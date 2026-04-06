Colombia

Hombre fue asesinado tras viajar de Medellín a Santa Marta para visitar a su hija: lo habría matado el nuevo compañero de su expareja

Una persona fue atacada con un arma blanca después de un altercado familiar que surgió al intentar forzar acceso a un domicilio donde vivían su expareja y una menor de edad

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El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
El asesinato ocurrió luego de que la víctima viajó desde Antioquia hasta Santa Marta para reencontrarse con su hija de dos años - crédito AFP

La comunidad en Santa Marta está conmocionada tras la muerte de un hombre que, motivado por la ilusión de reencontrarse con su hija, terminó perdiendo la vida en un acto violento.

Orlando de Jesús Lobo Vega, de 27 años, había partido desde Medellín (Antioquia) en Semana Santa, con el único objetivo de abrazar a su hija, de dos.

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La visita, que debía ser un momento de felicidad familiar, se transformó en tragedia apenas minutos después de su llegada a la capital de Magdalena.

Testigos relataron que Orlando llegó a la vivienda ubicada en el barrio Ondas del Caribe, tocó la puerta varias veces y, al no recibir respuesta, decidió ingresar al predio saltando las rejas.

IMAGEN DE REFERENCIA Machete/ arma blanca | Crédito Colprensa
El agresor, actual pareja de la madre de la menor, habría reaccionado violentamente al sorprender a Orlando intentando ingresar a la vivienda - crédito Colprensa

El desenlace ocurrió cuando, dentro de la casa, el joven fue sorprendido por la madre de su hija y la pareja actual de ella. La situación se volvió tensa al instante. Testigos relataron que el hombre que acompañaba a la mujer reclamó a Orlando por su ingreso, iniciando un intercambio verbal que desembocó en una riña física.

Durante el forcejeo, el presunto agresor sacó un arma blanca y atacó a Orlando frente a los presentes. Pese a que fue trasladado de inmediato al Puesto de Salud de Bastidas, los profesionales confirmaron que llegó sin signos vitales.

Tras el crimen, las autoridades de Santa Marta iniciaron operativos en el sector y zonas aledañas para localizar al responsable, que escapó del lugar inmediatamente después del ataque.

Actualmente, las autoridades continúan con las labores de investigación y se prevé que en breve se emita una orden de captura contra el presunto homicida. Mientras tanto, la comunidad permanece atenta al avance de las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Orlando de Jesús Lobo Vega, de 27 años, murió apuñalado en el barrio Ondas del Caribe en Santa Marta tras un enfrentamiento familiar - crédito sucesosvalleduparoficial/Instagram
Orlando de Jesús Lobo Vega, de 27 años, murió apuñalado en el barrio Ondas del Caribe en Santa Marta tras un enfrentamiento familiar - crédito sucesosvalleduparoficial/Instagram

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Asesinato hombre Santa MartaIntento ingreso viviendaOrlando de Jesús Lobo VegaMuerte hombre Semana SantaColombia-Noticias

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