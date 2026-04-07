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Hay nueva decisión sobre Ricardo Roa y su futuro en la Presidencia de Ecopetrol: por ahora se va de vaciones y licencia

Mientras se resuelve su situación judicial, el futuro del actual funcionario y de la compañía permanecen bajo evaluación institucional y política

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Ricardo Roa es presidente de Ecopetrol desde abril de 2023 - crédito Luisa González/Reuters
Ricardo Roa es presidente de Ecopetrol desde abril de 2023 - crédito Luisa González/Reuters

La Junta Directiva de Ecopetrol autorizó vacaciones y licencia no remunerada para el presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa, en medio de las investigaciones judiciales en su contra y una fuerte presión pública para su salida. La medida responde a la necesidad de afrontar procesos legales y proteger la integridad institucional de la principal empresa pública de Colombia.

Roa Barragán fue apartado de manera temporal de su cargo luego de la aprobación del órgano para que tome vacaciones del 7 de abril al 28 de mayo y, posteriormente, una licencia no remunerada hasta el 28 de junio. La decisión se tomó ante dos procesos judiciales en su contra, uno por presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento y otro por exceder los topes electorales en su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

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Pese a que se había informado de una cancelación de la reunión prevista para el 6 de abril, la junta directiva de Ecopetrol aprobó la medida en una sesión extraordinaria, informaron fuentes de Portafolio y El Tiempo. La decisión busca separar de manera temporal al directivo, de 63 años, de las labores ejecutivas mientras enfrenta señalamientos judiciales y cuestionamientos públicos relacionados con la compra del apartamento 901, así como presuntas irregularidades durante el proceso electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

La reputación de Ecopetrol se ha visto afectada bajo la presidencia de Ricardo Roa - crédito Luisa González/Reuters
La reputación de Ecopetrol se ha visto afectada bajo la presidencia de Ricardo Roa - crédito Luisa González/Reuters

Durante su ausencia, Roa quedará desvinculado de la gestión diaria de la petrolera, lo que coincide con el calendario de la segunda vuelta presidencial. Al término de la licencia, podría asumir tareas relacionadas con el empalme institucional, aunque la continuidad dependerá tanto del resultado de los procesos judiciales como de la decisión de la junta directiva, que es mayoritariamente designada por el Estado.

Procesos judiciales y antecedentes legales de Ricardo Roa

La salida temporal de Ricardo Roa fue anunciada en un momento clave:

  • La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico de influencias el 11 de marzo, como parte de una investigación vinculada a la compra del apartamento 901 y su relación con el expolicía Juan Guillermo Mancera.
  • El 7 de abril, Roa debía comparecer ante un juez. Al día siguiente, estaba previsto que enfrentara una segunda imputación, esta vez por supuesta violación de topes electorales durante su gestión como gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022. De este modo, el periodo de vacaciones y licencia de Roa abarcará ambos trámites judiciales y lo apartará de la toma de decisiones en Ecopetrol en una etapa sensible para la reputación y gobernanza de la empresa.
  • De forma paralela, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral abrieron expedientes distintos contra Roa. El Consejo determinó recientemente su responsabilidad en irregularidades electorales, hecho que marcó un antecedente legal relevante y reforzó el argumento para apartarlo temporalmente de la dirección de la petrolera estatal.
El presidente Petro reaccionó a la disputa entre Trump y Lula el sábado 4 de abril de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Gustavo Petro, presidente de Colombia, defiende la continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Debate interno en la Junta Directiva de Ecopetrol

La decisión sobre las vacaciones y la licencia de Ricardo Roa fue precedida por un debate en la Junta Directiva. Según El Tiempo, al menos cuatro de los nueve miembros expresaron por escrito su preocupación ante los riesgos reputacionales y financieros que implicaría el mantenimiento de Roa en la presidencia de la petrolera durante los procesos judiciales.

Entre quienes dejaron constancia en actas se encuentran César Loza, representante del sindicato Unión Sindical Obrera (USO), Juan Gonzalo Castaño, y los independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee. Aunque la continuidad de Roa no estaba contemplada en la agenda formal, la crisis obligó a adoptar una resolución considerada como la vía más adecuada para amortiguar los posibles impactos negativos para la estatal.

Directivos y otras fuentes destacaron a Portafolio la importancia de preservar la autonomía del gobierno corporativo de Ecopetrol, a pesar de que la mayoría de la junta fue nombrada por el Gobierno nacional, principal accionista a través del Ministerio de Hacienda.

Antes de la sesión, Roa manifestó a Semana su disposición a acatar las decisiones del máximo órgano de dirección. “Todo está válido. Nada está descartado. Vacaciones quisiera tomarme unas muy largas; licencia, si me toca, me la tomo también. No hay problema. Aquí en Ecopetrol hay una línea de sucesión para eso. En los planes siempre ha estado todo. Nada descarto. Todo está en los planes de Dios”, señaló.

Jorge Robledo, accionista minoritatio de Ecopetrol, dijo que el presidente Gustavo Petro le ha hecho un gran daño a Colombia al sostener a Ricardo Roa como presidente de la compañía - crédito @JERobledo/X
Jorge Robledo, accionista minoritatio de Ecopetrol, dijo que el presidente Gustavo Petro le ha hecho un gran daño a Colombia al sostener a Ricardo Roa como presidente de la compañía - crédito @JERobledo/X

Las críticas de Jorge Robledo y el impacto político

El exsenador Jorge Robledo, representante de los accionistas minoritarios, criticó abiertamente en X la permanencia de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Afirmó que su continuidad causa “un daño significativo a la imagen internacional de Colombia” y responsabilizó al respaldo de Gustavo Petro de intensificar el conflicto en torno a Ecopetrol.

Robledo resaltó que Roa enfrenta dos imputaciones por presunta corrupción: una formalizada por la Fiscalía General de la Nación y otra determinada por el Consejo Nacional Electoral. Argumentó que la presencia de Roa en la presidencia representa un riesgo para la transparencia institucional y sostuvo que parte de la junta directiva coincide en que el empresario debe defenderse ante las autoridades sin ejercer el liderazgo de la petrolera.

Además, señaló que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) genera una obligación legal para que el Gobierno releve a Roa de la dirección de Ecopetrol. Robledo reiteró la necesidad de que las autoridades prioricen la defensa del interés público y eviten mayores daños a la compañía estatal y a sus accionistas.

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