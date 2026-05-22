Denuncian presencia de personas armadas en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica: “Pedimos investigar”

El Comité de Dirección Institucional de la Universidad Pedagógica informó sobre la suspensión de actividades académicas - crédito @comunidadUPN/X

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, y el Comité de Dirección Institucional del Consejo Académico denunciaron la presencia de personas armadas en las instalaciones de la calle 72. Estos hechos, según reportaron, ponen en riesgo a la comunidad universitaria.

“En este momento tenemos personas armadas que son externas a la Universidad que amenazan a la comunidad educativa y su entorno. Será qué, son los mismos infiltrados que dice tener el Secretario de Seguridad en nuestra institución? Pedimos investigar”, precisó el rector en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El rector Helberth Choachí aseguró que varias personas armadas están amenazando a la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica - crédito @HelberthChoach1/X

Debido a la situación que se está presentando y al peligro que representa para los maestros, trabajadores y estudiantes de la institución de educación superior, todas las actividades académicas y administrativas que se llevan a cabo en la calle 72 de manera presencial quedaron suspendidas a partir de las 12:00 p. m.

A partir de esa hora, se prohibió el ingreso de cualquier persona al campus universitario.

PUBLICIDAD

“Somos una Universidad con un recorrido de excelencia de más de 70 años, no vamos a permitir que atenten contra la institución, ni ninguno de los miembros de la comunidad universitaria. Entre todos, todas y todes cuidamos el porvenir de la UPN”, indicó el Comité de Dirección Institucional.

La situación está afectando la movilidad. Transmilenio informó que, debido a una concentración en la calle 72 con carrera 11, se activaron los desvíos preventivos de los buses duales y de TransMiZonal en el sector.

PUBLICIDAD

En desarrollo...