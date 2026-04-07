Colombia

Abelardo de la Espriella reveló que habló con María Corina Machado y prometió “reconstruir a Colombia y Venezuela”

En un video difundido por su campaña, el aspirante presidencial detalló el propósito de la alianza y enfatizó la importancia de un esquema conjunto de defensa del voto y cooperación democrática entre ambos países

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“El candidato presidencial Abelardo de la Espriella difundió un video explicando su alianza con María Corina Machado - crédito Abelardo de la Espriella/X

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión virtual con la opositora venezolana María Corina Machado, en la que planteó una alianza orientada a la reconstrucción de Colombia y Venezuela y a la implementación de mecanismos de vigilancia electoral ciudadana.

La propuesta se inspira en el modelo de supervisión electoral que Machado impulsó en Venezuela tras las elecciones de 2024, marcadas por denuncias internacionales de fraude.

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De la Espriella indicó que su movimiento Defensores de la Patria, que comenzó el 29 de julio de 2024 con 4.000 voluntarios, ha crecido en menos de dos años a más de 1,4 millones de integrantes dedicados a la vigilancia y defensa del voto en Colombia.

El candidato reconoció a Machado como “inspiración directa” para la conformación del movimiento y destacó que la estrategia se centra en evitar escenarios de manipulación electoral similares a los denunciados en Venezuela.

Abelardo de la Espriella y María Corina Machado anunciaron una alianza para impulsar la vigilancia electoral y la cooperación regional entre Colombia y Venezuela - crédito Leonhard Foeger y Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella y María Corina Machado anunciaron una alianza para impulsar la vigilancia electoral y la cooperación regional entre Colombia y Venezuela - crédito Leonhard Foeger y Luisa González/Reuters

“El día en que el régimen de Maduro se robó las elecciones, María Corina le mostró al mundo la esencia de la democracia. Ahí entendí lo que venía para Colombia y decidí actuar”, señaló De la Espriella en su comunicado, donde expone el origen de esta iniciativa ciudadana enfocada en el contexto electoral venezolano 2024.

En el encuentro, que contó también con la participación de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, De la Espriella explicó que la iniciativa busca fortalecer la democracia y superar las crisis institucionales de ambos países a través de aprendizaje mutuo y cooperación regional.

El candidato recordó que la génesis de Defensores de la Patria se remonta a las elecciones venezolanas de 2024, cuando Machado denunció fraude electoral, y aseguró que su objetivo es replicar en Colombia un esquema de defensa ciudadana del voto.

Además, reiteró críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a su principal rival, Iván Cepeda, y señaló que su propuesta de vigilancia electoral sería el mecanismo para garantizar la integridad de los comicios.

De la Espriella también afirmó que las relaciones bilaterales con Venezuela, de llegar a la presidencia, se canalizarían a través de Estados Unidos, sin contacto directo con el gobierno de Nicolás Maduro.

En el comunicado oficial, Abelardo de la Espriella y María Corina Machado anunciaron una alianza centrada en la defensa de la democracia y la vigilancia ciudadana del voto - credito Prensa Abelardo de la Espriella
En el comunicado oficial, Abelardo de la Espriella y María Corina Machado anunciaron una alianza centrada en la defensa de la democracia y la vigilancia ciudadana del voto - credito Prensa Abelardo de la Espriella

Por su parte, Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2025, fue citada como referente clave para la definición de los ejes estratégicos del movimiento colombiano y su propuesta de fortalecimiento institucional.

Las alianzas internacionales de Cepeda

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, la campaña adquiere nuevas dimensiones y los candidatos intensifican sus estrategias tanto a nivel nacional como internacional. Iván Cepeda, representante del oficialismo, ha ampliado su proyección exterior y busca consolidar alianzas estratégicas internacionales que respalden su campaña.

En los últimos meses, Cepeda se reunió con líderes de alto nivel, incluyendo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien visitó por segunda vez para reafirmar la relación bilateral y el reconocimiento que goza en Colombia.

También sostuvo encuentros con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, en el Palacio del Planalto de Brasilia, y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en los primeros meses del año.

El objetivo de estas gestiones internacionales, según analistas consultados por El Espectador, es fortalecer su imagen en el exterior y generar respaldos que puedan incidir indirectamente en la contienda interna, especialmente frente a los debates sobre democracia, derechos humanos y cooperación regional.

Iván Cepeda se reunió con Claudia Sheinbaum en México el fin de semana, donde fue recibido en el Palacio Nacional - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda se reunió con Claudia Sheinbaum en México el fin de semana, donde fue recibido en el Palacio Nacional - crédito @IvanCepedaCast/X

“Cepeda está apostando a alianzas internacionales para proyectar liderazgo y confiabilidad, así como para atraer apoyo que se traduzca en legitimidad política dentro del país”, señaló un experto en relaciones internacionales.

En paralelo, otros candidatos han reconfigurado sus estrategias. Paloma Valencia advierte sobre los riesgos en la seguridad electoral y ha solicitado la participación de observadores internacionales que garanticen la transparencia de los comicios.

Por su parte, Sergio Fajardo ha centrado su campaña en la lucha contra la corrupción y la consolidación de instituciones confiables, presentando propuestas concretas para auditar y supervisar los procesos administrativos y políticos de Colombia.

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