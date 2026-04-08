Colombia

Armada de Colombia localizó y destruyó un depósito ilegal con 13 explosivos: pertenecería a las disidencias

La autoridad militar detectó un escondite con granadas hechizas en zona rural de Buenaventura, pertenecientes presuntamente al grupo armado residual. La operación neutralizó una amenaza directa contra la población y la fuerza pública

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La Armada de Colombia destruyó un depósito ilegal de explosivos del grupo armado residual Jaime Martínez en el Bajo Calima, Buenaventura - crédito ARC
La Armada de Colombia destruyó un depósito ilegal de explosivos del grupo armado residual Jaime Martínez en el Bajo Calima, Buenaventura - crédito ARC

Efectivos de la Armada de Colombia localizaron y destruyeron un depósito ilegal de explosivos en el sector del Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. La operación, desarrollada por el Batallón de Infantería de Marina No. 21, permitió identificar una “matamonte”, estructura utilizada como escondite para material bélico, atribuida al Grupo Armado Organizado residual (GAOr) Jaime Martínez.

Durante la inspección del lugar, las tropas hallaron diez granadas hechizas calibre 80 milímetros y tres granadas hechizas calibre 60 milímetros. Según información de Inteligencia Naval, este arsenal tenía como objetivo la ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública de la región.

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El procedimiento de destrucción del material corrió a cargo del Equipo de Expertos en Explosivos y Demoliciones (Exde), que aplicó los protocolos de seguridad vigentes con la autorización previa de la autoridad judicial competente.

El hallazgo de granadas hechizas evitó acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en Valle del Cauca - crédito ARC
El hallazgo de granadas hechizas evitó acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en Valle del Cauca - crédito ARC

De acuerdo con el reporte de la Armada de Colombia, esta operación neutralizó una amenaza directa para la seguridad de los habitantes del área y de las unidades militares desplegadas, debilitando la logística de grupos armados ilegales en la zona.

Ofensiva sostenida contra el narcotráfico y delitos conexos

En el desarrollo de sus operaciones recientes, la Armada de Colombia consolidó su ofensiva contra el narcotráfico y otras formas de criminalidad en los primeros tres meses de 2026.

La institución informó la incautación de más de 154 toneladas de estupefacientes, cifra que incluye 127 toneladas de clorhidrato de cocaína, 23 toneladas de marihuana y cuatro toneladas de pasta base de coca. Estas acciones evitaron que los cargamentos llegaran a mercados internacionales.

Las operaciones de interdicción marítima y fluvial resultaron en la interceptación de tres semisumergibles empleados por organizaciones criminales para el transporte de droga. Además, las autoridades destruyeron 166 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de cocaína y pasta base, afectando la infraestructura de los grupos delictivos. En el mismo periodo, 423 personas fueron capturadas por su presunta vinculación con estructuras criminales.

Las operaciones navales incluyeron la interceptación de tres semisumergibles utilizados para el transporte de droga por organizaciones criminales - crédito ARC
Las operaciones navales incluyeron la interceptación de tres semisumergibles utilizados para el transporte de droga por organizaciones criminales - crédito ARC

Combate al contrabando, minería ilegal y delitos ambientales

El informe institucional también destaca avances en la lucha contra el contrabando. Durante el primer trimestre, los uniformados incautaron mercancía avaluada en más de $23.000 millones, afectando las finanzas de redes ilícitas.

En la ofensiva contra la minería ilegal, la Armada de Colombia inutilizó 157 máquinas usadas para la explotación no autorizada de yacimientos minerales. La institución señaló que estas actividades generan graves daños ambientales y sociales en varios departamentos del país.

En materia ambiental, la fuerza naval recuperó más de 3.000 especímenes de fauna silvestre, entregados a las autoridades competentes para su rehabilitación. El reporte oficial consigna la captura de 61 personas por delitos relacionados con tráfico de fauna y explotación ilegal de recursos naturales. “Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de los ecosistemas y combatir todas las formas de delito que los afectan”, indica el comunicado.

La Armada destruyó 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, afectando la infraestructura criminal en varias regiones - crédito ARC
La Armada destruyó 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, afectando la infraestructura criminal en varias regiones - crédito ARC

Innovación tecnológica y presencia científica

En el ámbito tecnológico, la Armada de Colombia celebró el bautizo de la Patrullera Oceánica ARC 24 de Julio, el primer buque construido completamente en el país por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).

El compromiso con la investigación científica se reflejó en la culminación de la XII Expedición Científica de Colombia a la Antártida, un proyecto que reafirma el interés del país por el estudio de nuevas fronteras y la conservación del Continente Blanco.

La Armada Nacional cuenta con más de 33.000 hombres y mujeres desplegados en todo el país y anunció que mantendrá sus operaciones enfocadas en la seguridad, la protección ambiental y la soberanía nacional.

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