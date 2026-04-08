Colombia

Cómo afectaría a los colombianos la nueva ley de financiamiento que propuso Gustavo Petro con mensaje de urgencia en el Congreso

Durante la alocución, el jefe de Estado criticó las decisiones del Banco de la República relacionadas con el aumento de las tasas de interés

Guardar
Gobierno Petro presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gobierno Petro presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó en la alocución del 7 de abril de 2026 la idea de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley de financiamiento que recoge las medidas previamente incluidas en la emergencia económica, actualmente suspendida por la Corte Constitucional.

“Ya he medido los números, los datos, entonces, pues vamos a otra emergencia económica. Como está reunido el Congreso, Germán, y puede el Congreso debatir lo que es la emergencia económica suspendida, pasa a ser proyecto de ley inmediato, con urgencia, firmada por mí. Ojalá mañana podamos hacerlo, para que entre en discusión de nuevo, por tercera vez, un proyecto de ley de financiación en las comisiones del Congreso de la República. Si este Congreso no aprueba, el que sigue, y si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica en Colombia”, advirtió Petro, si el Legislativo no respalda la iniciativa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Entre las disposiciones anunciadas, el primer mandatario comunicó la puesta en marcha de subsidios a fertilizantes en Colombia mediante los ministerios pertinentes, tras recalcar que, ante un cambio en la política venezolana, ya no existe interés del país vecino en vender Monómeros. Petro detalló, además, que las exportaciones de fertilizantes producidos localmente estarán sujetas a altos aranceles, con el objetivo de proteger el mercado interno.

Durante la alocución, criticó las recientes decisiones del Banco de la República relacionadas con el aumento de las tasas de interés, señalando que tales acciones favorecen al sector financiero, los fondos de pensiones y cesantías, también a sus administradores, vinculados a bancos, aseguradoras y capital extranjero.

En qué consistirá la nueva ley de financiamiento del Gobierno Petro

En qué consistirá la nueva ley de financiamiento del Gobierno Petro - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa
En qué consistirá la nueva ley de financiamiento del Gobierno Petro - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

La batería de propuestas del Gobierno nacional incluye créditos con tasa compensada, de carácter subsidiado, que tendrán como primera prioridad la recuperación del departamento de Córdoba, afectado por eventos climáticos recientes.

“Entonces, la exportación de carne no puede seguir. Y quiero ser claro, aquí no tenemos excedentes de carne. Al exportar a China, etcétera, como un gran logro, lo que sucede es que sube el precio de la carne, como sucedió el año pasado; nos eleva entonces la tasa de inflación de alimentos y va contra la política del Gobierno. El desestímulo es, y más si se exporta en vivo y más si lo que se exporta son vacas y terneras”, expuso el presidente Petro.

Según sus consideraciones, “estamos acabando nuestro hato ganadero. Luego, aquí también vamos a actuar de forma firme. A pesar de que sacrificamos balanza comercial, es preferible que baje el precio de alimentos, baje el precio de la carne para todas las y los colombianos, todas las familias. Y eso no se puede hacer si se sigue permitiendo la exportación”.

El proyecto de ley también rescataría varias propuestas, como el impuesto temporal al patrimonio dirigido a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonios iguales o superiores a 200.000 UVT —alrededor de $10.474.800.000— al 1 de marzo de 2026. La tarifa general será del 0,5%, pero sube al 1,6% para entidades financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa y compañías del sector extractivo. El cobro se efectuará en dos cuotas, en abril y mayo de 2026.

Estos fondos, según el Ministerio de Hacienda, se utilizarán exclusivamente para la atención de la crisis climática. El universo de contribuyentes abarca más de 15.000 empresas distribuidas en el país.

Temas Relacionados

Ley de financiamientoGustavo PetroCongreo de la RepúblicaEmergencia económicaColombia-Noticias

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere comenzar con el pie derecho su participación internacional en la capital antioqueña

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

La Corte Constitucional definirá este jueves si tumba o no la primera emergencia económica decretada por Gustavo Petro

El alto tribunal evaluará si mantiene o deroga el acto que permitió al Ejecutivo adoptar medidas tributarias extraordinarias ante una crisis fiscal, decreto que fue establecido tras la negativa del Congreso a la ley de financiamiento

La Corte Constitucional definirá este jueves si tumba o no la primera emergencia económica decretada por Gustavo Petro

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de abril

Multaron a Stark Smart Gym y otros gimnasios por más de 915 millones de pesos por omitir información a sus clientes: esto fue lo que pasó

La sanción se dio tras identificar irregularidades en la publicidad de sus planes y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de sus usuarios

Multaron a Stark Smart Gym y otros gimnasios por más de 915 millones de pesos por omitir información a sus clientes: esto fue lo que pasó

Hablaron familiares del empresario colombiano que murió en una playa de Punta Cana: ‘”No era un hombre de excesos”

El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento

Hablaron familiares del empresario colombiano que murió en una playa de Punta Cana: ‘”No era un hombre de excesos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Ruptura de Karol G y Feid habría sido una estrategía para proyectar sus carreras, aseguró Dímelo King “Entendió su negocio”

Ruptura de Karol G y Feid habría sido una estrategía para proyectar sus carreras, aseguró Dímelo King “Entendió su negocio”

Karol G tendría 3 invitados especiales en su presentación en Coachella: hay dos cantantes colombianos

Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes habrían terminado su relación: diferencias políticas la aparente causa de la ruptura

“Cómo le va a pegar a la muchacha, sáquenlo de aquí”: en video Nelson Velásquez frenó agresión en concierto

Diomedes Díaz, Carlos Vives, Guayacán Orquesta y Estados Alterados: estos álbumes cumplen 35 años en 2026

Deportes

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Sudamericana tras la derrota contra O’Higgins

Deportes Tolima cedió un empate ante Universitario de Perú en su debut en la Copa Libertadores 2026

Los mejores memes que dejó el debut de Millonarios en la Copa Sudamericana con derrota 2-0 ante O’Higgins