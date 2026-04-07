Colombia

Clara López renuncia a su candidatura presidencial 2026 y anuncia alianza con Iván Cepeda

La decisión fue formalizada ante la Registraduría junto a su fórmula vicepresidencial y responde a una estrategia de “sumatoria de voluntades”. Los acuerdos políticos serán presentados este miércoles 7 de abril en Bogotá

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Clara López anunció su adhesión a la campaña de Iván Cepeda tras renunciar a su candidatura presidencial. - crédito Dapre, Colprensa e Infobae
Clara López anunció su adhesión a la campaña de Iván Cepeda tras renunciar a su candidatura presidencial. - crédito Dapre, Colprensa e Infobae

La senadora Clara López Obregón presentó su renuncia irrevocable a la candidatura presidencial para las elecciones del 31 de mayo de 2026, según consta en una carta radicada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión también incluye a su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río.

El documento fue dirigido al registrador nacional, Hernán Penagos, y en él se solicita que la dimisión sea tramitada conforme a la normativa electoral vigente, así como la actualización de los registros oficiales de candidaturas.

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En la comunicación oficial, López y Del Río informaron que su retiro de la contienda se hace de manera definitiva. La decisión se sustenta en la necesidad de una “sumatoria de voluntades” frente a la coyuntura política actual del país.

Carta radicada ante la Registraduría con la que se oficializó la renuncia a la candidatura presidencial. - crédito @ClaraLopezObre/X
Carta radicada ante la Registraduría con la que se oficializó la renuncia a la candidatura presidencial. - crédito @ClaraLopezObre/X

“El país reclama fortaleza y reflexión para afrontar la coyuntura actual, donde la sumatoria de voluntades hará la diferencia”, señala el documento.

Asimismo, indicó que el objetivo es fortalecer escenarios de diálogo democrático y facilitar la construcción de acuerdos políticos que permitan enfrentar el contexto electoral. En la carta también solicitaron que se surtan las anotaciones y actualizaciones correspondientes en el registro de candidaturas, conforme a lo establecido en el régimen electoral del país.

Anuncio de adhesión a la campaña de Iván Cepeda

Tras formalizar su renuncia, la congresista confirmó que se integrará a la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico, quien participa en fórmula con Aída Quilcué.

Los detalles de esta alianza serán presentados en un evento público que se realizará este miércoles a las 5:30 p. m. en el Hotel Grand Park de Bogotá, donde se darán a conocer los acuerdos alcanzados entre ambas campañas. La adhesión se enmarca en la estrategia de consolidar apoyos dentro de este sector político.

En este encuentro se presentarán los acuerdos políticos tras la adhesión a la campaña del Pacto Histórico. - crédito @ClaraLopezObre/X
En este encuentro se presentarán los acuerdos políticos tras la adhesión a la campaña del Pacto Histórico. - crédito @ClaraLopezObre/X

Efectos en el tarjetón electoral

Con la salida de López de la contienda, fuentes de la Registraduría indicaron a Caracol Radio que la casilla correspondiente a su candidatura se mantendrá en el tarjetón, pero aparecerá en blanco, con el fin de no modificar el orden previamente establecido.

Antes de esta renuncia, un total de 14 candidatos se habían inscrito oficialmente para participar en las elecciones presidenciales. La modificación no altera la estructura del tarjetón, pero sí reduce el número de campañas activas. López ocupaba la segunda posición de la primera fila en el tarjetón, espacio que ahora quedará sin marcar.

Trayectoria de Clara López

Clara López Obregón es economista y abogada, y actualmente se desempeña como senadora de la República para el periodo 2022-2026 por el Pacto Histórico. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en el sector público.

Entre ellos se destacan:

  • Alcaldesa Mayor (e) de Bogotá en 2011
  • Candidata presidencial en 2014
  • Ministra de Trabajo entre 2016 y 2017
  • Auditora General de la República
  • Secretaria de Gobierno de Bogotá
  • Contralora y presidenta del Concejo Distrital

Su participación en la actual contienda hacía parte de la lista de candidaturas inscritas ante la Registraduría, dentro de las cuales figuraban diversas coaliciones y movimientos políticos.

- crédito Joel González/Presidencia
La carrera por la Casa de Nariño continúa con ajustes en las candidaturas y nuevas alianzas políticas. - crédito Joel González/Presidencia

Panorama de la contienda presidencial

Entre los candidatos inscritos para las elecciones de 2026 se encuentran:

  1. Pacto Histórico: Iván Cepeda y Aída Quilcué
  2. Imparables: Claudia López y Leonardo Huerta
  3. Romper el Sistema: Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
  4. Firmes por la Patria: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
  5. ASI: Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre
  6. Partido Demócrata Colombiano: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas
  7. Sondra Macollins y Leonardo Karam
  8. La Fuerza: Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
  9. Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón
  10. Partido Ecologista Colombiano: Gustavo Matamoros y Mila María Paz
  11. Centro Democrático: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
  12. Dignidad y Compromiso: Sergio Fajardo y Edna Bonilla
  13. Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata

La renuncia de Clara López se convierte en la primera oficial dentro del proceso electoral en curso. Las elecciones presidenciales están previstas para el 31 de mayo de 2026, y el calendario electoral sigue su curso conforme a lo establecido por las autoridades.

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