Trabajadores del metro de Bogotá tienen bloqueado el sur de la ciudad: aseguran que no les pagan

Trabajadores de la primera línea del Metro protestan en el sur de la ciudad, al parecer, por incumplimiento de pago - @urba674/TikTok

En la mañana del lunes 6 de abril, la movilidad en el sur de Bogotá se vio afectada, por una manifestación por parte de trabajadores de la primera línea del Metro de Bogotá.

De acuerdo con información oficial, los protestantes se encuentran en la avenida Primera de Mayo con NQS, afectando la movilidad en este sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información preliminar, estas personas salieron a las calles a denunciar incumplimientos en los pagos por parte de la empresa encargada, por lo que la movilidad en la zona se vio directamente al sistema de transporte público de la ciudad.

A través de sus redes sociales, Transmilenio informó a las 8:58 a. m.: " Manifestantes bloquean ambos sentidos, detenemos la flota Troncal en sentido sur- norte antes de la Avenida Primero de Mayo y norte - sur a la altura de la estación Santa Isabel”.

De esta manera, la entidad activó el contraflujo en la flota troncal de la avenida Primero de Mayo con NQS y anunció los desvíos norte - sur por el sector de Matatigres y sur - norte por costado oriental en la Calle 30 sur.

Unidades del Grupo Guía y agentes civiles se encuentran en el punto afectado para ayudar con la movilidad en el sector.

“Le recordamos a nuestros usuarios planear sus viajes a través de la TransMiApp y unirse al canal oficial de WhatsApp para recibir información en tiempo real y comparte el link”, detalló Transmilenio.

La Secretaría de Movilidad además señaló cerca de las 8:55 a. m. que “se realiza cierre preventivo por manifestación en Autosur con calle 16 Sur, ambos sentidos de la vía. Afectación de calzada mixta y exclusiva”.

La entidad indicó que las rutas alternas sugeridas son: Calle 8 Sur y Carrera 27.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, se pudo ver como los ciudadanos fueron obligados a bajarse de los articulados y caminar para poder llegar a sus destinos.

Otra protesta de trabajadores del Metro de Bogotá en el mes de marzo

La movilidad en la avenida Caracas se vio interrumpida durante la mañana del 6 de marzo de 2026 por un paro laboral en la construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá. El bloqueo, que se extendió por cerca de cuatro horas, obligó a desviar el tránsito en ambos sentidos en uno de los corredores más transitados de la capital.

El conflicto surgió cuando los trabajadores de la obra denunciaron que no habían recibido sus pagos en más de un mes. Esta situación, según reiteraron los voceros de los manifestantes, afectó a decenas de empleados y evidenció la vulnerabilidad de los procesos financieros en la mayor intervención de infraestructura que enfrenta Bogotá en la actualidad.

Durante la protesta, la Secretaría de Gobierno envió a su equipo de Diálogo Social para mediar en la intersección de la avenida Caracas con calle 8, donde se concentraron los manifestantes. Las autoridades confirmaron que la principal exigencia de los trabajadores era la regularización inmediata de sus salarios, atrasados desde hacía varias semanas.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que su equipo de Diálogo Social atendió la protesta de los trabajadores del Metro - crédito Secretaria de Gobierno/X

La tensión aumentó cuando fue necesaria la presencia policial para resguardar el lugar. Durante varias horas, los funcionarios y los voceros sindicales mantuvieron conversaciones destinadas a resolver el conflicto y evitar mayores alteraciones en la ciudad.

El paro laboral, que comenzó cerca de las 10:00 a. m., generó preocupación no solo por el impacto en la movilidad, sino también por el efecto que puede tener en la continuidad de la obra, considerada estratégica para el futuro de la red de transporte bogotana.

La Secretaría de Gobierno reportó que, tras el diálogo, los manifestantes accedieron a retirarse y el tránsito se normalizó cerca del mediodía, según lo informó la cuenta oficial de Bogotá Tránsito a las 11:58 a. m. El equipo de mediación de la Secretaría permaneció en la zona para monitorear cualquier eventualidad posterior.