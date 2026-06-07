La otra cara del Metro de Bogotá: la obra avanza, pero crecen las quejas por escombros y comerciantes afectados bajo el viaducto

El concejal Julián Forero “Fuchí” cuestionó la falta de articulación entre entidades del Distrito en los primeros tramos de la Línea 1 en Bogotá - crédito Julián Forero/Instagram

El avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá marcó un hecho histórico para la capital, con el inicio de las primeras pruebas energizadas y autónomas de los trenes sobre el viaducto, a finales de mayo.

El alcalde Carlos Fernando Galán y la Administración Distrital celebraron el cumplimiento del compromiso de poner en marcha estas pruebas en mayo de 2026, destacando el impacto positivo que tendrá el proyecto en la transformación urbana, económica y social de la ciudad. Sin embargo, bajo el viaducto y en las zonas aledañas, persiste una realidad menos visible: comerciantes afectados, espacio público deteriorado y promesas sin cumplir.

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La otra cara del metro: escombros y preocupación en los barrios

Mientras los trenes circulan en modo de prueba sobre el viaducto, en sectores como Bosa, Kennedy y el sur de la ciudad, comerciantes y vecinos denuncian problemáticas que van desde la invasión de escombros y polvo hasta la afectación directa a la actividad económica. El concejal Julián Forero “Fuchí”, líder de conductores y voz recurrente en el control político de la movilidad, señaló que:

“El alcalde Galán nos muestra un metro en pruebas por el viaducto y las maravillas de lo que ocurre arriba, pero poco se habla de las problemáticas que se viven debajo”.

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En la avenida Primero de Mayo, en Kennedy, pequeños empresarios reportaron una caída de ingresos por los cierres parciales y las restricciones de movilidad de la megaobra - crédito Concejal Julián Forero

Forero documentó en video la situación bajo el viaducto y en los primeros tramos de la Primera Línea, evidenciando andenes y espacio público deteriorados, obras inconclusas, desvíos improvisados y una falta de articulación entre entidades como el Acueducto y la Empresa Metro de Bogotá. “Son los barrios los que terminan pagando el precio de los retrasos, el caos y los trancones que genera una obra de esta magnitud”, denunció, invitando a comerciantes y residentes afectados a reportar sus casos para buscar soluciones.

Comerciantes asumen el costo de las obras

En la avenida Primero de Mayo, localidad de Kennedy, la situación económica de decenas de pequeños empresarios y comerciantes se ha agravado. Según el concejal Jairo Avellaneda, muchos han visto disminuir drásticamente sus ingresos por las restricciones de movilidad, los cierres parciales y los impactos asociados a la ejecución de la megaobra.

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“No puede ser que quienes han sostenido durante años la economía de estos sectores hoy tengan que asumir solos las consecuencias de unas obras que son responsabilidad del distrito”, afirmó Avellaneda.

En la avenida Primero de Mayo, en Kennedy, pequeños empresarios reportaron una caída de ingresos por los cierres parciales y las restricciones de movilidad de la megaobra - crédito Concejo de Bogotá

Durante una reciente mesa de trabajo con representantes de la Empresa Metro de Bogotá, entidades distritales y comerciantes del corredor, se reconoció la gravedad de la situación y se anunció un programa de apoyo económico para los negocios afectados. Los comerciantes podrán iniciar su inscripción en una jornada programada para el jueves 11 de junio en el salón comunal de Súper 8, en Kennedy. Avellaneda enfatizó la necesidad de hacer seguimiento para que los compromisos no queden solo en anuncios.

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Espacio público deteriorado y obras inconclusas

El recorrido por el viaducto revela láminas oxidadas, tramos de espacio público abandonados y una desarticulación preocupante entre las intervenciones de acueducto y metro, especialmente entre la avenida Villavicencio y la NQS. Los afectados aseguran que algunas zonas llevan meses —incluso años— en estado de abandono, generando molestias adicionales para peatones y comerciantes.

“La comunidad necesita soluciones concretas. En la última reunión incluso los ingenieros encargados no asistieron, dejando a los comerciantes sin respuestas frente a sus preocupaciones”, señaló Avellaneda, quien insistió en que la administración debe responder a quienes han cargado con el impacto social y económico de la obra.

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En la avenida Primero de Mayo, en Kennedy, pequeños empresarios reportaron una caída de ingresos por los cierres parciales y las restricciones de movilidad de la megaobra - crédito Concejal Julián Forero

El Metro: avances técnicos y proyección de entrega

Mientras tanto, las pruebas sobre el viaducto avanzan hacia la estación 4, cerca de Compensar Kennedy. En lo que resta del año, se espera la llegada de los 19 trenes restantes y la culminación de los 23,9 kilómetros del viaducto (actualmente se han construido cerca de 14,5 km).

La administración proyectó que la Línea 1 del Metro estará terminada en septiembre de 2027 y que la operación comercial comenzará en marzo de 2028. El recorrido completo entre Gibraltar y la calle 72 tomará apenas 27 minutos, con trenes a velocidades superiores a 60 km/h en algunos tramos.

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El alcalde Galán lanzó la estrategia “Bogotá Modo Metro”, una campaña pedagógica para fortalecer la cultura ciudadana y el cuidado del sistema, recordando que el metro es un proyecto colectivo y esencial para el futuro de la ciudad.

La administración proyectó que la Línea 1 del Metro de Bogotá terminará en septiembre de 2027 y que la operación comercial comenzará en marzo de 2028 - crédito Metro de Bogotá

Si bien la Línea 1 del Metro de Bogotá promete revolucionar la movilidad, la otra cara del megaproyecto muestra una ciudad que aún debe responder por el deterioro del espacio público, el impacto en la economía local y la incertidumbre en los barrios atravesados por las obras.

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