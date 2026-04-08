Autoridades cerraron Fénix Beach en Cartagena tras el asesinato de “El Patrón”: hasta cuándo es la decisión

La Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre temporal del hotel Fénix Beach en Tierrabomba por el homicidio de alias El Patrón - crédito Booking

Las autoridades de Cartagena ordenaron el cierre temporal por 10 días del hotel Fénix Beach en la isla de Tierrabomba tras el homicidio de José Danilo Oviedo Chacón, identificado como alias El Patrón, ocurrido el domingo 5 de abril en una playa de ese sector.

La Policía Metropolitana de Cartagena explicó que la suspensión, vigente entre el 6 y el 16 de abril de 2026, responde a que el establecimiento operaba sin registro ante la Cámara de Comercio ni la documentación sanitaria exigida por la normativa local, “de acuerdo al artículo 92 #16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, ley 1801″.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida responde a la falta del registro vigente ante la Cámara de Comercio y a la ausencia de documentación sanitaria necesaria para operar en el distrito.

El crimen de Oviedo Chacón ocurrió el domingo 5 de abril en una playa de la isla, lo que motivó inspecciones coordinadas por la Policía y el CTI de la Fiscalía. Mientras tanto, los responsables del establecimiento no entregaron de inmediato los registros de las cámaras de seguridad del hotel, por lo que el CTI realizará una solicitud formal para acceder a esos videos.

Alias el Patrón fue identificado preliminarmente como la víctima del ataque armado en medio de una multitud en Tierrabomba crédito Colombia Travel/Procolombia/Redes sociales

Las imágenes buscan revelar detalles clave sobre la llegada y salida de quienes estuvieron implicados en el caso, considerando que el acceso a Tierrabomba solo es posible por vía marítima.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer la muerte de alias El Patrón y dar con los responsables.

Los investigadores trabajan en reconstruir el recorrido de las personas que estuvieron en el área del hotel la fecha del homicidio. El objetivo es determinar cómo se produjo el hecho y quiénes participaron, en medio de un entorno insular que complica las pesquisas y el traslado de pruebas materiales.

Detalles del asesinato

La violencia irrumpió entre turistas y residentes en Fénix Beach, en la isla de Tierrabomba, donde un ataque armado terminó con la vida de José Danilo Oviedo Chacón, conocido como El Patrón, durante la tarde del Domingo de Resurrección.

La identidad de alias el Patrón circuló en redes sociales mientras la policía sigue en busca de los responsables del asesinato - crédito Redes sociales/X

Visitantes nacionales y extranjeros quedaron atrapados en escenas de pánico cuando, según testigos, “varios individuos arribaron en una lancha y, sin pronunciar palabra, abrieron fuego” contra la víctima. La presencia de familias y grupos de amigos que celebraban la Semana Santa contrastó de inmediato con el caos desatado por los disparos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yecid Peña Araque, explicó que el homicidio fue inicialmente catalogado como “un hecho de intolerancia”. El oficial detalló: “Se presenta un homicidio en el marco de una riña, producto de la intolerancia por la ingesta irresponsable de bebidas embriagantes”.

Tanto vendedores de productos turísticos como empleados de hoteles confirmaron que, minutos antes del ataque, “el grupo consumía cerveza y whisky” en la playa. Uno de los presentes disparó y desató la estampida de los asistentes, obligando a evacuar la zona de inmediato.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su cuerpo técnico de investigación, asumió la identificación formal de la víctima y el rastreo de los responsables. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde circuló el alias del fallecido.

El CTI indicó que el acceso a registros audiovisuales será clave para analizar la presencia y movimientos de los involucrados en Tierrabomba - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Antecedentes de alias El Patrón

De acuerdo con información del diario regional El Heraldo, José Danilo Oviedo “era visto constantemente en Barranquilla rodeado de más de diez escoltas, y tenía, al parecer, negocios en sectores como Villa Carolina, entre ellos un estanco y cavas que eran frecuentados, de acuerdo a dichas versiones, por hombres de confianza, camionetas y movimientos que daban cuenta del poder económico que aún conservaba”.

Durante la última década, reportes policiales vinculaban a Oviedo con redes asociadas a alias Megateo y Chucho Mercancía. Los informes lo señalaban como encargado de comprar base de coca, trasladarla y procesarla para su posterior envío al extranjero, principalmente a través del Caribe hacia Centroamérica y Europa en lanchas rápidas.

En 2013, fue arrestado tras ser identificado como presunto líder de una banda con conexiones tanto al Clan del Golfo como al EPL, según reportes periodísticos de aquella época. Este historial lo mantuvo bajo vigilancia constante de las autoridades y lo convirtió en una figura de interés público en la región.