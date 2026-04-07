Colombia

Esta es la iglesia más antigua de Colombia: queda en Bogotá y así la puede visitar

Este templo destaca por haber superado terremotos, remodelaciones y una expropiación, siempre manteniéndose en su ubicación original

Guardar
Su construcción inicial comenzó en el siglo XVI y aún sigue en funcionamiento - crédito visitbogota.co
Su construcción inicial comenzó en el siglo XVI y aún sigue en funcionamiento - crédito visitbogota.co

La Iglesia de San Francisco en Bogotá se mantiene en pie como el testimonio más antiguo del arte y la fe colonial en Colombia. Esta estructura, ubicada en la intersección de la Avenida Jiménez con la carrera Séptima, ha sobrevivido terremotos, transformaciones urbanas y hasta el cambio de dueños, consolidándose como la iglesia más antigua del país y un símbolo del patrimonio nacional.

El origen de este templo se remonta a la llegada de los padres de la Orden de los Frailes Menores en 1550. Inicialmente, los franciscanos se establecieron en la Parroquia de las Nieves, sobre la carrera Séptima, pero debieron trasladarse varias veces antes de hallar un sitio definitivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fue gracias a la intervención del arzobispo Fray Juan de los Barrios que la comunidad obtuvo terrenos junto al río Vicachá, lo que permitió comenzar la construcción entre 1556 y 1584.

Se puede llegar a la iglesia mediante Transmilenio, la edificaicón está al costado occidental de la estación Museo del Oro - crédito HABANEROGuadalajara / Tripadvisor
Se puede llegar a la iglesia mediante Transmilenio, la edificaicón está al costado occidental de la estación Museo del Oro - crédito HABANEROGuadalajara / Tripadvisor

La iglesia, conocida también como la “Portada de los Pies”, pronto se convirtió en un referente espiritual y social en la naciente ciudad de Santa Fe. El convento anexo, que llegó a ocupar dos manzanas, fue ampliado con el paso de las décadas para responder a la creciente devoción de los fieles.

La historia de la Iglesia de San Francisco está marcada por la resistencia frente a desastres naturales. El primer gran terremoto que la afectó ocurrió en 1743, dañando gravemente la torre principal. En respuesta, el virrey José Solís Folch de Cardona impulsó la reconstrucción, donando un reloj traído de Inglaterra y campanas nuevas. Pese a estos refuerzos, en 1785 un nuevo sismo destruyó casi por completo la fachada y causó daños en el interior del templo.

Para la restauración, fue contratado el arquitecto valenciano fray Domingo de Petrés junto con el ingeniero napolitano Domingo Esquiaqui. Aunque Petrés tenía predilección por el estilo neoclásico, ambos lograron conservar la esencia barroca del templo, con excepción de la torre, que fue reconstruida siguiendo líneas neoclásicas.

La imagen de 1939 presenta la fachada principal de la Iglesia de San Francisco en Bogotá, reconocida también como la “Portada de los Pies” - crédito Luis Villaveces Santamaría / Universidad de los Andes
La imagen de 1939 presenta la fachada principal de la Iglesia de San Francisco en Bogotá, reconocida también como la “Portada de los Pies” - crédito Luis Villaveces Santamaría / Universidad de los Andes

Fue así que en 1861, tras la expulsión de los franciscanos, el complejo fue expropiado y pasó a manos del expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. Se evaluó su uso como cárcel, pero finalmente se instaló allí la Gobernación de Cundinamarca.

En el siglo XX, el antiguo convento anexo fue demolido tras los daños causados por varios sismos en 1917, lo que abrió paso a la construcción del Palacio de San Francisco. Entre 1988 y 1990, la iglesia fue sometida a una restauración integral, permitiendo la recuperación de sus elementos más valiosos.

Por qué la Iglesia de San Francisco es la más antigua de Colombia

La Iglesia de San Francisco es considerada la más antigua del país porque su construcción inicial comenzó en el siglo XVI y permanece activa en su ubicación original desde entonces. A lo largo de más de cuatro siglos, la iglesia ha sobrevivido a daños, reconstrucciones y cambios de uso, conservando su relevancia para la ciudad y el país.

El retablo mayor, elaborado en madera dorada y donado en 1633, es uno de los tesoros artísticos mejor conservados del templo - crédito lochfonseca / Tripadvisor
El retablo mayor, elaborado en madera dorada y donado en 1633, es uno de los tesoros artísticos mejor conservados del templo - crédito lochfonseca / Tripadvisor

Además, el interior del templo impresiona por su retablo mayor, construido en 1623 y donado por Lorenzo Hernández en 1633. El techo, de arte mudéjar(fusiona técnicas y estética islámicas con estructuras cristianas románicas, góticas o renacentistas), y los arcos con tallas platerescas relucen entre los detalles ornamentales, mientras que la fachada de piedra flanqueada por columnas y rematada por un frontón con la escultura de San Francisco marca la entrada principal.

En las capillas laterales destaca especialmente la del Camarín de la Virgen Apocalíptica, decorada con espejos, porcelanas y cuadros de gran formato. Entre las obras más conmovedoras se encuentran las esculturas del Cristo caído, de Lugo de Albarracín, y del Cristo muerto, de Martínez Montañez.

Actualmente, la Iglesia de San Francisco sigue siendo sede de la provincia de la Santa Fe de la Orden de Frailes Menores y un espacio activo de oración. Los visitantes pueden acceder fácilmente en TransMilenio, descendiendo por el costado occidental de la estación Museo del Oro, o a pie hacia el oriente desde la avenida Jiménez.

Temas Relacionados

Iglesia de San FranciscoIglesia más antiguaIglesia en BogotáColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El estadio Jose Alvalade en Lisboa, Portugal será la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a nuevos intentos de envenamiento en el caso de Zulma Guzmán: “La investigación ha continuado”

Las autoridades británicas han planteado dudas sobre las condiciones de reclusión que podría enfrentar la capturada, lo que ha obligado a revisar estándares carcelarios y generar inspecciones conjuntas en penales nacionales

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a nuevos intentos de envenamiento en el caso de Zulma Guzmán: “La investigación ha continuado”

Reconocido sacerdote en Medellín le dijo a sus fieles que “ser de derecha es mejor” y generó polémica: el ministro de Trabajo le contestó

Antonio Sanguino comparó los discursos religiosos de Fredy Bustamante, de la parroquia Santa María de los Ángeles en Medellín, con los de los tiempos de violencia bipartidista

Reconocido sacerdote en Medellín le dijo a sus fieles que “ser de derecha es mejor” y generó polémica: el ministro de Trabajo le contestó

A la selección Colombia no le va bien en comparativo con sus rivales de grupo en el Mundial 2026: esto dicen las cifras

La diferencia entre la Amarilla y sus rivales en el grupo K es de 15 puntos con la RD del Congo y de 11 unidades con Portugal y Uzbekistán.

A la selección Colombia no le va bien en comparativo con sus rivales de grupo en el Mundial 2026: esto dicen las cifras

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El cuadro Pijao clasificó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica luego de superar en las fases previas a Deportivo Táchira de Venezuela y a O’Higgins de Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Karol G posó para Playboy y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo”

Karol G posó para Playboy y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo”

Juliana Velásquez reveló sus problemas de desórdenes alimenticios: “Mi voz ronca es producto de la bulimia”

Hora y dónde ver la presentación de Karol G en Coachella desde Colombia

Marilyn Patiño reveló por qué nominó a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Quiero ver qué tan fuerte es Karola”

Miss Fruti Universo: así fue como el viral reinado de frutas recreó la corta coronación de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015

Deportes

Este es el avión en el que se transportará la selección Colombia al Mundial 2026

Este es el avión en el que se transportará la selección Colombia al Mundial 2026

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

A la selección Colombia no le va bien en comparativo con sus rivales de grupo en el Mundial 2026: esto dicen las cifras

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile