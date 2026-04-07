Bloqueos en Buenaventura por falta de agua: servicio sigue limitado por bajo nivel del río Escalerete

Habitantes protestan mientras persiste la alerta roja por desabastecimiento y el servicio se presta con racionamientos y carrotanques- crédito Freepik

En las últimas horas, habitantes de Buenaventura mantienen bloqueos por la falta de agua potable en varios sectores de la ciudad, en medio de una crisis que ya completa varios días.

La situación está relacionada con el bajo nivel del río Escalerete, principal fuente de abastecimiento del distrito, lo que llevó a la empresa de servicios públicos a declarar alerta roja, citado por Blu Radio.

Ante este panorama, se implementan medidas de contingencia como racionamientos y suministro mediante carrotanques para atender a las comunidades afectadas.

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Panorámica de Buenaventura, Valle del Cauca

Bloqueos y afectaciones en la ciudad

Los bloqueos se registran desde tempranas horas en el puente El Piñal, uno de los puntos clave de movilidad en Buenaventura.

Los habitantes adelantan estas protestas como forma de presión ante la falta de suministro de agua potable en sus hogares.

La situación ha generado afectaciones en la movilidad y en la dinámica diaria de la ciudad.

El problema de abastecimiento ya completa cerca de una semana, según los reportes conocidos.

Causas de la crisis de agua

De acuerdo con la gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, María Efigenia Salazar, la situación se debe a una sequía atípica en la región.

“Hemos venido manifestando esta problemática de sequía, que ha sido atípica. Mientras en otras regiones del país se inicia la segunda ola invernal, aquí permanecemos en alerta roja por los bajos caudales”, explicó, citada por ese medio de comunicación.

También se realiza el suministro de agua mediante carrotanques, tanto propios como externos, para atender a la población| (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

El bajo caudal del río Escalerete ha reducido la presión del sistema y ha limitado la llegada del servicio a múltiples sectores.

Esta condición ha afectado de manera directa la capacidad de distribución del agua en la ciudad.

Medidas de contingencia en marcha

Frente a esta situación, las autoridades y la empresa de servicios públicos implementaron un plan de contingencia.

Entre las acciones se encuentra el racionamiento del servicio en sectores considerados críticos.

También se realiza el suministro de agua mediante carrotanques, tanto propios como externos, para atender a la población.

“Hacemos maniobras especiales, suministrando agua por bloques y barrios para concentrar el servicio”, indicó Salazar, citada por ese medio de comunicación.

Uno de los sectores más afectados es la Comuna 12, donde se han intensificado las dificultades en el acceso al agua.

Falta de lluvias y limitaciones estructurales

Las autoridades señalaron que la ausencia prolongada de lluvias en la región Pacífica ha impedido la recuperación del nivel del río.

Hasta el momento, no hay una fecha definida para la normalización total del servicio.

Además, la empresa indicó que la infraestructura de acueducto y alcantarillado presenta limitaciones.

Estas deficiencias han agravado la situación, al no contar con la capacidad suficiente para abastecer a toda la población en condiciones de emergencia.

El panorama se mantiene mientras continúan las protestas y se sostienen las medidas para mitigar el impacto de la falta de agua potable en Buenaventura.