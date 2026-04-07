Colombia

Petro salió en defensa de Ricardo Roa al revelar la “trampa” que le hicieron: “Jamás he sentido una actitud de EE. UU. contra Ecopetrol”

El mandatario descartó que hubiera presiones del Gobierno de Donald Trump sobre la petrolera, al rememorar su reunión en Estados Unidos el 3 de febrero

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-crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa
-crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

La decisión de la junta directiva de Ecopetrol de autorizar vacaciones y licencia no remunerada para Ricardo Roa, presidente de la petrolera, desencadenó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro por medio de un mensaje extenso que recordó su famoso encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El órgano directivo autorizó las vacaciones de Roa entre el 7 de abril y el 28 de mayo, seguidas de una licencia no remunerada hasta el 28 de junio. La decisión respondió a los procesos judiciales que enfrenta Ricardo Roa, relacionados con presunto tráfico de influencias en la compra de un inmueble y cuestionamientos por topes electorales durante su gestión en la campaña presidencial de 2022.

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El directivo quedó separado de las funciones ejecutivas mientras avanza el análisis de su situación legal, ya que la junta, con mayoría designada por el Estado, optó por esta salida temporal ante la presión pública y la necesidad de preservar la estabilidad de la principal empresa del país.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ricardo Roa fue suspendido temporalmente de la presidencia de Ecopetrol, por el periodo de sus vacaciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Gustavo Petro defiende a Roa frente a críticas judiciales y políticas

En medio de ese escenario, el presidente Petro publicó un mensaje en el que defendió a Roa y cuestionó las versiones sobre presiones externas: “Nunca he oído una sola frase de alguien de Estados Unidos hostil a Ecopetrol”.

El mandatario relató un encuentro sostenido el 3 de febrero de 2026 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que asistieron varios funcionarios colombianos, entre ellos la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el embajador en Washington, Daniel García-Peña, además del propio Roa.

Según Petro, desde la oficina de prensa estadounidense le enviaron imágenes del encuentro y en una de ellas, afirmó, encontró lo que denominó una ‘trampa’: “Esta foto es muy importante por la trampa… hay que mirar los detalles”.

Gustavo Petro salió a defender públicamente a Roa y negó presiones de Estados Unidos sobre la petrolera - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro salió a defender públicamente a Roa y negó presiones de Estados Unidos sobre la petrolera - crédito @petrogustavo/X

En su explicación, el jefe de Estado insistió en que ni Roa ni el ministro de Defensa eran el foco de esa supuesta maniobra visual. Dirigió la atención hacia su propia aparición en la imagen y a un elemento simbólico: una gorra con la palabra “Trump”.

“La trampa está en mi mano”, señaló, al describir que la fotografía difundida no mostraba una modificación que él mismo había realizado al mensaje original.

Petro vinculó ese detalle con una reflexión sobre lo que considera la unión de todo un continente. “Escribí una S… porque hay una diversidad en América”, indicó que hizo durante el encuentro. A partir de esa interpretación, conectó el episodio con su propuesta de un “gran pacto mundial por la vida”, que presentó durante esa reunión.

En la imagen, la atención de Petro se centró en un detalle de su gorra y en el simbolismo de la diversidad en América - crédito @petrogustavo/X
En la imagen, la atención de Petro se centró en un detalle de su gorra y en el simbolismo de la diversidad en América - crédito @petrogustavo/X

La polémica fotografía con Donald Trump que Petro llama “trampa”

El mandatario también hizo referencia a las tensiones internas alrededor del caso Roa, por lo que cuestionó a sectores que, en su criterio, reaccionaron por presiones políticas locales: “Se asustan… no con los gritos de los gringos sino de los uribistas”.

El mensaje incluyó además una defensa institucional, por lo que el presidente Gustavo Petro advirtió sobre el riesgo de afectar la estabilidad de la empresa y del propio Gobierno por decisiones motivadas por temor político.

“Cómo se les ocurre ofrecer… al presidente de la mayor empresa del país”, aseveró en su extenso mensaje en X.

El presidente recordó su encuentro con Donald Trump y calificó una fotografía enviada por prensa estadounidense como “trampa” - crédito @petrogustavo/X
El presidente recordó su encuentro con Donald Trump y calificó una fotografía enviada por prensa estadounidense como “trampa” - crédito @petrogustavo/X

Junto a su post, el presidente difundió la imagen del encuentro en la que aparecen los asistentes, incluido el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance. La publicación se convirtió en el eje de su defensa pública de Roa y en una respuesta directa a las versiones sobre supuestas presiones internacionales.

Por ahora, la continuidad del presidente de Ecopetrol dependerá del desarrollo de los procesos judiciales y de las resoluciones de la junta directiva, aunque resulta evidente que, a pesar de estas investigaciones, el presidente mantiene un respaldo firme, casi inquebrantable, hacia la figura de Roa.

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