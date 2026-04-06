Escándalo por posibles contactos entre el Gobierno Petro y ‘Papá Pitufo’: el Centro Democrático pidió explicaciones a la Fiscalía por “su silencio”

Centro Democrático cuestionó a la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa/Redes sociales

La publicación de Noticias Caracol sobre grabaciones entre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como el principal contrabandista de Colombia, reveló una supuesta red de contactos secretos aprobados por altos cargos del Gobierno actual.

Según la información publicada por el medio citado, al menos cuatro enviados participaron en estos hechos y habrían actuado en representación del presidente Gustavo Petro.

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El hecho provocó numerosas reacciones, entre ellas la del Centro Democrático, que cuestionó a la Fiscalía General de la Nación por su presunto silencio en este caso.

El partido de oposición al Gobierno Petro también pidió explicaciones a la Fiscalía tras ser mencionada por el exdirector del DNI, Jorge Lemus.

El Centro Democrático pidió explicaciones a la Fiscalía tras ser mencionada por el exdirector del DNI, Jorge Lemus - crédito DNI

“La Fiscalía General de la Nación tendrá que explicarle al país por qué es mencionada por el ex director de la DNI, pero sobre todo el por qué de su silencio”, afirmó la colectividad.

Para el Centro Democrático, las revelaciones de Noticias Caracol son “una estocada” a la institucionalidad de Colombia, rechazando de manera categórica las reuniones que sostuvo el exdirector del DNI.

“Las revelaciones de Noticias Caracol son una estocada a la institucionalidad. Es inaceptable que el jefe de Inteligencia (DNI) se reuniera a puerta cerrada con el abogado de alias ‘Papá Pitufo’ para ofrecer beneficios judiciales a cambio de silencio", aseveró.

La colectividad preguntó por qué el Gobierno buscó a “Papa Pitufo” y no la justicia, motivo por el cual pidió explicaciones sobre la campaña de Gustavo Petro.

“¿Por qué el Gobierno buscó al “Zar del Contrabando” antes que la propia justicia? El país exige saber qué teme el círculo del presidente Petro que se cuente sobre su campaña. ¡No pueden usar la inteligencia del Estado para tapar posibles dineros mafiosos!“, indicó el Centro Democrático.