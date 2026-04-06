Minería en Colombia se desploma: 2025 registra la peor caída en 20 años y hunde la inversión extranjera

La caída del sector se refleja en menores niveles de producción en distintas regiones del país. - crédito Europa Press

De acuerdo con un informe publicado por El Tiempo, la minería en Colombia cerró 2025 con un resultado que prende las alarmas. El sector registró su peor caída en dos décadas, con excepción del año de la pandemia, y se convirtió en la actividad de menor desempeño dentro de la economía nacional.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la contracción fue de 8,3%, reflejando un deterioro sostenido que ya no puede explicarse únicamente por factores externos.

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El detalle de las cifras muestra un comportamiento desigual, pero negativo en la mayoría de los segmentos. El carbón cayó 7,4%, los minerales metálicos 13,5 % y los no metálicos 0,8%, lo que evidencia que el retroceso es generalizado, aunque con mayor intensidad en los productos de mayor peso en la balanza minera.

Un entorno que enfría la inversión

Según el medio ya mencionado, desde el gremio minero insisten en que el resultado no es aislado. La caída responde a un entorno que ha venido acumulando señales de incertidumbre, tanto en materia regulatoria como en condiciones de operación en los territorios.

A las dificultades de orden público en algunas zonas productivas se suman decisiones recientes del Gobierno, como la prohibición de exportar carbón a Israel y la radicación de un proyecto de ley que busca ajustar (y en la práctica restringir) el desarrollo de la actividad minera.

En paralelo, el aumento de la carga tributaria al sector ha sido interpretado por las empresas como un factor adicional de presión.

“El entorno ha venido deteriorando la confianza en el país. En los últimos años se han acumulado decisiones regulatorias, tributarias y administrativas que generan incertidumbre y limitan el desarrollo de la actividad minera”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Proyectos mineros enfrentan retrasos en medio de un entorno de incertidumbre. - crédito REUTERS/Julia Symmes Cobb

El dato más crítico: se desploma la inversión extranjera

El impacto más contundente se observa en la inversión extranjera directa. En 2025, los recursos destinados a minería cayeron 86%, una reducción que no solo es abrupta, sino que también plantea dudas sobre la capacidad del país para atraer capital en el mediano plazo.

Mientras en 2024 ingresaron más de 1.132 millones de dólares al sector, el año pasado la cifra se redujo a apenas 159 millones de dólares.

Más allá del dato anual, el comportamiento de la inversión en exploración ya venía anticipando el deterioro. En 2024, este rubro registró una caída de 37,2%, ubicándose en 106 millones de dólares, tras haber mostrado un repunte el año anterior.

En términos prácticos, menos exploración hoy implica menos proyectos en el futuro, lo que limita la reposición de reservas y compromete la sostenibilidad del sector en el tiempo.

Efectos en cadena sobre la economía

El retroceso de la minería no se queda en las cifras del sector. Su impacto se extiende al resto de la economía. Por cada peso que se invierte en minería, se generan 2,44 pesos adicionales en otras actividades, lo que explica su relevancia en la dinámica productiva del país.

Además, en 2024 la actividad aportó 7,6 billones de pesos en impuestos y regalías, recursos que financian buena parte de la inversión pública en regiones.

La desaceleración, entonces, no solo implica menor producción, sino también menos empleo, menor actividad para proveedores y una reducción en los ingresos fiscales.

Exportaciones: tres años en descenso

El frente externo tampoco muestra señales de recuperación. Las exportaciones mineras completaron tres años consecutivos a la baja y en 2025 registraron una caída adicional de 5,1%, en línea con la menor producción local.

El descenso fue amplio:

Carbón: -20%

Oro: -18%

Ferroníquel: -5%

Esmeraldas: -69%

El cobre fue la única excepción, con un crecimiento de 15 %, aunque insuficiente para compensar la tendencia general.

La reducción en exploración limita el desarrollo de nuevas iniciativas a futuro. - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Un mercado global que cambia las reglas

El contexto internacional también ha cambiado. Las tensiones geopolíticas (como la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y la disputa comercial entre Estados Unidos y China) han llevado a varios países a replantear su estrategia de abastecimiento.

En ese escenario, gana terreno la llamada “soberanía mineral”, es decir, la búsqueda de fuentes propias o regionales para reducir la dependencia externa.

Aunque la demanda de algunos minerales se mantiene alta, como en el caso del carbón, los precios no acompañan esa tendencia, debido a la sobreoferta de grandes productores.

Nuevos destinos, misma presión

En medio de este panorama, Colombia ha intentado diversificar sus mercados. África, por ejemplo, aumentó su participación hasta el 7% de las exportaciones, mientras que América también ganó espacio con mayores compras desde Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Sin embargo, Asia continúa siendo el principal destino, con países como India, Corea del Sur y China concentrando una parte relevante de la demanda.

Aun así, la reconfiguración de mercados no ha sido suficiente para revertir la caída en las exportaciones.

Regiones mineras comienzan a sentir el impacto en empleo y actividad económica. - crédito EFE /Kimamasa Mayama /Archivo

El desafío inmediato

De acuerdo con el medio, el diagnóstico es claro: la minería enfrenta un problema de confianza. Sin condiciones estables, seguridad en las operaciones y reglas claras, los proyectos tienden a postergarse o trasladarse a otros países.

Desde el sector advierten que el reto no es menor. Recuperar la inversión, reactivar la exploración y garantizar estabilidad institucional serán claves para evitar que la tendencia se profundice.