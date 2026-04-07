Colombia lidera en “rebusque” en la Ocde: casi la mitad trabaja sin contrato y 6 de cada 10 nuevos empleos son informales

Colombia lidera la tasa de trabajo por cuenta propia entre los países miembros de la Ocde con un 47,1% de su fuerza laboral - crédito Ipes

A simple vista, puede parecer que el crecimiento del empleo en Colombia avanza con buen ritmo. Sin embargo, detrás de las cifras hay una realidad más compleja puesto que, buena parte de los nuevos ocupados no tienen un contrato formal, ni garantías laborales, ni estabilidad. De hecho, el país encabeza un indicador poco alentador dentro de los miembros de la Ocde. El trabajo por cuenta propia, lo que comúnmente se conoce como “rebusque”, se convirtió en la principal puerta de entrada al mercado laboral para miles de colombianos.

Las cifras lo confirman. Cerca de la mitad de la fuerza laboral en Colombia se encuentra bajo esta modalidad, lo que ubica al país con una tasa de 47,1%, la más alta entre las economías que integran ese organismo y también una de las más elevadas en América Latina. El fenómeno no es nuevo, pero sí persistente. En lo corrido de 2026, seis de cada diez empleos generados corresponden a trabajadores independientes. Esto evidencia que, más que una expansión del empleo formal, lo que se está consolidando es una estructura laboral marcada por la informalidad o por formas de trabajo sin protección.

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La mayoría de nuevos empleos en Colombia durante 2026 corresponde a trabajadores independientes sin garantías laborales - crédito Luisa González/REUTERS

Según la Ocde, el autoempleo se define como aquella actividad en la que una persona desarrolla su propio negocio o ejerce un oficio de manera independiente, con o sin apoyo familiar y sin pagar salarios a terceros. Aunque esta categoría no siempre implica informalidad, en el caso colombiano suele estar estrechamente relacionada con ella.

El Dane, por su parte, identifica a estos trabajadores a través de encuestas de hogares, especialmente entre quienes operan en unidades productivas sin registro formal o realizan actividades ocasionales. Este panorama contrasta con el de países como Estados Unidos, Canadá o Dinamarca, donde el autoempleo no supera el 10% del total de ocupados.

La explicación, en buena medida, está en la estructura productiva del país. Fuera de las principales ciudades, el tejido empresarial se compone casi en su totalidad de pequeños negocios familiares o microempresas. En ese entorno, abrir una tienda, una panadería o prestar un servicio independiente no es tanto una decisión estratégica como una necesidad.

Así lo explica Isidro Hernández, docente de la Universidad Externado, en La Republica que señaló que en muchos municipios el autoempleo es prácticamente la única alternativa disponible. La economía local gira en torno a unidades productivas de baja escala, donde el empleo formal es escaso.

El trabajo informal y el autoempleo predominan en pequeños municipios colombianos ante la falta de alternativas formales - crédito @FrvaJoao/X

A esta realidad se suma un factor demográfico clave, la edad. A medida que las personas envejecen, las probabilidades de mantenerse en empleos formales disminuyen. En Colombia, el autoempleo alcanza niveles especialmente altos entre adultos mayores, quienes enfrentan barreras como la discriminación laboral, la falta de oportunidades y un sistema pensional insuficiente.

En muchos casos, continuar trabajando no es una opción, sino una obligación. La necesidad de generar ingresos empuja a estas personas a actividades informales o independientes, generalmente sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales adecuadas. Expertos coinciden en que este comportamiento no debe interpretarse como un auge del emprendimiento. Por el contrario, responde a la limitada capacidad del mercado formal para absorber mano de obra.

Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, advirtió en el medio antes mencionado que, el autoempleo funciona más como un mecanismo de supervivencia que como una elección voluntaria.

Expertos advierten que la expansión del autoempleo responde más a necesidades de subsistencia que a un auge del emprendimiento - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

En medio de este panorama, el Gobierno impulsa algunas medidas para ampliar la cobertura de protección social. Una de ellas es la Ley 2466 de 2025, que permite incluir a trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo dentro del sistema.

Aunque la iniciativa representa un avance, también plantea desafíos. Su implementación implica costos adicionales que podrían recaer sobre los propios trabajadores o generar nuevas tensiones en el mercado laboral. Así, el alto nivel de autoempleo en Colombia refleja una paradoja, mientras las cifras de ocupación crecen, la calidad del empleo sigue siendo una tarea pendiente. El reto no solo está en generar más puestos de trabajo, sino en garantizar que estos ofrezcan estabilidad, protección y condiciones dignas.