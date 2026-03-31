Colombia

Superintendencia de Salud emprende acciones legales tras masivo robo de datos personales por ciberataque a su sistema

A través de un comunicado, la entidad rechazó los incidentes de ciberseguridad que llevaron a la filtración masiva de información privada alojada en la plataforma Superargo

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La Superintendencia Nacional de Salud informó sobre un incidente de ciberseguridad que permitió la descarga masiva del 1,6% de su base documental - crédito Supersalud e Imagen Ilustrativa Infobae
La Superintendencia Nacional de Salud informó sobre un incidente de ciberseguridad que permitió la descarga masiva del 1,6% de su base documental - crédito Supersalud e Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) reportó el 31 de marzo de 2026 la detección de múltiples ciberataques contra su sistema de gestión documental SUPERARGO, que resultaron en la descarga masiva no autorizada de 1,6% de su base documental.

A través de un comunicado oficial, la entidad identificó la actividad anómala por medio de sus sistemas de monitoreo y bloqueó los accesos comprometidos, restableciendo el servicio en condiciones controladas para evitar una mayor explotación del incidente.

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Durante el último mes, la Superintendencia Nacional de Salud detectó más de 23 millones de intentos de ciberataques sistemáticos, de acuerdo con información confirmada por la propia entidad, dirigidos contra la plataforma Superargo.

Las amenazas han estado dirigidas especialmente a la infraestructura tecnológica institucional y surgieron versiones sobre una potencial filtración de datos sensibles de ciudadanos y entidades del sector salud.

La información vulnerada corresponde a documentos y soportes relacionados con peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), presentadas por usuarios ante la entidad.

Estos registros contienen datos personales y sensibles, lo que motivó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, según detalló la Superintendencia Nacional de Salud en su comunicado. La entidad inició así los trámites judiciales para identificar a los responsables del ataque y fortalecer la respuesta legal.

Para contener y analizar el incidente, la Superintendencia Nacional de Salud anunció el refuerzo de sus medidas de seguridad tecnológica en coordinación con el ColCERT, el CSIRT del sector salud y otras entidades como la Policía Nacional y la Superintendencia de Industria y Comercio.

En la comunicación afirmaron que la operación administrativa y la capacidad de supervisión del organismo se mantienen estables, mientras avanzan las verificaciones técnicas para determinar el alcance de la afectación. De igual manera, la Superintendencia reafirmó su compromiso con la transparencia y la seguridad, e instó tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía a evitar la difusión de información no confirmada para no generar alarmas innecesarias.

Entre las medidas adoptadas, la Superintendencia Nacional de Salud rechazó cualquier intento de extorsión o manipulación de datos personales y anunció el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para enfrentar futuras amenazas cibernéticas dirigidas contra el sector salud.

En desarrollo...

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