Capturan a un delincuente requerido con circular de la Interpol en el Terminal de Transporte de Honda, Tolima

Una orden internacional y avisos judiciales permitieron que el hombre fuera capturado en la terminal mientras cambiaba de ciudad - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Un hombre de 34 años, conocido en el mundo criminal como alias Santiago, fue detenido por la Policía del Tolima en la Terminal de Transporte de Honda mientras se dirigía desde Manizales hacia Bogotá, con el fin de continuar evadiendo a la justicia, aunque en esta ocasión fue interceptado por los uniformados que evitaron que cumpliera su objetivo.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el capturado era requerido con una circular azul de Interpol, emitida por la Fiscalía 4 Seccional EDA de Manizales, además tenía una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos en esa ciudad, lo que demuestra que tiene varias cuentas pendientes con las autoridades.

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Durante la audiencia virtual ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Honda, se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias Santiago, con el fin de que continúe vinculado al proceso y sea judicializado oficialmente por los delitos de porte y venta de estupefacientes y fuga de presos.

El criminal se dedicaba a la venta de estupefacientes - crédito MEBOG

De acuerdo con el reporte del coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, que fue citado por los medios locales como El Nuevo Día, el hombre había logrado evadir a la justicia tras la desarticulación en noviembre de 2025 de la estructura dedicada al microtráfico denominada Green Box, en la que es señalado como uno de los principales expendedores.

El individuo, que había aceptado cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles, fue puesto a disposición de la autoridad competente, según explicó el comandante de la región, asegurando que el delincuente pagará por todos los delitos de los que se le acusa.

De acuerdo con la página de la Interpol, la circular azul es emitida para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal, por lo que se diferencia de la circular roja que busca localizar y detener a personas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena.

Autoridades continúan su lucha contra el crimen en la región

Este no es el único operativo que se ha llevado a cabo en el departamento de Tolima, pues dos hombres identificados como “Pantera” y “Cúcuta” fueron capturados por la Policía tras el asesinato de un ciudadano en el barrio San Lorenzo, municipio de San Sebastián de Mariquita, de acuerdo con información de El Nuevo Día.

La intervención de los uniformados se llevó a cabo minutos después del crimen, cuando los sospechosos intentaron huir y fueron interceptados en la vereda El Rodeo, gracias a la activación de un plan candado que cerró las vías de escape.

El sicariato continúa siendo uno de los principales delitos en la región - crédito Colprensa

En el momento de la detención, los uniformados incautaron munición de 9 milímetros, así como una granada de fragmentación, varios teléfonos celulares, placas y la motocicleta utilizada por los presuntos responsables, elementos que pasaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio.

Tras las audiencias preliminares, el juez a cargo del proceso impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados, que deberán responder por su presunta implicación en el hecho.

Los delincuentes fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con El Nuevo Día, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los posibles autores intelectuales del fatal ataque y avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales que operan en la región.

Y es que los delincuentes no solo afectan la tranquilidad de los sectores, sino que acaban con la vida de personas que pueden llegar a ser inocentes, tal como ha ocurrido en otras situaciones similares, dejando desolación entre la comunidad.