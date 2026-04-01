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Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este miércoles 1 de abril

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

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El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los autos que no tienen permitido circular en Cali este 1 de abril, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no pueden circular este miércoles.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa miércoles 1 de abril

  • Particulares: 5 y 6.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 0 y 1.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los fines de semana, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

Pico y Placa en Cali para este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.
  • Taxis.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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