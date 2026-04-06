Coach motivacional de Zulma Guzmán reveló que a él también le iban a dar frambuesas contaminadas con talio: “Ese día yo no estaba en Colombia”

Jeisson Rosas, coach de vida que atendió a Zulma Guzmán - crédito captura de pantalla podcast La Lupa

Se siguen conociendo nuevas versiones sobre la investigación contra Zulma Guzmán Castro, una empresaria que estaría involucrada en la muerte de dos menores de edad por envenenamiento con talio en Bogotá en abril de 2025, por medio de fresas y frambuesas con chocolate.

El turno fue para Jeisson Rosas López, un guía espiritual, coach de vida y sanador energético que atendía a Guzmán Castro desde el año 2022, quien manifestó su versión sobre lo acontecido con las dos niñas fallecidas.

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El hombre, en declaraciones al programa de televisión Los Informantes de Caracol Televisión, señaló que los alimentos, antes de que llegaran a las infantes, iban a ser entregadas primeramente a él en su consultorio ubicado en el norte de la capital colombiana.

La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa

“El domiciliario dice que él llega a la portería de este edificio, le pregunta a la celadora por Yeison porque viene por un domicilio que le dijeron que preguntara por Yeison”, explicó Rosas López al medio citado.

No obstante, el domiciliario manifestó que al no hallarlo en su consultorio de Bogotá, fue atendido por una mujer identificada como Zenaida Pava Vargas en el mismo edificio, quien fue finalmente quien entregó el paquete dirigido a la familia De Bedout Graham.

“La celadora sube, dice que él no está, pero que hay una mujer. Es el testimonio de él. Y la mujer baja. Él dice que es una mujer del cabello como canoso, según como él la recuerda, y que ella es la que le entrega el, el paquete”, comentó.

A su vez, Jeisson Rosas recuerda que para ese momento (4 de abril de 2025) no se encontraba en Colombia sino en Paris (Francia).

Jeisson Rosas Lopez, coach de Zulma Guzmán - crédito Captura de Video Los Informantes/YouTube

“Normalmente la entrada (del edificio) permanece abierta. Ella (la celadora) constata que no estoy yo. Ve que esta cerrado pero ahí estaba una mujer, y ella pues le avisa que están buscando a Yeison, y la mujer dice: “Es para mí”, y baja. Y ahí le entregan el paquete”, rememoró.

Luego de que el paquete fuera entregado a la familia de Guzmán, las niñas consumen las frambuesas con chocolate que contenían talio. Posteriormente, una niña murió el mismo día y otra pocos días después; otras dos menores resultaron intoxicadas.

Sesiones con Zulma Guzmán

En cuanto a las sesiones que tuvo con Zulma Guzmán, Jeisson Rosas López declaró que, si bien ella no exhibía rasgos obsesivos, sí encontraba difícil que se saliera de un estado emocional hermético.

“Uno recapitula y dice ¡wow! Sí hay rasgos de eso, de una persona un poco gris, como guardando un dolor, una rabia, una cosa ahí como difícil. De hecho, en las sesiones, pues sí era difícil sacarla de ese estado de ‘no preguntemos más por qué pensamos de esta persona, sino preguntemos por ti’. No tenía rasgos obsesivos, pero sí un poquito difícil. La forma como yo la vería a ella es como ‘gris’”, expresó López a Los Informantes.

Actualmente, el hombre no hace parte de la investigación formal contra el crimen de las dos menores de edad.

- crédito Visuales IA, Medicina Legal y captura de pantala/redes sociales

Hallazgos de Medicina Legal

La inusual toxicidad del talio ha dificultado su detección en otros episodios. Andrea Bernal, toxicóloga de Medicina Legal, precisó que la sintomatología suele confundirse con otros trastornos clínicos, lo que ha permitido que numerosos casos pasen inadvertidos.

“Encontramos una cantidad muy relevante para establecer la causa de muerte y la encontramos en varias matrices, incluso en alimentos”, detalló a Los Informantes. Las muestras biológicas y el tarro de frambuesas con chocolate que contenía el veneno permitieron a los peritos establecer la asociación directa entre el consumo del alimento y las muertes.

La investigación médico-legal fue esencial para determinar la causa y el nexo de los síntomas con el talio, cuyo cuadro clínico suele confundirse con deterioros neurológicos o cardiacos. “Muchos de estos casos parecen enfermedades. A veces la causa claramente no está establecida”, subrayó la toxicóloga al programa televisivo, ilustrando la infrecuencia y dificultad del diagnóstico.

Las pruebas involucraron a Zulma Guzmán Castro como principal sospechosa. Según la Fiscalía, ella mantuvo durante años una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de dos de las menores fallecidas.

La fiscal Elsa Cristina Reyes condujo con celeridad la investigación y se expidió una circular roja de Interpol. Guzmán fue localizada en Inglaterra, donde el 16 de diciembre de 2025 protagonizó un intento de fuga lanzándose al helado río Támesis en Londres, de donde la policía la sacó con vida para quedar a disposición judicial.

La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Entre los cargos figuran dos homicidios consumados (las dos niñas fallecidas) y dos tentativas de homicidio (los sobrevivientes con graves secuelas). Además, Guzmán es sospechosa de otros envíos similares, como un paquete con espinacas envenenadas recibido el 9 de enero de 2025 por Elvira María Restrepo, excuñada de la acusada, y otro intento frustrado dirigido a la modelo Catalina Ramírez el 3 de abril de ese año.

Actualmente, Guzmán Castro permanece bajo custodia en Inglaterra, en proceso de extradición, mientras las autoridades de Colombia insisten en que la justicia británica agilice su regreso al país sudamericano.

Una vez se autorice la deportación de Guzmán a Colombia, sería recluida los pabellones exclusivos para extraditables en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, donde Zulma Guzmán cumpliría su detención preventiva y posteriormente el juicio, según lo notificó el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).