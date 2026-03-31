Senador republicano Rick Scott expresó su preocupación por investigaciones en Estados Unidos contra Petro: “Es un terrorrista”

Senador republicano Rick Scott expresó su preocupación sobre el futuro de Colombia por pesquisas de Estados Unidos contra Petro - crédito Reuters/Presidencia

Fiscales federales de Estados Unidos mantienen en curso una investigación en la que el nombre del presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo examinado, según informó Reuters el 20 de marzo de 2026.

No obstante, la agencia precisó que el mandatario no figura como objetivo principal de las pesquisas desarrolladas en Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con la información publicada por The New York Times.

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En este contexto, Rick Scott, senador republicano, expresó su preocupación por las pesquisas contra el jefe de Estado colombiano. A su juicio, ponen en riesgo el futuro, la democracia y la potencial inestabilidad en Colombia.

Scott también afirmó a Caracol Radio que considera “correcto que se investigue” la situación, haciendo hincapié en la importancia de la vigilancia sobre el entorno político y social colombiano.

El congresista norteamericano sostuvo que el jefe de Estado tiene vínculos con el exdictador venezolano Nicolás Maduro - crédito Presidencia de la República

“Bueno, primero, estoy muy preocupado por el futuro, la democracia y cualquier estabilidad en Colombia. Petro solía ser miembro del M-19. Es un terrorista. Así que es una persona terrible”, expuso.

El senador Rick Scott remarcó la trayectoria de Gustavo Petro, refiriéndose a su antiguo vínculo con el grupo M-19 y calificándolo como mala persona. En sus declaraciones, subrayó la necesidad de analizar los contactos del presidente colombiano, a quien relacionó con Nicolás Maduro, dictadores y jefes de cárteles.

“No sé qué pasará con la investigación, pero, ya sabes, se rodea de mala gente, gente como Maduro, dictadores, terroristas y jefes de cárteles. Así que, bueno, creo que es probable que haya una investigación y veremos qué pasa”, afirmó al medio citado.

La investigación a Gustavo Petro por parte de Estados Unidos

Gustavo Petro enfrenta una investigación penal abierta por dos fiscalías federales de Estados Unidos que indagan sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022- Catalina Olaya

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta investigaciones penales en Estados Unidos por parte de al menos dos fiscalías federales, que examinan sus posibles vínculos con narcotraficantes y actividades ligadas con el financiamiento de su campaña, en un contexto donde la relación bilateral, marcada por choques recientes, influye en la agenda de seguridad y la política exterior de Estados Unidos según The New York Times.

A estas pesquisas, que hasta ahora no habían trascendido públicamente y que se encuentran en fase inicial, se suman agentes especializados en narcotráfico internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, tal como informaron tres personas con conocimiento directo al medio citado.

La investigación explora posibles reuniones de Petro con figuras del narcotráfico y la eventual solicitud de donaciones ilícitas durante su campaña presidencial, aunque actualmente no hay indicios de presentación de cargos penales ni implicación directa de la Casa Blanca en el inicio de estas indagaciones.

Petro sostiene una postura de rechazo total a cualquier vínculo con el narcotráfico y defiende los logros de su gobierno en la reducción de cultivos de coca - crédito Kylie Cooper/Reuters

Distintos representantes tanto del mandatario colombiano como de las fiscalías de Nueva York y de la DEA declinaron pronunciarse oficialmente sobre el caso, señaló el mismo medio. No obstante, los medios colombianos divulgaron que personas vinculadas con narcotraficantes intentaron canalizar fondos hacia la campaña de Petro, incluyendo señalamientos hacia su hijo, que reconoció la entrada de dinero ilícito en la campaña electoral de 2022 ante fiscales colombianos, si bien estos no imputaron formalmente al líder colombiano, quien niega cualquier conducta delictiva y atribuye las acusaciones a motivaciones políticas.

Petro sostiene una postura de rechazo total a cualquier vínculo con el narcotráfico y defiende los logros de su gobierno en la reducción de cultivos de coca, la persecución de organizaciones criminales y la apertura de diálogos de paz con grupos armados. Su pasado como miembro de una guerrilla urbana fue relevante en negociaciones fallidas con otros sectores insurgentes, algunos de los cuales tienen conexiones históricas con las economías ilegales.