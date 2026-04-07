Reconocido sacerdote en Medellín le dijo a sus fieles que “ser de derecha es mejor” y generó polémica: el ministro de Trabajo le contestó

El comentario del feligrés se viralizó de cara a la primera vuelta presidencial- crédito @SirColombiano/X

Las declaraciones del presbítero Fredy Bustamante, de la parroquia Santa María de los Ángeles en Medellín, Antioquia, se volvieron virales tras un video difundido en redes sociales que registra sus palabras durante una eucaristía, aparentemente en julio de 2025. En la grabación, el religioso expresó ante la congregación: “Ser de derecha es mejor. Eso lo dice el Evangelio”.

Bustamante, conocido por sus homilías y originario del barrio El Tablazo de Itagüí, ha desempeñado su ministerio también en la parroquia del Calvario en Campo Valdés y en el municipio de Copacabana. En otras grabaciones asociadas al sacerdote, se mencionan referencias a figuras políticas como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, acompañadas de citas bíblicas sobre la paz.

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Durante la eucaristía, Bustamante utilizó ejemplos cotidianos para reforzar su mensaje: “Una empresa manejando las cosas al derecho es mejor, una parroquia caminando al derecho es mejor”, agregando entre risas y aplausos: “Ustedes me van a hacer embalar”.

Polémica por sacerdote que proclama a sus fieles que “ser de derecha es mejor” - crédito AFP/@SirColombiano/x

El sacerdote concluyó su intervención conectando la dirección “al derecho” con una orientación ideológica: “Yo venía lanzando las redes a la izquierda… y un día se me atravesó el Señor… y me dijo, tira las redes a la derecha. Y entendí que al derecho es mejor, ser de derecha es mejor. Solo dice el Evangelio”.

Antonio Sanguino comparó los discursos religiosos de Fredy Bustamante, de la parroquia Santa María de los Ángeles en Medellín, con los de los tiempos de violencia bipartidista - Crédito @AntonioSanguino/X

El impacto del video motivó cuestionamientos públicos por parte de figuras políticas. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, comparó la situación con discursos religiosos en tiempos de violencia bipartidista y consultó sobre la postura de la Conferencia Episcopal de Colombia, según su publicación en X.

Obispos llaman a votar con responsabilidad y en libertad democrática durante las próximas elecciones en Colombia

Conferencia Episcopal espera que la reunión sirva para menguar las hostilidades políticas - crédito Colprensa

En medio del ambiente electoral que vive el país, los obispos colombianos hicieron un llamado a los ciudadanos a votar “con plena libertad, sin sobornos” y en un clima de paz durante los comicios de 2026. A través de un mensaje dirigido al pueblo colombiano, invitan a participar en los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026, ejerciendo el voto como un deber y un derecho orientado al bien común.

La Conferencia Episcopal de Colombia exhorta a los ciudadanos a asumir con responsabilidad su participación democrática, recordando que el voto es una manera concreta de contribuir al futuro del país, una oportunidad para fortalecer la convivencia social.

Junto con la invitación a participar en las urnas, los pastores instaron a los ciudadanos a analizar con responsabilidad las propuestas de cada uno de los candidatos independientemente del la colectividad la que pertenecen, pero teniendo en cuenta principios fundamentales que contribuyan al desarrollo integral de la Nación.

Obispos llaman a votar con responsabilidad y en libertad democrática durante las próximas elecciones en Colombia - crédito Conferencia Episcopal de Colombia

Para cumplir el objetivo planteado, hicieron énfasis en la obligación de discernir las distintas propuestas “a la luz de los valores humanos y cristianos”, promoviendo la defensa de la vida, la dignidad de la persona humana, el cuidado de la casa común, así como la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad como bases para la construcción del bien común.

Asimismo, pidieron a las instituciones del Estado continuar promoviendo la participación democrática y al Gobierno nacional reforzar las garantías necesarias para que los comicios se desarrollen en condiciones de paz y seguridad.

Por último, los obispos expresaron su deseo de que la política pueda vivirse como un compromiso auténtico con el desarrollo humano integral, orientado a la construcción de una sociedad más justa, reconciliada y solidaria.