Colombia

Rifirrafe entre Amaranta Hank y Jennifer Pedraza por nuevo escándalo de Juliana Guerrero: “Ahora no venga a lavarse las manos”

Mientras que la senadora del Pacto Histórico cuestionó a sectores políticos por otros escándalos en el país, la congresista de Dignidad y Compromiso rememoró varias publicaciones sobre su defensa a la exfuncionaria del Ministerio del Interior

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Las dos congresistas se refirieron al caso de corrupción que involucra a Juliana Guerrero - crédito Colprensa/@amaranta.hankx - Instagram
Las dos congresistas se refirieron al caso de corrupción que involucra a Juliana Guerrero - crédito Colprensa/@amaranta.hankx - Instagram

La nueva polémica que involucra a la exfuncionaria Juliana Guerrero y su hermana Verónica sobre una presunta red de cobros a empresarios a cambio de supuestas gestiones para conseguir contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior, ha generado diferentes reacciones en el sector político de Colombia.

Una de ellas fue la senadora Alejandra Omaña, conocida popularmente como Amaranta Hank que, en su cuenta de X, reiteró el compromiso de su partido Pacto Histórico para que se avancen las investigaciones correspondientes contra la joven exfuncionaria del Ministerio del Interior.

Incluso, en su publicación hecha en su cuenta de X, lanzó fuertes críticas a otros sectores, al considerar que, mientras su bancada rechaza las denuncias contra una exintegrante del Gobierno de Gustavo Petro, no se ha mostrado rechazos ante otros escándalos en el país.

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Uno de ellos hace referencia a la captura de Hernando Deluque, padre del senador Alfredo Deluque que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Alejandra Omaña criticó a otros sectores por otros hechos polémicos en el país - crédito X
Alejandra Omaña criticó a otros sectores por otros hechos polémicos en el país - crédito X

La diferencia entre la izquierda y la derecha, es que muchos progresistas nos hemos pronunciado sobre el caso de Juliana Guerrero, pero no he visto una sola publicación de la derecha sobre la captura al padre del senador Deluque”, indicó la congresista en sus redes sociales.

Sin embargo, su comentario no fue bien recibido en las plataformas digitales. Una de ellas fue su colega Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) que cuestionó la actitud de Omaña, y recordó unas antiguas publicaciones donde defendía a Juliana Guerrero de los escándalos mediáticos.

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No sea descarada que usted me tildó de “obsesiva” por denunciar la corrupción de Juliana Guerrero y su clan. Los petristas me dijeron racista, machista y loca por insistir en lo grave de este caso. Ahora no venga a lavarse las manos. Usted sí se pronunció, pero para minimizar las denuncias y defender al clan Guerrero”, comentó Pedraza.

La congresista cuestionó a Amaranta Hank por referirse al escándalo de Juliana Guerrero - crédito X
La congresista cuestionó a Amaranta Hank por referirse al escándalo de Juliana Guerrero - crédito X

A su vez, citó una de las publicaciones donde la senadora del Pacto Histórico salió en defensa de la exfuncionaria del Ministerio del Interior. “A @Jennifer Pedraz no le importan ni los estudiantes ni las mujeres, solo alimentar su obsesión hacia Juliana Guerrero. En los últimos meses ha publicado 14 videos sobre Juliana, que sí, hizo las cosas al revés, pero ya fue apartada de su cargo”, había manifestado Alejandra Omaña en su momento.

Detalles de la nueva polémica de Juliana Guerrero

Según la investigación revelada por Semana, los hechos había ocurrido entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025.

Allí, Juliana Guerrero junto a su hermana Verónica lideraron una red que apuntaban a cobros por $200.000.000 y comisiones del 10% a empresarios a cambio de supuestas gestiones para conseguir contratos en el Gobierno Nacional.

La publicación informó que el mecanismo incluía una tarifa de $1.000.000 por reuniones, un anticipo de $200.000.000 y el cobro de ese porcentaje sobre cada proyecto adjudicado. Uno de los empresarios que pagó a las hermanas Guerrero entregó $53.000.000, repartidos entre efectivo y consignaciones, de acuerdo con los reportes a los que tuvo acceso la revista.

- crédito @jguerrero112/Instagram
Las pruebas sobre Juliana Guerrero y Verónica Guerrero apuntan a cobros por $200.000.000 y comisiones del 10% para gestionar contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior - crédito @jguerrero112/Instagram

Las evidencias mencionadas incluyen testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones. En ese material, Juliana Guerrero aparecía como la encargada de las gestiones ante el Gobierno, mientras Verónica Guerrero sostenía la relación con los empresarios y David Trespalacios recibía el dinero.

Dos empresarios relataron al medio citado que les ofrecieron proyectos de cámaras de seguridad, un acueducto en el departamento del Cesar y planes de mejoramiento de vivienda, además de reuniones con alcaldes y funcionarios.

“Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”, dijo uno de los empresarios a la revista mencionada, agregando que las hermanas Guerrero podían recibir beneficios económicos si el municipio de Aguachica recibía mejoramientos en esta materia.

Además del recaudo, el material citado por Semana contiene mensajes sobre un supuesto reparto con terceros y sobre la presunta capacidad de influencia de las hermanas dentro del gobierno de Gustavo Petro.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
Los mensajes también mencionan gestiones de las hermanas Guerrero en entidades del gobierno de Gustavo Petro como Fiduagraria, el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente - crédito @jguerrero112/Instagram

Los ofrecimientos no se limitaban al Ministerio de Vivienda. Los chats mencionan gestiones en Fiduagraria S. A., en el Fondo Colombia en Paz, en el Ministerio de la Igualdad y en el Ministerio de Ambiente, además de un audio en el que Juliana aceptó ayudar a la Gobernación del Cesar y a Jorge Barros.

Por estos hechos, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de las hermanas Guerrero y pidió que denuncien a los empresarios que presuntamente intentaron corromperlas y, en caso de recibir dinero, devolverlo y colaborar con la justicia.

Así mismo, el jefe de Estado indicó que el supuesto cometido de los empresarios no se cumplió, porque su administración ha “construido barreras” contra la corrupción.

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