Congreso depuró la lista de aspirantes a contralor General para el periodo 2026-2030: reconocidos nombres siguen en la puja

El Congreso avanzó en el proceso de selección del próximo contralor General de la República tras publicar la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos exigidos - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El proceso para elegir al próximo contralor General de la República comenzó a tomar forma con la publicación de la lista de aspirantes admitidos por parte de las comisiones de Acreditación Documental del Senado y la Cámara de Representantes.

La revisión inicial de hojas de vida marca el inicio de un procedimiento que será determinante para la designación del funcionario encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos en el país.

Tras evaluar más de 270 postulaciones recibidas en la convocatoria pública, el Congreso confirmó que 243 aspirantes cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos, mientras que 27 fueron excluidos por no superar la revisión documental.

Esta etapa constituye uno de los primeros filtros dentro del cronograma establecido para la elección del contralor que ejercerá funciones entre 2026 y 2030.

Entre los nombres que continúan en la puja figuran perfiles con trayectoria en la administración pública y en entidades de control. Se destacan Carlos Mario Zuluaga Pardo, exvicecontralor; Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá; Rodolfo Enrique Zea Navarro, exministro de Agricultura del gobierno de Iván Duque; y Gustavo García Figueroa, exviceministro del Interior en la administración de Gustavo Petro, quienes hacen parte del grupo de admitidos en esta fase inicial.

De una evaluación se conformará la lista de 10 elegibles que será presentada al Congreso en pleno para la elección final - crédito @MafeCarrascal/X

La publicación del listado de admitidos no representa una decisión definitiva, sino un paso dentro del proceso de selección que continuará en las próximas semanas. De acuerdo con el cronograma oficial, la siguiente fase consistirá en la aplicación de una prueba de conocimiento, la cual estará a cargo de la Universidad de Cartagena.

Posteriormente, se conformará una lista de 10 elegibles que será presentada al Congreso en pleno. De ese grupo saldrá el próximo contralor general, quien será elegido por el Legislativo en una de las primeras decisiones del nuevo periodo parlamentario.

El funcionario seleccionado tendrá la responsabilidad de ejercer la vigilancia, fiscalización y control de la gestión de los recursos y bienes públicos, con el objetivo de garantizar su uso adecuado y conforme a la normativa vigente. Esta función incluye la supervisión de entidades estatales y la evaluación del manejo presupuestal en diferentes niveles de la administración pública.

Aspirantes que quedaron por fuera

Las exclusiones se dieron principalmente por falta de documentos, inconsistencias en la información o incumplimiento de requisitos legales - crédito Colprensa

En paralelo, el proceso dejó por fuera a un grupo de aspirantes que no lograron cumplir con los requisitos exigidos. Según la verificación realizada por las comisiones, las causas de exclusión incluyeron la falta de documentos como el título universitario o la copia de la cédula, así como la imposibilidad de acreditar experiencia laboral o la presentación de formación académica que no se ajusta a los criterios establecidos.

Entre los nombres que no superaron esta fase se encuentran Omar Darío Lozano Flórez, Andrea Carolina Quevedo Ortiz, Deiby Alexander Tenorio, Johan Sebastián Sanabria Uribe, Luis Felipe Triana Casallas, Santiago Narváez de los Ríos, Leovigildo Hernández Alonso, Carlos Alberto Silvera de la Hoz, Sonia Shirley Bernal Sánchez, Juan Sebastián Valencia Duque, Juan Guillermo Salazar Pineda, Jhon Steven Patiño Ávila, Leonardo Alexander Rodríguez López, José Wilson Elizalde Guerrero, Jairo Alberto Páez Domínguez, Óscar Fernando Reyes Nova, Mery Luz Londoño García, Libardo Rafael Torres Capella, Luis Mauricio Venail Monroy, Álvaro Hernando Forero Yepes, Juan Diego Flórez Gonzales, Roberto Carlos Astorquiza, Alí Bantú Ashanti, Gilberto Mateus Quintero, Romel Ramírez Rodelo, Germán Enrique Nova Caldas y Jairo Hernando Salazar Moreno.

Además de las fallas documentales, se registraron casos específicos en los que no se cumplía con la edad mínima requerida, y en otros se identificaron inhabilidades legales para participar en el proceso. Uno de los casos mencionados es el de Sonia Shirley Bernal, quien no fue admitida debido a una inhabilidad relacionada con su reciente ejercicio como congresista. Bernal ocupó una curul en el Senado hasta febrero pasado, cuando la Corte Constitucional falló a favor de Alexander López y ordenó su reintegro.

También quedó por fuera Juan Guillermo Salazar, excontralor departamental de Risaralda, cuya exclusión obedeció a que el título académico presentado no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria. De igual forma, Alí Bantú Ashanti no fue admitido por no acreditar los años de experiencia exigidos, pese a su participación en procesos políticos recientes.

A continuación, la lista completa de aspirantes que siguen en la puja por la Contraloría: