Yina Calderón se reunió con Laura Bozzo, la imitó con un disfraz y hasta le presentó a su padre

La huilense compartió pantalla con la recordada presentadora de 'Laura en América' y le hizo una curiosa petición cuando le presentó a su papá - crédito @yinalcalderonoficial/Instagram

La influencer colombiana Yina Calderón comenzó el 2026 como panelista en La casa de los famosos, formato de telerrealidad producido por la cadena Telemundo. Esta participación se suma a su reciente paso por La casa de los Famosos Colombia y La Mansión de Luinny durante 2025.

Calderón ha aprovechado esta oportunidad para destacarse por sus comentarios directos hacia los participantes y por su inclinación a generar controversia con los atuendos y disfraces que utiliza en cada aparición.

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En las últimas horas, Yina Calderón volvió a captar la atención al presentarse disfrazada como Laura Bozzo, la reconocida presentadora peruana del programa Laura en América. La caracterización fue realizada para una entrevista que le concedería la propia Bozzo, de 74 años, quien destacó y celebró el gesto en sus redes sociales.

Laura Bozzo se vio sorprendida por Yina Calderón, pero no dudó en elogiar su disfraz - crédito @laurabozzo_of/Instagram

“Con mi querida @yinacalderonoficial. Ella se arregló como Laura. Dios, qué divertido”, expresó en su cuenta de Instagram, junto a una imagen que capturó el momento y con la que le dio validez al gesto de la huilense.

Dos piezas para redes sociales llamaron la atención del encuentro entre ambas celebridades. La primera fue cuando Bozzo y la propia Yina hicieron una imitación de su célebre frase “que pase el desgraciado”.

El segundo momento involucró al padre de Yina Calderón, que estuvo presente en el encuentro y tuvo la oportunidad de abrazar a Laura Bozzo. En la grabación Yina afirmó que le gustaría que la peruana fuese su madrastra, reiterando su admiración por la presentadora.

“No, yo ya encontré madrastra. Esta sí me gusta a mí, ¡con carácter!”, dijo Yina en la grabación, llevando a que la peruana respondiera entre risas diciendo “Hija de la chingada”.

El padre de Yina Calderón tuvo la oportunidad de abrazar a Laura Bozzo, generando una peculiar reacción de la huilense - crédito @yinalcaderonoficial/Instagram

El encuentro fue compartido en distintas plataformas sociales, y generó reacciones entre seguidores y figuras de la farándula nacional que incluyeron a Luly Bossa, Elianis Garrido y Juliana Calderón, quienes celebraron la elección y la dedicación que puso en el disfraz para ese momento.

Cabe recordar que días antes Yina ya había llamado la atención al disfrazarse de la Chimoltrufia, el recordado personaje de Chespirito que hacía sus apariciones en los sketches de Los Caquitos.

Yina Calderón propuso una revancha a Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters’, esta vez con su hermana Juliana

El episodio generado tras el combate inconcluso de octubre pasado movilizó a la creadora de contenido a buscar una nueva confrontación, proponiendo a su hermana Juliana Calderón como retadora, en medio de reacciones divididas en redes sociales - crédito letengoelchisme / Instagram

La polémica surgida tras el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri durante el evento de Westcol se reavivo a casi seis meses de su realización, en octubre de 2025. Y es que lo que en un inicio prometía ser el combate estelar, terminó en cuestión de segundos, cuando Yina decidió abandonar el ring, otorgando así la victoria a “la Valdiri”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia anunció: “Díganle a Westcol que una de mis hermanas quiere pelear este año en el ‘Street Fighter’… sí, señores. Mi hermana Juliana quiere subirse al ring, y ella sí se sube de verdad”, anticipó.

En sus declaraciones, la creadora de contenido enfatizó: “Ahí para que no digan que no damos desquite, para que no digan que no cumplimos. ¡Andrea Valdiri versus Juliana Calderón… la revancha!”, haciendo referencia a los ataques que recibió en las semanas y meses posteriores por abandonar el combate.

La empresaria, que en su momento acusó un favoritismo de los organizadores de Stream Fighters hacia Valdri insistió en la disposición de Juliana para asumir el reto y subrayó su determinación: “Mi hermana no es gallina, ella sí acepta el reto de subir de verdad”.