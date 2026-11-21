Policía busca a presunto responsable de ataque contra tres jóvenes en Carmen de Apicalá (Concejo Municipal Melgar Tolima/Facebook - Concejo Cunday Tolima/Facebook)

Guardar

Dos adolescentes de 15 años fueron asesinados en un ataque con arma de fuego ocurrido la noche del 19 de noviembre de 2026 en el barrio Arenitas de Carmen de Apicalá, Tolima. Un tercer menor resultó herido y recibe atención médica, mientras la Policía informó que ya identificó a un presunto responsable.

Las víctimas fueron identificadas como Freddy Santiago Barrios Mayorga y Juan Esteban Meneses. Barrios Mayorga era hijo del concejal de ese municipio, Fredy Barrios. El ataque ocurrió hacia las 9:35 p. m., según informó el comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero.

PUBLICIDAD

“Dos adolescentes perdieron la vida y uno más resultó lesionado”, afirmó el oficial al rechazar el hecho. Uno de los jóvenes murió en el sitio del ataque; el segundo falleció después de ser trasladado a un centro asistencial. El tercer adolescente permanece en recuperación.

Policía informó que identificó a un presunto responsable

El coronel Romero indicó que se desplazó a Carmen de Apicalá junto con los responsables de inteligencia e investigación criminal para dirigir las primeras actuaciones. La institución trabaja con la Fiscalía General de la Nación en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Adriana Magali Matiz expresó solidaridad con familias de jóvenes asesinados en Carmen de Apicalá (@AdrianaMatizTol/X)

“Ya tenemos identificado a un presunto responsable”, señaló el comandante. La Policía no divulgó la identidad del sospechoso ni precisó los elementos que permitieron su individualización.

PUBLICIDAD

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó solidaridad con los familiares de las víctimas y con el concejal Barrios. La mandataria pidió avances rápidos para ubicar a quienes dispararon contra los tres adolescentes.

La Alcaldía de Carmen de Apicalá, encabezada por Luis Ángel Gutiérrez, también emitió un mensaje de condolencias. La administración municipal manifestó que acompañaba a las familias y se unía en oración por Freddy Santiago y Juan Esteban.

El concejal cuestionó declaraciones atribuidas al alcalde

El homicidio derivó además en una controversia entre el padre de una de las víctimas y el alcalde Gutiérrez. Según informó El Nuevo Día, el concejal Fredy Barrios cuestionó al mandatario por declaraciones que, según denunció, relacionaron a su hijo con actividades de microtráfico y delincuencia.

PUBLICIDAD

En un video, el alcalde sugirió que el crimen estaría relacionado “presuntamente” con microtráfico y luego preguntó al comandante en el oído que estaba sentado a su lado: “¿La embarré, la embarré?” a partir de información que dijo haber escuchado.

Tras lo anterior, Barrios rechazó esos señalamientos debido a que, aseguró, no había recibido el cuerpo de su hijo ni conocía información sobre los autores o los móviles del ataque.

Doble homicidio de menores desató polémica entre concejal y alcalde de Carmen de Apicalá (El Cronista.co/Facebook)

“Este alcalde es un tetra... como se atreve hablar así de mi hijo, que fue por drogas que lo mataron, ni siquiera lo he enterrado (sic)”, expresó Barrios, de acuerdo con el reporte del medio regional. El concejal sostuvo que ningún familiar debería afrontar acusaciones públicas mientras la investigación apenas comienza.

PUBLICIDAD

También denunció que acudió al despacho de Gutiérrez y encontró a más de 20 escoltas en el lugar. Interpretó esa presencia como una forma de intimidación contra él y su entorno, una afirmación sobre la que no se conoce una respuesta pública del alcalde.

Las palabras generaron cuestionamientos por parte de Barrios, quien pidió prudencia a las autoridades y respeto por las víctimas. El concejal solicitó acciones para frenar la violencia en Carmen de Apicalá y reclamó garantías de seguridad para los jóvenes del municipio.

La Policía y la Fiscalía deberán establecer quiénes ejecutaron el ataque, cuál fue el móvil y si existe relación entre los adolescentes y las hipótesis que han surgido de manera pública.

PUBLICIDAD

Movimiento Salvación Nacional pidió acciones contra violencia tras doble homicidio en Tolima (@MovSalvacionNal/X)

Movimiento Salvación Nacional exigió justicia por asesinato de adolescentes en Carmen de Apicalá

El Movimiento Salvación Nacional rechazó el asesinato de dos adolescentes ocurrido en Carmen de Apicalá, Tolima, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. La colectividad dirigió un mensaje especial al concejal Fredy Barrios, padre de uno de los jóvenes asesinados.

“Ninguna familia debería enfrentar una pérdida así”, señaló el movimiento en un pronunciamiento difundido tras el ataque. También advirtió que las comunidades no pueden normalizar el temor ni la indiferencia frente a hechos violentos.

La organización exigió a las autoridades avances en las investigaciones, identificación de los responsables y medidas para evitar nuevos casos. “La vida no puede convertirse en una estadística más”, afirmó el Movimiento Salvación Nacional, que pidió garantías de paz y seguridad para los ciudadanos.

PUBLICIDAD