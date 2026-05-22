Colombia

Denuncian presencia de personas armadas en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica: “Pedimos investigar”

El rector de la institución, Helberth Choachí, aseguró que la situación representa una amenaza para la comunidad educativa y su entorno

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La Universidad Pedagógica no cobrará la inscripción a pregrados y posgrados - crédito @comunidadUPN/X
El Comité de Dirección Institucional de la Universidad Pedagógica informó sobre la suspensión de actividades académicas - crédito @comunidadUPN/X

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, y el Comité de Dirección Institucional del Consejo Académico denunciaron la presencia de personas armadas en las instalaciones de la calle 72. Estos hechos, según reportaron, ponen en riesgo a la comunidad universitaria.

En este momento tenemos personas armadas que son externas a la Universidad que amenazan a la comunidad educativa y su entorno. Será qué, son los mismos infiltrados que dice tener el Secretario de Seguridad en nuestra institución? Pedimos investigar”, precisó el rector en su cuenta de X.

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El rector Helberth Choachí aseguró que varias personas armadas están amenazando a la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica - crédito @HelberthChoach1/X
El rector Helberth Choachí aseguró que varias personas armadas están amenazando a la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica - crédito @HelberthChoach1/X

Debido a la situación que se está presentando y al peligro que representa para los maestros, trabajadores y estudiantes de la institución de educación superior, todas las actividades académicas y administrativas que se llevan a cabo en la calle 72 de manera presencial quedaron suspendidas a partir de las 12:00 p. m.

A partir de esa hora, se prohibió el ingreso de cualquier persona al campus universitario.

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“Somos una Universidad con un recorrido de excelencia de más de 70 años, no vamos a permitir que atenten contra la institución, ni ninguno de los miembros de la comunidad universitaria. Entre todos, todas y todes cuidamos el porvenir de la UPN”, indicó el Comité de Dirección Institucional.

La situación está afectando la movilidad. Transmilenio informó que, debido a una concentración en la calle 72 con carrera 11, se activaron los desvíos preventivos de los buses duales y de TransMiZonal en el sector.

En desarrollo...

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