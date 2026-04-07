Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 6 de abril

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

Guardar
Sinuano Noche (Infobae)
Sinuano Noche (Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este lunes, 6 de abril de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: lunes 6 de abril de 2026.
  • Sorteo: 13.476.
  • Números ganadores: 6 7 4 4.
  • Quinta: 7.

Lo que debes saber acerca de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Las recomendaciones para conservar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Resultado de SinuanoSinuano NocheSinuano noche ultimo sorteoSinuano noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este martes

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este martes

Comunidad de Bosa exige a la Policía de Bogotá identificar al uniformado que atropelló a una perrita y se fue sin socorrerla

En el barrio El Recreo solicitan una respuesta institucional tras el incidente captado por cámaras de seguridad, en el que, al parecer, un policía omitió prestar ayuda a la mascota herida. En redes sociales piden que se aplique la Ley Ángel

Comunidad de Bosa exige a la Policía de Bogotá identificar al uniformado que atropelló a una perrita y se fue sin socorrerla

Calendario lunar de abril 2026: fechas estratégicas para cortarse el cabello y prolongar una buena depilación

Siguiendo la influencia de las fases de la luna, quienes buscan fortalecer, acelerar el crecimiento capilar o elegir el mejor momento para retirar esos vellos no deseados, encuentran en este mes una guía detallada para planificar sus rutinas de belleza

Calendario lunar de abril 2026: fechas estratégicas para cortarse el cabello y prolongar una buena depilación

Alejandro Norenha, el hombre que narró visualmente La Vorágine va por otro India Catalina

El viaje de Norenha, desde sus inicios sin experiencia hasta alcanzar el liderazgo en postproducción, inspira a toda una generación y destaca la importancia del talento regional en los grandes proyectos televisivos

Alejandro Norenha, el hombre que narró visualmente La Vorágine va por otro India Catalina

Joven denunció que su novio la lanzó desde un quinto piso en Soacha: “Quedé con secuelas neurológicas”

La víctima aseguró que después del ataque, su familia y ella continúan atemorizados por lo que pueda hacer en su contra el señalado agresor, por lo que piden la pronta intervención de las autoridades

Joven denunció que su novio la lanzó desde un quinto piso en Soacha: “Quedé con secuelas neurológicas”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

ENTRETENIMIENTO

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Deportes

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Carlos Antonio Vélez cuestionó los títulos de James Rodríguez con el Real Madrid: “Hay quienes tienen y no jugaron finales”

Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”