El poder de ‘Tom’, el exlíder de la Oficina de Envigado que el gobernador de Antioquia comparó con Pablo Escobar

De acuerdo con un sobreviviente del cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez fue la persona que entregó a alias Tom - crédito Jesús Avíles / Infobae

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido una de las figuras políticas que más ha rechazado los acuerdos que ha concretado el Gobierno nacional con los cabecillas de estructuras criminales en el Valle de Aburrá.

Antes de que la Fiscalía retirara el beneficio de suspender la orden de captura a 16 de los 23 criminales vinculados a la “paz urbana”, el gobernador radicó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde Bogotá, Rendón indicó este tipo de beneficios con “la jugada de Petro y la fiscal para liberar a los peores criminales del departamento” y comparó la situación actual con la inversión que realizó el cartel de Cali en la campaña Samper durante las elecciones presidenciales de 1994.

“Desde el proceso ocho mil no veíamos tantas alianzas del crimen con organizaciones del Estado. Lo de ahora no es un elefante, sino todo Jurassic Park en la Casa de Nariño".

Rendón ha pedido que el Gobierno nacional deje de negociar con criminales - crédito Gobernación de Antioquia

Rendón aprovechó para comparar a los criminales que están negociando con el Gobierno Petro con criminales que dominaron la región en los 80 y 90, asegurando que este tipo de negociaciones están provocando que en Antioquia se recuerde la peor época del departamento.

Entre los mencionados por Rendón está alias El Montañero, cabecilla de una estructura criminal que fue desmantelada por las autoridades en Bogotá, pero mantiene a su líder en libertad por decisión de la Fiscalía.

Para Rendón, esta es la muestra de que la libertad que ha otorgado el Gobierno Petro ha provocado que los criminales en Antioquia ahora tengan poder en Cundinamarca y el Eje Cafetero.

El gobernador indicó que Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chatas, es lo más cercano a Pablo Escobar en la actualidad y aseguró que la negociación con el Gobierno nacional tendría motivos electorales.

“Es comparado con Pablo Escobar”, indicó Rendón al afirmar que los líderes criminales tienen poder para influir hasta en el 70% del potencial electoral en Antioquia.

El gobernador de Antioquia afirmó que la 'paz urbana' responde a motivos electorales - crédito Verdad Abierta

¿Quién es ‘Tom’, el alfil de Pablo Escobar que cayó junto a ‘Popeye’?

“Tom” es conocido como uno de los líderes criminales más influyentes de Colombia en la última década; consolidó su poder al frente de la Oficina de Envigado tras la fragmentación de los antiguos carteles.

Su trayectoria delictiva ha incluido alianzas clandestinas con criminales de otras regiones, ejercer presión sobre la justicia y mantener el control dentro y fuera de las cárceles.

La importancia de “Tom” incluye la transformación de la Oficina de Envigado en una estructura criminal de alcance nacional e internacional. Supervisó redes de narcotráfico, extorsión, lavado de activos y homicidios por encargo. Bajo su mando, la organización logró diversificar sus fuentes de ingresos y expandir su influencia, mientras evitaba conflictos internos mediante pactos con otras bandas y la corrupción de funcionarios públicos.

Su figura representó el punto de equilibrio entre bandas rivales y fue clave en la administración de la violencia urbana en Medellín y otras regiones.

Entre las hipótesis del hecho está que 'Popeye' habría entregado a "Tom" - crédito Policía Nacional

En su captura, que se registró en diciembre de 2017 durante una fiesta de cumpleaños en una finca de lujo en las afueras de Medellín, se demostró que era uno de los herederos del poder criminal de Pablo Escobar.

La operación requirió meses de inteligencia, infiltraciones y vigilancia, debido a la estructura de seguridad que lo rodeaba. “Tom” confiaba tanto en su red de protección que no esperaba una acción policial en ese momento. Entre los asistentes a la fiesta se encontraban otros jefes criminales y miembros de su círculo más cercano, lo que evidenció el alcance de sus conexiones.

Entre los invitados a la fiesta se encontraba Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, que había sido liberado en ese momento tras cumplir una condena de más de 20 años de prisión.