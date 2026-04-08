Colombia

Investigador que persiguió a ‘Mison’ por dos años reveló detalles de su infancia y cómo levantó el imperio criminal

El uniformado se encargó de rastrear al ahora capturado, señalado de fomentar la presencia del Tren de Aragua en Bogotá, dinamizar la expansión de pagadiarios en el sur de Bogotá y relacionarse con artistas como Yeison Jiménez

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El investigador narró que la fortuna de alias Mison también habría dependido de muerte de personas de la tercera edad - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante dos años, un equipo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá siguió los pasos de Yeison Alexis Osorio León, alias Misón, cabecilla de Los Maracuchos, una de las estructuras narcotraficantes más poderosas de la capital.

A través del pódcast de la institución, el investigador encargado del caso detalló cómo se gestó su carrera delictiva, su vínculo con el Tren de Aragua y los momentos clave de su captura.

La medida de aseguramiento dictada prevé una condena de no menos de 32 años de prisión para uno de los hombres más buscados de Bogotá.

Alias Misón nació en Bogotá 46 años atrás y comenzó a trabajar desde que era niño, como comerciante: “Inició desde los nueve años en la localidad de Kennedy, exactamente en los alrededores de Abastos, con una persona que arreglaba bicicletas”, relató el investigador.

En un operativo, la Policía Nacional de Colombia capturó a alias Mison. En el allanamiento a su propiedad se descubrió una vida de lujos, incluyendo una impresionante colección de motocicletas, joyas costosas y una finca de recreo - crédito @PoliciaBogota/X

“Luego se vuelve cotero y, tras reunir dinero, entra en el tráfico de licor adulterado”, relató el uniformado. Tras años ejerciendo dicha actividad ilegal, en 2018, con la llegada masiva de migrantes venezolanos, el ahora procesado fue uno de los pioneros en instalar los llamados paga diarios en Bogotá.

Así fue cómo alias Mison se vinculó con el Tren de Aragua

Fue la expansión de su negocio el desencadenante que propició el contacto con miembros del Tren de Aragua que llegaron en medio del éxodo de venezolanos.

“Allí trata de hacer un pequeño acuerdo. Les enseña cómo es el tráfico de estupefacientes en la localidad, cómo es que trabajan los colombianos”, explicó el investigador.

“Posterior a ello, ellos aprenden y hacen el acuerdo con el Tren de Aragua. Es donde esta estructura comienza su injerencia fuerte en Kennedy con los primeros asesinatos y embolsados”, agregó.

El investigador reveló que ese vínculo comercial que existía entre “Misión” y el grupo criminal transnacional se fracturó tras el asesinato de una persona cercana al líder del Tren de Aragua —alias Niño Guerrero— que fue atribuido a Osorio.

El criminal abrió la puerta de entrada al Tren de Aragua en la ciudad y se escondía en Ecuador - crédito Mebog
El criminal abrió la puerta al Tren de Aragua en la ciudad y se escondía en Ecuador - crédito Mebog

Tras ese homicidio, “ya hay una rivalidad y una lucha fuerte en contra de la estructura que se desprende directamente del Tren de Aragua”, señaló el funcionario.

Desde ese momento, en 2021, empezó a ser seguido por la Sijín, debido a que informantes de la Policía aseguraron que el asesinato del ciudadano venezolano había sido ordenado por “Misón”.

Las otras modalidades delictivas poco conocidas del líder de Los Maracuchos

El investigador narró que, incluso, el cabecilla criminal se dedicaba a otro tipo de labores delictivas.

Dijo que en las calles de las localidades de Santafé y Kennedy “se conocía de que esta persona tenía formas para también adquirir predios: llegando a edificios en que las personas o los dueños eran ya adultos mayores, trataba de hacer negocios para la compra de su bien o de su inmueble”.

Aseguró que, “posteriormente, de una forma desconocida, esta persona fallece y ya con las escrituras en su poder, una promesa de compra de este inmueble ya se hacía o se apoderaba de los mismos”, relató.

Así cayó ‘Mison’

La persecución policial, que era cada vez más fuerte, llevó a “Mison” a buscar escondederos y encontró en las selvas del departamento de Putumayo y, posteriormente en los territorios limítrofes con Ecuador, un refugio para continuar su actuar delictivo.

El investigador reveló que, de hecho, las autoridades ya tenían conocimiento de estos movimientos y en ocasiones la captura parecía un hecho.

En un operativo, la Policía Nacional de Colombia capturó a alias Mison. En el allanamiento a su propiedad se descubrió una vida de lujos, incluyendo una impresionante colección de motocicletas, joyas costosas y una finca de recreo - crédito @PoliciaBogota/X
En un operativo, la Policía Nacional de Colombia capturó a alias Mison. En el allanamiento a su propiedad se descubrió una vida de lujos, incluyendo una impresionante colección de motocicletas, joyas costosas y una finca de recreo - crédito @PoliciaBogota/X

“En el 21 de febrero de 2025 lo teníamos a escasos metros, pero logró cruzar la frontera a Ecuador, escondiéndose en Lago Agrio y presentándose como comerciante”, recordó el uniformado, que también relató cómo fue su captura.

Su caída se produjo por un descuido. “Por su afición a los caballos y por la publicación que realizaba en redes sociales”, detalló. “Mediante una grabación hecha por una de sus ayudantes, se observó que estaba en un punto específico contando dinero. En Ecuador, Migración lo identifica como un peligro y nos lo entregan en el puente internacional Rumichaca”.

Durante la investigación, el efectivo de la Sijín insistió en las excentricidades de Mison. “Tenía un anillo de diamantes y esmeraldas, regalo de una persona famosa de la música popular. A su mascota le compraba cadenas de oro para mostrarla como un premio”.

Los recientes hallazgos señalan que la proximidad con artistas de la música popular facilitó la legitimación social de Luis Rolando Osorio y permitió el encubrimiento de operaciones relacionadas con actividades clandestinas - crédito caqptura de pantalla @fondalospotrillos / Tiktok
Los recientes hallazgos señalan que la proximidad con artistas de la música popular facilitó la legitimación social de Luis Rolando Osorio y permitió el encubrimiento de operaciones relacionadas con actividades clandestinas - crédito caqptura de pantalla @fondalospotrillos / Tiktok

Dicha relación es, según versiones preliminares, con el fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, con quien se codeó en más de una oportunidad, ya que el artista era invitado a establecimientos vinculados con Osorio.

De hecho, habría usado la cercanía con el cantante para encubrir acciones ilícitas a través de reuniones privadas en sus propiedades como una fachada.

La captura de Mison representó, según el investigador, un mensaje claro. “Se le muestra a toda la ciudadanía que no hay delincuente que pueda ser más poderoso que la justicia. El delincuente puede tener mil oportunidades de ganar una partida, pero el policía solo tiene una para capturarlo”.

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