Cáncer de cuello uterino en Colombia: experto dice cómo prevenir la enfermedad que mata a 2.400 mujeres cada año

Las autoridades médicas piden acudir a chequeos frecuentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada año, más de 2.400 mujeres mueren en Colombia por causa del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que, según expertos, es prevenible y curable si se detecta a tiempo.

En 2022, este tipo de cáncer fue la segunda causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años, afectando principalmente a la población en edad productiva, por lo que se recomienda realizar visitas frecuentes al especialista.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, este padecimiento es causado, comúnmente, por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y puede detectarse con la prueba de Papanicolaou, un examen ginecológico frecuente en los chequeos para las mujeres, o el test de VPH.

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Incidencia, mortalidad y diagnóstico en Colombia

De acuerdo con cifras reveladas por el Observatorio de Cáncer Global (Globocan), anualmente se diagnostican 4.570 casos de cáncer de cuello uterino en el país, y 2.435 mujeres fallecen por esta causa, lo que equivale a un promedio de siete muertes diarias.

Para 2024, se reportaron 27.385 mujeres viviendo con cáncer de cuello uterino invasivo, cifra que mostró una leve disminución en la incidencia, pero un ligero aumento en la mortalidad respecto al periodo anterior.

El 59,6% de los casos nuevos de cáncer de cuello uterino registrados en 2024 correspondieron a formas invasivas, según la Cuenta de Alto Costo, lo que indica que muchas mujeres no acceden a un diagnóstico temprano. El Instituto Nacional de Cancerología reporta mayor incidencia en La Guajira, el Grupo Amazonas (Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés), Arauca, Meta, Caquetá y Casanare.

Los chequeos son indispensables a cualquier edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Relación con el VPH y estrategias de prevención

La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se originan por una infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), que es muy común: ocho de cada diez personas lo contraerán en algún momento de sus vidas. Los tipos de VPH 16 y 18 son responsables de aproximadamente el 76% de los casos.

Del mismo modo, se aclaró que la infección suele ser asintomática, pero puede causar complicaciones graves, por lo que es indispensable acudir al ginecólogo.

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció procedimientos de tamización para mujeres entre 25 y 69 años, con el fin de detectar el cáncer en etapas tempranas. Los métodos de prevención incluyen la vacunación contra el VPH, exámenes de rutina y tratamiento adecuado cuando es necesario.

“El mayor riesgo frente al cáncer de cuello uterino es el silencio. Hoy contamos con métodos de prevención y pruebas de detección; el desafío es que más mujeres accedan a ellas a tiempo”, expresó Johanna Ballesteros, gerente general de la compañía biofarmacéutica MSD para Colombia y Ecuador.

En cuanto aparezca una señal de alerta es necesario consultar con un especialista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Importancia de la prevención e inclusión de los hombres en la estrategia

El cáncer de cuello uterino no suele causar síntomas en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección oportuna. Cuando aparecen, los signos pueden incluir verrugas, masas inusuales o bultos, por lo que la prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para reducir el impacto de la enfermedad.

Los expertos del instituto afirman que la participación masculina es también relevante, teniendo en cuenta que uno de cada cinco hombres padece uno o más tipos de VPH de alto riesgo. Incorporar a los hombres en los programas de control y prevención puede ayudar a disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas con el VPH en toda la población.

Expertos resaltan la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama en mujeres adultas y jóvenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante cualquier duda, las autoridades de salud recomiendan consultar al médico sobre métodos de prevención y la posibilidad de vacunación contra el VPH.

Y es que se recomienda comenzar los tamizajes (pruebas de detección) a partir de los 25 años, con pruebas de VPH cada 5 años o citología cada 3 años, según las guías de la Sociedad Americana de Cáncer.