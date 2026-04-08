Cómo afectaría a los colombianos la nueva ley de financiamiento que propuso Gustavo Petro con mensaje de urgencia en el Congreso

Gobierno Petro presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó en la alocución del 7 de abril de 2026 la idea de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley de financiamiento que recoge las medidas previamente incluidas en la emergencia económica, actualmente suspendida por la Corte Constitucional.

“Ya he medido los números, los datos, entonces, pues vamos a otra emergencia económica. Como está reunido el Congreso, Germán, y puede el Congreso debatir lo que es la emergencia económica suspendida, pasa a ser proyecto de ley inmediato, con urgencia, firmada por mí. Ojalá mañana podamos hacerlo, para que entre en discusión de nuevo, por tercera vez, un proyecto de ley de financiación en las comisiones del Congreso de la República. Si este Congreso no aprueba, el que sigue, y si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica en Colombia”, advirtió Petro, si el Legislativo no respalda la iniciativa.

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Entre las disposiciones anunciadas, el primer mandatario comunicó la puesta en marcha de subsidios a fertilizantes en Colombia mediante los ministerios pertinentes, tras recalcar que, ante un cambio en la política venezolana, ya no existe interés del país vecino en vender Monómeros. Petro detalló, además, que las exportaciones de fertilizantes producidos localmente estarán sujetas a altos aranceles, con el objetivo de proteger el mercado interno.

Durante la alocución, criticó las recientes decisiones del Banco de la República relacionadas con el aumento de las tasas de interés, señalando que tales acciones favorecen al sector financiero, los fondos de pensiones y cesantías, también a sus administradores, vinculados a bancos, aseguradoras y capital extranjero.

En qué consistirá la nueva ley de financiamiento del Gobierno Petro

En qué consistirá la nueva ley de financiamiento del Gobierno Petro - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

La batería de propuestas del Gobierno nacional incluye créditos con tasa compensada, de carácter subsidiado, que tendrán como primera prioridad la recuperación del departamento de Córdoba, afectado por eventos climáticos recientes.

“Entonces, la exportación de carne no puede seguir. Y quiero ser claro, aquí no tenemos excedentes de carne. Al exportar a China, etcétera, como un gran logro, lo que sucede es que sube el precio de la carne, como sucedió el año pasado; nos eleva entonces la tasa de inflación de alimentos y va contra la política del Gobierno. El desestímulo es, y más si se exporta en vivo y más si lo que se exporta son vacas y terneras”, expuso el presidente Petro.

Según sus consideraciones, “estamos acabando nuestro hato ganadero. Luego, aquí también vamos a actuar de forma firme. A pesar de que sacrificamos balanza comercial, es preferible que baje el precio de alimentos, baje el precio de la carne para todas las y los colombianos, todas las familias. Y eso no se puede hacer si se sigue permitiendo la exportación”.

El proyecto de ley también rescataría varias propuestas, como el impuesto temporal al patrimonio dirigido a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonios iguales o superiores a 200.000 UVT —alrededor de $10.474.800.000— al 1 de marzo de 2026. La tarifa general será del 0,5%, pero sube al 1,6% para entidades financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa y compañías del sector extractivo. El cobro se efectuará en dos cuotas, en abril y mayo de 2026.

Estos fondos, según el Ministerio de Hacienda, se utilizarán exclusivamente para la atención de la crisis climática. El universo de contribuyentes abarca más de 15.000 empresas distribuidas en el país.