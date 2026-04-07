Esta es la iglesia más antigua de Colombia: queda en Bogotá y así la puede visitar

Su construcción inicial comenzó en el siglo XVI y aún sigue en funcionamiento - crédito visitbogota.co

La Iglesia de San Francisco en Bogotá se mantiene en pie como el testimonio más antiguo del arte y la fe colonial en Colombia. Esta estructura, ubicada en la intersección de la Avenida Jiménez con la carrera Séptima, ha sobrevivido terremotos, transformaciones urbanas y hasta el cambio de dueños, consolidándose como la iglesia más antigua del país y un símbolo del patrimonio nacional.

El origen de este templo se remonta a la llegada de los padres de la Orden de los Frailes Menores en 1550. Inicialmente, los franciscanos se establecieron en la Parroquia de las Nieves, sobre la carrera Séptima, pero debieron trasladarse varias veces antes de hallar un sitio definitivo.

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Fue gracias a la intervención del arzobispo Fray Juan de los Barrios que la comunidad obtuvo terrenos junto al río Vicachá, lo que permitió comenzar la construcción entre 1556 y 1584.

Se puede llegar a la iglesia mediante Transmilenio, la edificaicón está al costado occidental de la estación Museo del Oro - crédito HABANEROGuadalajara / Tripadvisor

La iglesia, conocida también como la “Portada de los Pies”, pronto se convirtió en un referente espiritual y social en la naciente ciudad de Santa Fe. El convento anexo, que llegó a ocupar dos manzanas, fue ampliado con el paso de las décadas para responder a la creciente devoción de los fieles.

La historia de la Iglesia de San Francisco está marcada por la resistencia frente a desastres naturales. El primer gran terremoto que la afectó ocurrió en 1743, dañando gravemente la torre principal. En respuesta, el virrey José Solís Folch de Cardona impulsó la reconstrucción, donando un reloj traído de Inglaterra y campanas nuevas. Pese a estos refuerzos, en 1785 un nuevo sismo destruyó casi por completo la fachada y causó daños en el interior del templo.

Para la restauración, fue contratado el arquitecto valenciano fray Domingo de Petrés junto con el ingeniero napolitano Domingo Esquiaqui. Aunque Petrés tenía predilección por el estilo neoclásico, ambos lograron conservar la esencia barroca del templo, con excepción de la torre, que fue reconstruida siguiendo líneas neoclásicas.

La imagen de 1939 presenta la fachada principal de la Iglesia de San Francisco en Bogotá, reconocida también como la “Portada de los Pies” - crédito Luis Villaveces Santamaría / Universidad de los Andes

Fue así que en 1861, tras la expulsión de los franciscanos, el complejo fue expropiado y pasó a manos del expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. Se evaluó su uso como cárcel, pero finalmente se instaló allí la Gobernación de Cundinamarca.

En el siglo XX, el antiguo convento anexo fue demolido tras los daños causados por varios sismos en 1917, lo que abrió paso a la construcción del Palacio de San Francisco. Entre 1988 y 1990, la iglesia fue sometida a una restauración integral, permitiendo la recuperación de sus elementos más valiosos.

Por qué la Iglesia de San Francisco es la más antigua de Colombia

La Iglesia de San Francisco es considerada la más antigua del país porque su construcción inicial comenzó en el siglo XVI y permanece activa en su ubicación original desde entonces. A lo largo de más de cuatro siglos, la iglesia ha sobrevivido a daños, reconstrucciones y cambios de uso, conservando su relevancia para la ciudad y el país.

El retablo mayor, elaborado en madera dorada y donado en 1633, es uno de los tesoros artísticos mejor conservados del templo - crédito lochfonseca / Tripadvisor

Además, el interior del templo impresiona por su retablo mayor, construido en 1623 y donado por Lorenzo Hernández en 1633. El techo, de arte mudéjar(fusiona técnicas y estética islámicas con estructuras cristianas románicas, góticas o renacentistas), y los arcos con tallas platerescas relucen entre los detalles ornamentales, mientras que la fachada de piedra flanqueada por columnas y rematada por un frontón con la escultura de San Francisco marca la entrada principal.

En las capillas laterales destaca especialmente la del Camarín de la Virgen Apocalíptica, decorada con espejos, porcelanas y cuadros de gran formato. Entre las obras más conmovedoras se encuentran las esculturas del Cristo caído, de Lugo de Albarracín, y del Cristo muerto, de Martínez Montañez.

Actualmente, la Iglesia de San Francisco sigue siendo sede de la provincia de la Santa Fe de la Orden de Frailes Menores y un espacio activo de oración. Los visitantes pueden acceder fácilmente en TransMilenio, descendiendo por el costado occidental de la estación Museo del Oro, o a pie hacia el oriente desde la avenida Jiménez.