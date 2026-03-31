Quiénes son los jefes delincuenciales del ‘tarimazo’: esta es la historia criminal de los cabecillas que acompañaron a Gustavo Petro en La Alpujarra

Entre los beneficiados figuran los nueve líderes delincuenciales que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el evento de La Alpujarra en 2025 - crédito Presidencia

El 27 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación emitió una resolución que ordenó la suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá , en medio de los avances de la mesa de paz urbana liderada por el Gobierno nacional.

Entre ellos, figuran los nueve líderes delincuenciales que el 21 de junio de 2025 acompañaron al presidente Gustavo Petro en la tarima de la plazoleta de La Alpujarra, durante uno de los eventos más controvertidos de su gestión. La decisión, según explicó la Fiscalía, responde a la solicitud del Ejecutivo tras constatar progresos en los compromisos suscritos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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De acuerdo con información exclusiva obtenida por El Tiempo, los perfiles judiciales de estos cabecillas reflejan trayectorias delictivas extensas y condenas por delitos graves, lo que generó un intenso debate público en torno a la medida.

Los nueve del ‘tarimazo’: trayectoria y condenas

Los perfiles judiciales revelan que los líderes favorecidos tienen extensas trayectorias delictivas y condenas por delitos graves en Medellín y el Valle de Aburrá - crédito Juan Cano/Presidencia

El listado de cabecillas que estuvieron junto al presidente en La Alpujarra incluye a:

Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre

Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre

José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom

Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23

Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo

Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa

Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa

De acuerdo con el medio citado, “Carlos Pesebre” es señalado como uno de los líderes más peligrosos de la región. Fue capturado el 19 de marzo de 2013 y condenado a 36 años de prisión por homicidio agravado cuando lideraba la estructura de Los Robledo.

“El Tigre”, histórico cabecilla de La Unión, fue capturado en octubre de 2013 y sentenciado a 33 años y cinco meses por delitos como secuestro extorsivo, extorsión, homicidio agravado y concierto para delinquir, entre otros. Actualmente, figura en libertad.

“Douglas”, identificado como la cabeza visible de La Terraza, fue capturado en abril de 2009 y condenado a 32 años de prisión por secuestro extorsivo. Por su parte, “Tom”, máximo jefe de Los Chatas, fue aprehendido en diciembre de 2017 y sentenciado a 16 años por concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y fraude documental.

Alias Carlos Pesebre y El Tigre, dos de los cabecillas más peligrosos, cuentan con condenas de 36 y 33 años respectivamente por homicidio y secuestro - créditos Presidencia de la República

“Juan 23″, vinculado a la organización El Mesa, fue capturado en junio de 2022 y condenado a 15 años y 10 meses por desplazamiento forzado, concierto para delinquir y extorsión.

El prontuario de “Vallejo”, antiguo líder de El Mesa, incluye una condena de 14 años por concierto para delinquir agravado tras su captura en marzo de 2018. “El Indio”, cabeza del GDO Trianón, fue capturado en julio de 2020 por concierto para delinquir; actualmente se encuentra en libertad y sin condena.

“El Compa” y “Grande Pa” también figuran en la lista de los que acompañaron al mandatario, aunque sus expedientes judiciales recibieron menos exposición mediática.

La suspensión de órdenes de captura: razones y alcance

La decisión de la Fiscalía General se basó en los avances reportados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz en el proceso de negociación con las estructuras criminales.

Entre las condiciones impuestas, los líderes criminales no pueden portar armas ni usar prendas militares mientras dure la suspensión de las capturas - crédito Fiscalíaco / X

El documento, conocido por el diario mencionado, resalta que entre 2024 y 2025 Medellín y el Valle de Aburrá alcanzaron la tasa de homicidios más baja en medio siglo, además de la eliminación de las “fronteras invisibles” en varios barrios, la reducción de la deserción escolar y el fortalecimiento de la confianza civil.

La suspensión de las órdenes de captura aplica exclusivamente en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), por un periodo de seis meses. La medida abarca a todos los miembros de la mesa de paz de Itagüí que cumplen funciones como voceros principales o suplentes.

Siete de los 23 beneficiados ya se encuentran en libertad. El grupo tiene prohibido portar armas o utilizar prendas militares mientras se mantenga la suspensión, según el informe de la Fiscalía.