitada especial del artista puertorriqueño durante el concierto que ofreció en Medellín a comienzos de 2026, donde interpretaron juntos su éxito Ahora me llama.

“Por último, sería simbólico que Karol invitara a Bad Bunny, el primer latino en presentarse en Coachella. Recientemente se reencontraron en Medellín y Benito no tiene gira hasta mayo. ¡Habrá que estar atentos!“, añadió Rolling Stone.

Bad Bunny podría aparecer como invitado especial en el show de la colombiana debido a su reciente acercamiento - crédito @diomargarcia1/Instagram
Bad Bunny podría aparecer como invitado especial en el show de la colombiana debido a su reciente acercamiento - crédito @diomargarcia1/Instagram

Dónde y a qué hora ver la presentación de Karol G en Coachella 2026 desde Colombia

La cantante colombiana encabezará las noches del 12 y 19 de abril en la edición número 25 de Coachella, compartiendo cartel con Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes liderarán las jornadas de sábado y viernes, respectivamente.

En su regreso al festival, tras el debut en 2022, la artista presentará un espectáculo basado en su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta, publicado en junio de 2025. Este trabajo explora sonidos del reggaetón, merengue, vallenato, cumbia y otros géneros tropicales, y ha sido pieza clave en la evolución de su carrera durante el último año.

La organización de Coachella publicó los horarios oficiales para el primer fin de semana del festival. Karol G actuará el domingo 12 de abril a las 9:55 p.m. hora de California (11:55 p.m. en Colombia), en el escenario principal. La presentación podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de Coachella en YouTube, donde también estarán disponibles las transmisiones del resto de los artistas.

Coachella publicó el cronograma oficial del primer fin de semana, detallando los horarios y escenarios para los días 10, 11 y 12 de abril - crédito @coachella / Instagram
Coachella publicó el cronograma oficial del primer fin de semana, detallando los horarios y escenarios para los días 10, 11 y 12 de abril - crédito @coachella / Instagram

Morat, la banda bogotana integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, será otra de las novedades del festival. El grupo debutará en el Empire Polo Club de Indio, California, el sábado 11 de abril a las 10:10 p.m. (12:00 a.m. hora Colombia), en el escenario Gobi. Su actuación también podrá verse en directo a través de YouTube.

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