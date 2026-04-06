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Colombiana contó su experiencia como exiliada en España tras ser amenazada por el narcotráfico: “No es lo mismo empezar de cero a los 45 años”

La migrante relata cómo las intimidaciones contra su familia la obligaron a abandonar su país y buscar refugio en Galicia, donde lucha por reconstruir su vida lejos del miedo y la violencia

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Plano detalle, dos personas, maletas, caminando, calle, viaje, movimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Plano detalle de dos personas caminando con sus maletas por una calle, capturando un momento íntimo de viaje y movimiento en la ciudad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A Galicia (España) llegó una mujer colombiana tras huir del país sudamericano luego de que fuera amenazada por el narcotráfico.

La dama, en diálogo con el medio local La Voz de Galicia, narró cómo ha sido su experiencia de reconstrucción personal y laboral, tras haber llegado a la capital ibérica en junio de 2024 junto a su esposo y uno de sus hijos.

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En su relato al diario español, afirma que su decisión no fue impulsada por el deseo de buscar facilidades, sino por la urgencia de encontrar seguridad tras años bajo amenazas.

Inicialmente, la mujer colombiana, identificada como Diana Marcela, mencionó que el origen de su migración se marca por una amenaza constante.

Amenazas en su contra

Todo comienza en el año 2017, cuando su pareja sentimental, que laboraba como militar de la Fuerza Aérea de Colombia, comenzó a recibir intimidaciones tras participar en operaciones antidrogas. La situación, que en un principio era percibida como un riesgo laboral, terminó por envolver a toda la familia.

El asedio les obligó a mudarse temporalmente a Estados Unidos bajo protección, pero al regresar a Colombia, el peligro persistió: “Íbamos de ciudad en ciudad y adonde llegábamos la situación era la misma”, manifestó.

El impacto psicológico fue inmediato. “Empecé a tener delirios de persecución, de no querer salir a las calles”, describió.

Posterior a ello, la familia, que poseía un negocio en Colombia, perdió su fuente de ingresos al verse obligada a cambiar continuamente de residencia. “No teníamos los medios económicos ni para dar estabilidad a nuestros hijos”, resumió.

Su llegada a España

El 28 de junio de 2024, Diana Marcela, su esposo y uno de sus hijos llegaron a Galicia portando solo lo esencial en una pequeña maleta.

Según explicó al diario mencionado, el mayor peso era emocional. “No es lo mismo empezar de cero a los 45 años sin tu familia, tus padres y tus hermanos”, comentó.

Además, reveló que su hijo mayor tuvo que permanecer en Colombia para terminar su carrera universitaria, un sacrificio que, según ella, subraya la fractura familiar que muchas veces implica huir de la violencia.

Así mismo, la mujer colombiana detalló que, durante sus primeros días en Galicia, afrontaron la dificultad de encontrar alojamiento. Inicialmente se alojaron con familiares, pero el hacinamiento y la falta de acuerdo terminaron por dejarles dos días en la calle.

Su situación cambió tras contactar con una organización social local, que les consiguió una plaza en un programa de acogida en Lugo.

Según relata la propia Diana a La Voz de Galicia, en ese espacio por fin encontraron “un lugar digno, calefacción, agua caliente”, lo que, para ella, marcó un punto de inflexión en su proceso de adaptación.

A pesar de haber sufrido algún episodio aislado de racismo, la dama colombiana enfatiza que ha sido acogida con cordialidad por la sociedad gallega. Incluso, recalcó que mantiene su esperanza de poder legalizar completamente su situación administrativa en la ciudad española.

También, cuestionó que algunos migrantes del país estén realizando actos que, para ella, dejan una mala percepción para los colombianos. “Se trata de venir a un país extranjero a impactar positivamente”, recalcó.

Su vida actual

Con la obtención del permiso de trabajo a finales de marzo de 2025, los tres integrantes de la familia lograron insertarse profesionalmente.

Diana trabaja en un supermercado y su marido en una empresa alimentaria, donde su buen desempeño le valió un ascenso. Esta inserción fue precedida por meses de formación: Diana obtuvo certificados en atención sociosanitaria y primeros auxilios, mientras su marido estudió fontanería, esfuerzos que “había que aprovechar”, según sus palabras.

La familia subsiste mayoritariamente con el ingreso de la pensión del exmilitar, pero nunca dependió exclusivamente de ayudas públicas.

Mientras espera regularizar su situación, la colombiana prosigue su nueva vida con su familia en Lugo (España), con el objetivo de consolidar la seguridad y la dignidad recuperadas.

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