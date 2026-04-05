Propietarios de 111.159 vehículos en Bogotá deben formalizar el traspaso antes de 2027: plazo final y sanciones por no realizar el trámite

Un descuido puede terminar en multas, pérdida del auto y problemas legales que afectan la tranquilidad y la movilidad de cualquier conductor - crédito Secretaría de Movilidad

En Bogotá, 111.159 vehículos figuran actualmente registrados a nombre de “persona indeterminada”, una situación que pone en riesgo a sus poseedores ante posibles multas, inmovilización y hasta la cancelación definitiva del registro.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, quienes conducen estos vehículos tienen plazo hasta febrero de 2027 para formalizar el traspaso de propiedad y evitar las sanciones contempladas por la normativa vigente.

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Para el distrito, la cifra refleja la magnitud del fenómeno: más de 111.000 vehículos circulan sin propietario formal ante la autoridad de tránsito, lo que dificulta la trazabilidad y responsabilidad legal en casos de infracciones, accidentes o procesos judiciales.

En Bogotá, más de 111.000 vehículos figuran sin propietario formal, lo que implica riesgos de multas, inmovilización y procesos judiciales según el Ministerio de Transporte - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta irregularidad deriva de la figura de “traspaso a persona indeterminada”, permitida hasta el 6 de febrero de 2026, pero que actualmente exige la regularización inmediata del registro a nombre del interesado, según lo dispuesto en la Circular 20254000000627 y la Resolución única Compilatoria de Tránsito 20223040045295 de 2022.

Sanciones y riesgos para los conductores

Los poseedores de vehículos sin propietario deben realizar el trámite en la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad de Bogotá en un plazo máximo de 12 meses; es decir, antes de febrero de 2027. De no hacerlo, se exponen a multas económicas, la suspensión automática del registro automotor en el Runt y la inmovilización inmediata del vehículo en controles de tránsito, con traslado a los patios y la obligación de pagar los costos asociados.

Si el registro automotor ha sido suspendido, el usuario puede solicitar un permiso especial de cinco días hábiles para gestionar el Soat y la revisión técnico-mecánica, pero debe formalizar el traspaso en ese lapso. Si pasan cinco meses desde la firma del compromiso y el trámite no se completa, la matrícula será cancelada de manera definitiva, inhabilitando el automotor para circular legalmente en el país.

Si la matrícula se cancela por incumplimiento del traspaso, el automotor queda inhabilitado para circular legalmente en todo el país de manera definitiva - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

Obligaciones y procedimiento de legalización

Para regularizar la situación, los interesados deben agendar cita en una de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios y presentar el formulario de solicitud de traspaso (FUN), diligenciado con los datos del último propietario conocido y la mención de “persona indeterminada”.

El sistema validará el Soat vigente, la revisión técnico-mecánica, la inexistencia de infracciones y el pago de impuestos desde la inscripción a persona indeterminada hasta la fecha de solicitud.

Si el vehículo aún cuenta con autorización para circular, el trámite se realiza como un traspaso normal y puede efectuarse en cualquier momento hasta el 28 de mayo de 2026. En cambio, si el registro ya fue suspendido, se debe firmar un compromiso irrevocable para culminar el trámite, que quedará registrado en el Runt.

Para legalizar un vehículo, el trámite debe realizarse personalmente en una de las 19 sedes de la Ventanilla única de Servicios de Movilidad de Bogotá - crédito Ventanilla Única de Servicios

El proceso es personal, ágil y seguro; no se requieren intermediarios y toda la información está disponible en la página oficial www.ventanillamovilidad.com.co y en el Runt. La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó revisar el estado del vehículo y actuar dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones mayores y la pérdida definitiva del automotor.

Último plazo para trámites y responsabilidades

Según la Circular Externa No. 20261010000047 del 26 de enero de 2026, el registro para el traspaso a favor del interesado y legalización de la propiedad estará habilitado solo hasta febrero de 2027. Cumplido este plazo, las autoridades de tránsito podrán inmovilizar los vehículos en vía pública, iniciar procesos sancionatorios y proceder a la cancelación del registro.

La legalización del traspaso de propiedad garantiza seguridad jurídica y previene delitos y conflictos relacionados con la tenencia irregular del vehículo en Bogotá - crédito Ventanilla Única de Servicios

La formalización del traspaso no solo evita sanciones, sino que respalda la seguridad jurídica y facilita la gestión de trámites asociados a la propiedad, venta, aseguramiento y eventual transferencia del vehículo. Además, la identificación de responsables contribuye a la prevención de delitos y la disminución de conflictos derivados de la tenencia irregular.

La Secretaría Distrital de Movilidad y el Ministerio de Transporte invitan a la ciudadanía a consultar el estado de su vehículo en el Runt o la Ventanilla Única de Servicios, y a realizar los trámites pendientes antes del vencimiento definitivo. Para más información, los usuarios pueden comunicarse a la Línea de Atención (601) 291 6999 o por WhatsApp al 317 369 8647.