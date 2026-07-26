Condenan a 5 militares a más de 20 años por la muerte de un campesino en base del Ejército en Antioquia

La víctima, que presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida durante cerca de cinco horas y sometida a torturas que le causaron la muerte - crédito Fiscalía

Un juez de Frontino (Antioquia) impuso penas de 20 años y 2 meses de prisión a cinco integrantes del Ejército Nacional tras determinar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravadas de un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva en una base militar.

Este fallo surge luego de que los condenados admitieron los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, de 27 años y con discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol”, expresó el ente acusador.

PUBLICIDAD

Un juez de Frontino (Antioquia) impuso penas de 20 años y 2 meses de prisión a cinco integrantes del Ejército Nacional tras determinar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravadas de un campesino de 27 años - crédito Fiscalía

La investigación presentada por la Fiscalía General de la Nación estableció que el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández retuvieron al campesino el 7 de octubre de 2025 bajo sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.

Según el expediente, durante aproximadamente cinco horas, la víctima fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol dentro de las instalaciones militares.

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández aceptaran, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la tortura y posterior homicidio de un campesino, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar de Frontino (Antioquia)”, señaló el ente acusador.

PUBLICIDAD

Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron reconstruir que el hombre sufrió tratos crueles, incluidas asfixia y sofocación. De acuerdo con el informe, la muerte ocurrió en un baño de la base militar. Después, los responsables envolvieron el cuerpo en una hamaca, lo llevaron al helipuerto y lo lanzaron al río El Cerro.

Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron reconstruir que el hombre sufrió tratos crueles, incluidas asfixia y sofocación - crédito Fiscalía

El cadáver apareció tres semanas después y fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se concluyó que la causa fue consecuencia de los actos de tortura. El juez avaló el acuerdo judicial y dictó sentencia por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

PUBLICIDAD

“La investigación demostró que el campesino murió en un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia de los actos de tortura”, precisó el ente acusador.

La sentencia incluyó condenas por tortura, homicidio y desaparición forzada agravadas. Además de los cinco militares condenados en esta ocasión, el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base, ya había recibido una pena similar en meses anteriores.

PUBLICIDAD

“Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó a los cinco militares a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas”, indicó la Fiscalía.

Otros tres uniformados, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, permanecen bajo proceso y privados de la libertad.

La sentencia incluyó condenas por tortura, homicidio y desaparición forzada agravadas - crédito Fiscalía

“Por estos mismos hechos, el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base militar, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión. En este proceso también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad”, aseguró la Fiscalía.

PUBLICIDAD