Miss Fruti Universo: así fue como el viral reinado de frutas recreó la corta coronación de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015

La primera edición digital del concurso de belleza revivió algunos momentos que todavía no pueden ser superados por los seguidores de los certámenes de belleza - crédito @frutishow/TikTok

El auge de las frutinovelas creadas con inteligencia artificial ha transformado los hábitos de consumo audiovisual juvenil, desplazando a las plataformas tradicionales y generando preocupación por su contenido y su masividad.

En apenas dos semanas desde que se comenzó a viralizar este tipo de contenido, ha superado los 30 millones de reproducciones en plataformas como Instagram y TikTok, consolidándose como un fenómeno que desafía tanto la ética como los modelos de producción televisiva.

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Miss Frutiuniverso la versión digital de Miss Universo, recreó la escena de Ariadna Gutiérrez en 2025 cuando fue coronada por error - crédito @FrutiShow/TikTok

Gracias al auge que han tenido los videos en diferentes países, los creadores de contenido decidieron realizar una versión inspirada en los concursos de belleza. De diferentes países, llegaron representantes como el açaí de Brasil, la fresa de Francia, la uva proveniente de Italia, el mango de Venezuela y el maracuyá de Colombia; cada una presentó sus cualidades ante el público digital.

Día a día se llevaba a cabo una parte de la competencia en la pasarela, como los desfiles en traje de baño y en traje de gala, se iban conociendo a las favoritas del público.

La representante de Colombia dijo: “Soy Maracuyá y vengo a representar a Colombia... Soy la fruta de la pasión, poseo una textura única combinando una pulpa gelatinosa, jugosa y suave con pequeñas semillas crugientes”.

Colombia fue representada por el Maracuyá - crédito @FrutaHistorias/TikTok

La rival de la colombiana, sin lugar a duda, fue el mango de Venezuela, que portando la bandera de su país llevó con orgullo el nombre del territorio vecino. “Soy de pulpa carnosa, jugosa y de textura suave. Mi sabor es dulce y aromático con toques cítricos y florales, volviéndome muy intensa al madurar”, expuso la concursante digital.

La competencia fue intensa y contó con las presentaciones de las versiones frutales de Karol G caracterizada como Fressy G y Bad Bunny como Badnana Bunny, que interpretaron dos de sus más grandes éxitos musicales.

Momento de la coronación

Miss Frutiuniverso recreó el Miss Universo 2015 cuando Ariadna Gutiérrez fue coronada por error - crédito @missfrutiuniversoproduct/TikTok

Uno de los momentos que llamó la atención en este concurso digital fue que Colombia y Venezuela quedaron nuevamente tomadas de la mano, recordando el Miss Universo de 2008 en el que Dayana Mendoza y Taliana Vargas fueron las finalistas de ese año.

Pero esto no fue lo único, pues la versión digital del concurso de belleza coronó a la colombiana por error, cuando la verdadera ganadora fue la venezolana, Mango.

Este episodio recordó el lamentable hecho de 2015, cuando los seguidores de este tipo de certámenes vieron coronar a Ariadna Gutiérrez por 4 minutos para que Steve Harvey confirmara que la verdadera ganadora fue la filipina Pia Wurtzbach.

Esto provocó una ola de reacciones entre los seguidores de la producción que se ha robado toda la atención en redes, pues consideran que nuevamente jugaron con las emociones de los colombianos que ven este tipo de certámenes como una competencia con el país vecino que incluso resulta vencedor en versiones digitales.

Karol G fue la encargada de animar la velada con su versión Fressy G - crédito @missfrutiuniversoproduct/TikTok

El auge de las frutinovelas en redes sociales

Las frutinovelas son miniseries protagonizadas por frutas y vegetales con rasgos humanos, animadas íntegramente con IA y distribuidas en redes sociales de video breve.

En estos relatos, los personajes viven dramas propios de las telenovelas clásicas, pero llevados al extremo del absurdo, con temáticas de infidelidad, violencia y sexualización que, según expertos, difícilmente serían aceptadas en producciones tradicionales de televisión.

En las redes sociales, miles de usuarios comentan los episodios con la misma pasión que dedican a las series convencionales. Frases como “¿Qué pasó con Mandarino?” o “No me gusta lo que hizo el señor Jamón” se multiplican, alimentando el debate sobre si este consumo es irónico, culposo o simplemente masivo.

Las "Frutinovelas", un innovador género digital, capturan la atención del público mexicano. (YouTube)

Lo cierto es que la brevedad de los episodios —de uno a uno y medio minutos— encaja perfectamente en la economía de la atención digital, donde el objetivo de las plataformas es mantener cautivos a los usuarios a toda costa.

La controversia también gira en torno a los límites éticos de estas historias. Las frutas femeninas, por ejemplo, suelen estar asociadas a papeles hipersexualizados o a situaciones de victimización, lo que alimenta el debate sobre la reproducción de estereotipos y el impacto de la IA en la cultura popular.