Colombia

Más de 154 toneladas de droga decomisadas, cientos de capturados y avances tecnológicos: balance de la Armada en 2026

El despliegue de acciones marítimas y fluviales permitió desarticular estructuras criminales, incautar millonaria mercancía y rescatar a decenas de personas en áreas estratégicas del país

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La Armada de Colombia incautó más de 154 toneladas de estupefacientes durante el primer trimestre de 2026 en mares, ríos y zonas costeras - crédito ARC
La Armada de Colombia incautó más de 154 toneladas de estupefacientes durante el primer trimestre de 2026 en mares, ríos y zonas costeras - crédito ARC

La Armada de Colombia consolidó su ofensiva contra el narcotráfico y otras economías ilícitas durante los primeros tres meses de 2026, logrando la incautación de más de 154 toneladas de estupefacientes en operaciones desarrolladas en mares, ríos y zonas costeras del país.

Según el comunicado oficial de la institución, la cifra incluye 127 toneladas de clorhidrato de cocaína, 23 toneladas de marihuana y cuatro toneladas de pasta base de coca, en una serie de acciones que evitaron que estos cargamentos alcanzaran los mercados internacionales.

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De acuerdo con lo informado por la Armada Nacional, las operaciones de interdicción marítima y fluvial permitieron además interceptar tres semisumergibles empleados por organizaciones criminales para el transporte de droga. Se destruyeron 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, impactando de manera directa la infraestructura criminal en distintas regiones.

Las operaciones navales incluyeron la interceptación de tres semisumergibles utilizados para el transporte de droga por organizaciones criminales - crédito ARC
Las operaciones navales incluyeron la interceptación de tres semisumergibles utilizados para el transporte de droga por organizaciones criminales - crédito ARC

La fuerza naval destacó que estas acciones debilitaron de forma significativa las redes logísticas, financieras y de coordinación delictiva de los grupos dedicados al narcotráfico.

En el mismo periodo, 423 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales resultaron capturadas. La autoridad militar atribuye a estos resultados una mejora perceptible en la seguridad de áreas estratégicas del territorio colombiano.

Contrabando, minería ilegal y delitos ambientales

El balance presentado por la Armada de Colombia también refleja avances en la lucha contra el contrabando. Unidades de la institución incautaron mercancía avaluada en más de $23.000 millones, afectando directamente a redes delictivas que impactan la economía nacional.

La Armada destruyó 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, afectando la infraestructura criminal en varias regiones - crédito ARC
La Armada destruyó 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, afectando la infraestructura criminal en varias regiones - crédito ARC

Además, en el desarrollo de la ofensiva contra la minería ilegal, fueron inutilizadas 157 máquinas usadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que, según la institución naval, produce graves daños ambientales y sociales en distintos departamentos.

En materia de protección ambiental, la Armada Nacional recuperó más de 3.000 especímenes de fauna silvestre, los cuales fueron entregados a las autoridades ambientales competentes para su recuperación y rehabilitación. También se reportó la captura de 61 personas por su presunta participación en delitos como tráfico de fauna y explotación ilegal de recursos naturales.

“Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de los ecosistemas y combatir todas las formas de delito que los afectan”, señaló el comunicado institucional.

En materia ambiental, la Armada recuperó más de 3.000 especímenes de fauna silvestre y capturó a 61 personas por delitos contra recursos naturales - crédito ARC
En materia ambiental, la Armada recuperó más de 3.000 especímenes de fauna silvestre y capturó a 61 personas por delitos contra recursos naturales - crédito ARC

Rescate y apoyo a la población vulnerable

La acción de la Armada de Colombia no se limitó a la persecución de delitos. En lo corrido del año, uniformados de la Fuerza Naval rescataron a 152 personas en situaciones de emergencia en el mar y en ríos, gracias a operaciones de búsqueda y salvamento que contaron con el respaldo de autoridades locales y organizaciones de socorro.

En paralelo, la institución fortaleció su compromiso social mediante jornadas de apoyo al desarrollo en comunidades costeras y ribereñas. A través de estos programas, 10.909 personas recibieron atención médica, medicamentos, ayudas humanitarias y acceso a actividades de bienestar. Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de poblaciones apartadas y vulnerables, especialmente en zonas donde la presencia estatal es limitada.

Los operativos incluyeron misiones humanitarias, jornadas médicas y rescates en emergencias, beneficiando a miles que habitan áreas de difícil acceso y requieren apoyo institucional - crédito ARC
Los operativos incluyeron misiones humanitarias, jornadas médicas y rescates en emergencias, beneficiando a miles que habitan áreas de difícil acceso y requieren apoyo institucional - crédito ARC

Modernización y ciencia: logros navales y expedición a la Antártida

En el ámbito tecnológico, la Armada de Colombia celebró el bautizo de la Patrullera Oceánica ARC 24 de Julio, el primer buque construido completamente en el país por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar). Este avance fortalece las capacidades estratégicas de vigilancia y protección de los espacios marítimos nacionales.

La apuesta por la investigación científica también quedó reflejada con la exitosa culminación de la XII Expedición Científica de Colombia a la Antártida, un proyecto que reafirma el compromiso nacional con el estudio de nuevas fronteras y la conservación ambiental del denominado Continente Blanco.

La modernización de la Armada se reflejó en el bautizo de la ARC 24 de Julio y la exitosa culminación de la XII Expedición Científica a la Antártida - crédito ARC
La modernización de la Armada se reflejó en el bautizo de la ARC 24 de Julio y la exitosa culminación de la XII Expedición Científica a la Antártida - crédito ARC

Proyección y retos para el resto del año

Con más de 33.000 hombres y mujeres desplegados en todo el país, la Armada Nacional anunció que continuará utilizando sus capacidades operacionales, científicas y sociales para garantizar la seguridad, la soberanía y la protección de los ecosistemas colombianos.

De acuerdo con el balance institucional, la integración de tecnología, disciplina y vocación de servicio seguirá guiando el accionar de la Fuerza Naval durante los próximos meses.

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