Crimen de líder indígena en Arauca: panfleto y audio revelarían amenazas atribuidas a disidencias de las Farc

Reinaldo Campos, líder indígena makaguan, fue asesinado en Tame, Arauca - crédito X

El asesinato del líder indígena Reinaldo Campos, gobernador del resguardo Macarieros del pueblo makaguan, en el municipio de Tame, Arauca, ha generado nuevas alertas tras conocerse la circulación de presuntas amenazas en su contra atribuidas a disidencias de las Farc.

De acuerdo con reportes preliminares conocidos por autoridades en el territorio, el líder indígena habría sido retenido por hombres armados y posteriormente hallado sin vida en una vía del departamento. Campos era reconocido por su papel en la defensa del territorio y los procesos organizativos de su comunidad, así como por su participación en la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (Asocata), donde ejercía funciones de liderazgo.

En los días previos al homicidio, comenzaron a circular mensajes intimidatorios que, según información en verificación, estarían relacionados con tensiones internas en procesos organizativos indígenas. Entre estos se encuentra un panfleto y un audio que han sido difundidos en redes sociales.

Circuló un panfleto firmado por alias Richard Santos con advertencias sobre una asamblea - crédito X

Uno de los elementos conocidos es un panfleto atribuido al denominado Frente 10 “Guadalupe Salcedo” de las Farc-EP, firmado por alias Richard Santos. En el documento se advierte directamente al líder indígena sobre la realización de una asamblea programada para el 9 de abril de 2026.

“Si ustedes no hacen caso ha este llamado, responderan a la organizados (sic)”, señala el texto, en el que también se indica que la directiva de Asocata debía mantenerse sin cambios hasta resolver desacuerdos internos entre organizaciones.

El panfleto menciona de forma explícita a Reinaldo Campos y hace referencia a su liderazgo dentro de la asociación, así como a supuestas intenciones relacionadas con cambios en la dirección de la organización indígena.

Autoridades analizan los mensajes como parte de la investigación del crimen - crédito Ernesto Guzmán/EFE

De manera paralela, en redes sociales circula un audio en el que un hombre que se identifica como Richard Santos se dirige directamente a Campos. En la grabación se le advierte sobre la convocatoria de la asamblea y se cuestiona su papel como líder. “Si usted sigue empeñado y me hace la asamblea (...) me veo obligado, mi amigo, en traerlo a usted o traer a aquellos que están inventando dicha asamblea”, se escucha en el audio.

En el mismo mensaje también se hacen señalamientos sobre supuestas afinidades con el ELN y se insiste en que tal asamblea no debía realizarse. Las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad de estos materiales, pero indicaron que hacen parte de los elementos que están siendo analizados dentro de las investigaciones en curso.

ONU y Defensoría condenaron el crimen

La Defensoría solicitó la adopción de medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas en Arauca - crédito @DefensoriaCol/X

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el secuestro y posterior asesinato del líder indígena, instando al Estado colombiano a adelantar una investigación “de manera pronta y exhaustiva”, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, garantizar justicia y reforzar las medidas de protección para líderes indígenas en el departamento de Arauca.

Asimismo, la ONU recordó que el pueblo makaguan cuenta con medidas especiales de protección ordenadas por la Corte Constitucional desde 2010, debido al riesgo de extinción física y cultural, lo que hace urgente la adopción de acciones efectivas para su salvaguarda.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró que el asesinato de Campos representa un “daño irreparable” para el proceso organizativo de las comunidades indígenas. Según la entidad, el líder había recibido presuntas amenazas por parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc comandada por alias Iván Mordisco.

La Agencia Nacional de Tierras expresó su rechazo frente a lo ocurrido y envió un mensaje de condolencias a los familiares y a la comunidad del líder indígena - crédito Agencia Nacional de Tierras

En un pronunciamiento, la entidad exhortó a las autoridades a actuar con celeridad: “Exhortamos a las autoridades competentes para adelantar una investigación pronta, eficaz y con resultados, así como la adopción de medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas del departamento. La vida y la defensa del territorio deben ser garantías, no riesgos”.