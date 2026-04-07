El senador Óscar Benavides aclaró su apoyo político para la primera vuelta presidencial: ¿Iván Cepeda o Roy Barreras?

Mensajes en redes sociales interpretaron la presencia de Benavides en el evento como un supuesto apoyo a Roy Barreras, provocando críticas de activistas afrocolombianos - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Roy Barreras/X-Iván Cepeda/X-Óscar Benavides/X

La reciente invitación del candidato presidencial Roy Barreras al senador afrodescendiente Óscar Benavides para participar en el conversatorio “Cenando con Roy Barreras” desató un intenso debate en redes sociales y círculos políticos sobre el respaldo que el ganador de la curul afro daría en la carrera presidencial.

La expectativa se disparó especialmente tras la circulación de mensajes que interpretaban la presencia de Benavides en el evento como un apoyo tácito a Barreras, lo que generó críticas y comentarios de figuras progresistas y activistas afrocolombianos.

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El origen del debate: ¿con quién está Óscar Benavides?

Mensajes en redes sociales interpretaron la presencia de Benavides en el evento como un supuesto apoyo a Roy Barreras, provocando críticas de activistas afrocolombianos - crédito Daniela Montoya/X

La controversia cobró fuerza cuando la usuaria Daniela Montoya cuestionó públicamente a quienes apoyan a Benavides, sugiriendo una supuesta “afinidad colonizada” hacia Roy Barreras, y aludiendo a figuras como el youtuber Levy Rincón y la periodista Laura Camila Vargas. El propio Barreras no tardó en aclarar la situación en su cuenta de X, desmarcando políticamente a Benavides:

“El magnífico líder afro Óscar Benavides, que derrotó inteligentemente a Polo Polo NO está políticamente conmigo. Nunca lo ha estado. Está con Iván Cepeda claramente. Lo invité a una cena - conversatorio porque en política todavía se puede conversar desde la diferencia y para evitarle inconvenientes a él, a quien aprecio, y malas interpretaciones... ya lo desinvité”.

Roy Barreras aclaró que Óscar Benavides no respalda su candidatura, sino que está alineado con Iván Cepeda para la presidencia de Colombia - crédito Roy Barreras/X

La voz directa de Benavides: “Estoy con Iván Cepeda”

Desde su propia cuenta de X, Óscar Benavides despejó cualquier duda sobre su posición: “Lo digo con claridad: siempre he estado y estoy con @IvanCepedaCast a la presidencia. Lo hago por convicción y con firmeza. Sé que estamos del lado correcto de la historia y acá estaremos para seguir construyendo un proyecto que amplía los derechos a los más olvidados. Nos quieren dividir, pero no van a poder hacerlo”.

En una entrevista concedida al programa Nos Cogió la Noche Noticias, Benavides explicó las razones de su participación desde la curul afro. Subrayó que su elección tiene un sentido político y territorial: “Yo soy hijo del Pacífico, soy afro y tengo todo el derecho de participar por la curul de comunidades negras, que es una circunscripción nacional. Nos permite hacer gestiones interadministrativas en todos los ministerios... y poner nuestra voz en el tema legislativo y en la consulta previa sobre inversiones para la población afro, raizal y palenquera”.

Óscar Benavides reafirmó públicamente su apoyo a Iván Cepeda y su compromiso con los derechos de las comunidades afrocolombianas y territorios olvidados - crédito Óscar Benavides/X

Benavides enfatizó que su proyecto de ley bandera busca garantizar que “el 5% del presupuesto nacional se dirija a la construcción de acueductos y alcantarillados en todo el territorio nacional”, defendiendo el agua como derecho fundamental. Añadió que, aunque legisla desde la izquierda y apoya al gobierno del presidente Gustavo Petro y a Iván Cepeda, su compromiso es con todas las comunidades, sin distinción de color político o de piel.

Un respaldo a la continuidad del “gobierno del cambio”

El senador afro destacó los avances logrados bajo la administración Petro en los territorios históricamente excluidos: inversión en acueductos, vías terciarias, proyectos productivos y acceso a educación superior, especialmente en el Pacífico colombiano. “Hoy en día tenemos una inversión que nos va a permitir en dos años tener el tan anhelado acueducto en nuestro territorio... Hemos visto proyectos de cacao, mejoramiento de vivienda, y el convenio para la Universidad Nacional en el Pacífico”, afirmó, subrayando que su respaldo a Cepeda es también un voto de confianza en la continuidad de estas políticas.

Óscar Benavides resaltó los logros del gobierno de Gustavo Petro en inversión social para el Pacífico colombiano, incluyendo acueductos, vías y acceso a educación superior - crédito @ODBenavidesA/X

Benavides puntualizó que su papel será el de representar a todos los colombianos y especialmente a la población afro, pero siempre “del lado correcto de la historia”, defendiendo la descentralización de recursos, el acceso a derechos básicos y la dignidad territorial.

El panorama político y la curul afro

La posición de Benavides contrasta con la de otros representantes afro, como Miguel Polo Polo, a quien derrotó en las elecciones, y resalta la importancia de las curules de negritudes para visibilizar y defender los intereses de comunidades tradicionalmente marginadas. Benavides insiste en que no será un senador de bancada cerrada, sino un articulador de consensos en pro del agua, la educación y la justicia territorial.

Con el respaldo explícito a Iván Cepeda, Óscar Benavides marca distancia de Roy Barreras y deja clara su hoja de ruta legislativa: “No voy a legislar ni aplaudir cosas que estén mal, pero tampoco estaré del lado incorrecto de la historia. Representaré los territorios y el gobierno que escucha a nuestras comunidades”.