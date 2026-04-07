Comunidad de Bosa exige a la Policía de Bogotá identificar al uniformado que atropelló a una perrita y se fue sin socorrerla

La comunidad de El Recreo, en la localidad de Bosa, exige que las autoridades identifiquen al policía que arrolló a un perro y abandonó el lugar sin prestarle ayuda - crédito @ColombiaOscura / X

La comunidad del barrio El Recreo, en la localidad de Bosa, exige a las autoridades la identificación del policía que arrolló a una perra criolla y abandonó la escena sin prestarle auxilio.

El episodio ocurrió a la 1:36 a. m. del 3 de abril en la intersección de la calle 71 Sur con carrera 98B, y fue captado por cámaras de seguridad del sector. Según reportaron vecinos a través de redes sociales, un uniformado que se movilizaba a alta velocidad en una motocicleta oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando impactó al animal que cruzaba por el sendero peatonal.

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Videos difundidos en plataformas digitales muestran el momento en que el vehículo policial embiste a la mascota y continúa su trayecto, pese a que la perra quedó tendida sobre la vía con heridas evidentes. El hecho no solo causó alarma en el vecindario, también despertó críticas nacionales sobre el proceder de algunos integrantes de la fuerza pública.

Auxilio comunitario y reclamo de justicia

El caso, ocurrido el 3 de abril y grabado por cámaras del sector, generó indignación y reactivó el debate sobre el maltrato animal - crédito @ColombiaOscura / X

Vecinos del sector salieron de sus casas tras escuchar el impacto y encontraron a la perrita, de pelaje negro, inmóvil y quejándose de dolor. El animal, según relataron los testigos a medios locales, pertenece a una familia de recicladores que reside en la zona, asimismo, se conoció que entre varias personas lograron recolectar fondos para que la canina afectada recibiera atención especial.

En el centro veterinario, el personal médico determinó que la mascota presentaba múltiples lesiones en la cabeza, costillas y una de sus patas. Se le practicaron radiografías y ecografías, y permaneció hospitalizada por lo menos 24 horas.

El costo total de la atención ascendió a cerca de $760.000, una suma cubierta por los vecinos y la familia afectada. La comunidad manifestó que el animal continúa recuperándose, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Exigen identificar al agente y aplicar la Ley Ángel

La reacción de la comunidad se concentra en la exigencia de que la Policía Metropolitana de Bogotá identifique al agente involucrado y que se le apliquen sanciones por maltrato animal y omisión de auxilio.

La comunidad de El Recreo reclama justicia tras el arrollamiento de un perro por parte de un policía en Bosa - crédito @ColombiaOscura / X

En redes sociales, internautas compartieron mensajes como: “Que se identifique al presunto responsable y que pague con todo el peso de la ley. La vida animal se respeta, por muy policía que sea”, evidenciando el malestar colectivo frente a la falta de respuesta institucional.

El caso reavivó el debate sobre la aplicación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), norma que endurece las penas por violencia contra animales en Colombia. De acuerdo con lo dispuesto, causar la muerte de un animal puede acarrear entre 32 y 56 meses de prisión y multas de 15 a 60 salarios mínimos legales vigentes.

Además, la normativa prohíbe la tenencia de animales a los condenados, establece un registro de maltratadores y otorga facultades a la Policía para ingresar a viviendas en caso de peligro inminente.

Videos como prueba y expectativa frente a las autoridades

La Policía Metropolitana de Bogotá aún no se pronuncia oficialmente sobre el hecho, mientras crece la presión social por respuestas claras - crédito @ColombiaOscura / X

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad fueron difundidas ampliamente y, según la comunidad, constituyen una prueba determinante para identificar al uniformado.

Los videos muestran que la perrita cruzaba por el paso peatonal y que el patrullero no se detuvo ni intentó esquivar al animal. “¿Esta es la Policía que cuida la vida? ¿O son delincuentes con uniforme?”, planteó un usuario en redes sociales.

Además de la indignación, los habitantes de Bosa advirtieron que una persona pudo haber resultado atropellada bajo las mismas circunstancias, pues el vehículo oficial transitaba a una velocidad superior a la permitida en zonas residenciales.

Mientras la perrita continúa su proceso de recuperación, la comunidad de El Recreo mantiene su exigencia de justicia y espera que la Policía Metropolitana de Bogotá entregue una pronta respuesta que permita esclarecer los hechos, identificar al responsable y garantizar que se cumplan las sanciones establecidas por la legislación vigente, pero hasta el momento, la institución policial no se ha pronunciado al respecto.