Robo en restaurante de Bogotá: video muestra cómo un hombre sustrae un bolso sin levantar sospechas

La difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad ha despertado preocupación en la ciudadanía por la situación de seguridad en espacios comerciales, mientras autoridades investigan los hechos registrados en la localidad del sur de la capital - crédito @PasaenBogota / X

Un video captado por una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre, aparentemente bien vestido, robó un bolso en un restaurante de la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. El registro audiovisual, que circula en redes sociales, muestra cómo el individuo se hace pasar por cliente, ejecuta el hurto de manera rápida y abandona el lugar sin levantar sospechas.

El hecho ocurrió en un establecimiento donde el sujeto, tras sentarse en una de las mesas, finge interés por el menú y actúa con aparente tranquilidad. Durante la atención de una de las trabajadoras, el hombre se quita el saco y lo coloca sobre sus piernas. Luego, dirigió su atención a una familia ubicada en una mesa contigua, que tenía un coche de bebé junto a su mesa.

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Según se observa en el video, el hombre aprovechó la distracción del personal del restaurante para realizar el hurto. Mientras aparentaba colocarse el saco, introdujo el brazo bajo la prenda y extrajo un bolso que estaba en la parte baja del coche de bebé. Cubrió el bolso robado con el suéter y permaneció unos instantes en el sitio, simulando que esperaba la toma de su pedido.

Una cámara de seguridad registró el hurto de un bolso por parte de un hombre bien vestido en un restaurante de Antonio Nariño, Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

La grabación evidencia que el ladrón actuó con destreza y sin llamar la atención de los presentes. En el material divulgado, se menciona que una mujer vestida de rosado, ubicada cerca de la entrada, habría colaborado con el autor del robo. Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no han confirmado la supuesta complicidad ni han revelado detalles adicionales sobre la investigación.

Tras difundirse el video en redes sociales, diferentes usuarios manifestaron preocupación por la seguridad en zonas comerciales y restaurantes de la ciudad. El hecho se inscribe en un contexto en el que la percepción de inseguridad persiste, a pesar de la reducción de varios delitos durante los primeros meses del año.

Panorama de seguridad en Bogotá: cifras y operativos recientes

Con base en datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), presentados por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, varios delitos registraron caídas en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entre enero y febrero de 2026, el hurto a personas en Bogotá cayó 38,3% y el hurto a celulares disminuyó en un 33%, según datos del Siedco - crédito Policía Bogotá

El homicidio bajó 12,5%, pasando de 176 a 154 casos; la extorsión se redujo 85,8%, de 330 a 47 denuncias; el hurto a personas cayó 38,3%, con 13.017 casos frente a 21.088 del año anterior; y el hurto a celulares disminuyó 33%, de 6.262 a 4.175 denuncias.

Otras modalidades delictivas también mostraron descensos: el hurto al comercio bajó 74,8%, el hurto de bicicletas 48%, los delitos sexuales 49,7%, el hurto de automotores 36,9%, el hurto de motocicletas 32,3% y el hurto a residencias 22,3%. Las autoridades atribuyen estos resultados a operativos interinstitucionales, megatomas y mayores controles en la comercialización de celulares robados, así como al fortalecimiento de la videovigilancia.

Operativos interinstitucionales y el refuerzo de videovigilancia contribuyeron a la disminución de robos y otros delitos, según la administración local- crédito Policía Nacional

En el sistema de transporte masivo TransMilenio, uno de los principales puntos de intervención urbana, se realizaron 2.202 capturas durante los procedimientos efectuados en las troncales Centro, Norte y Caracas. Además, se incautaron 11.647 gramos de sustancias psicoactivas y se desarticularon 71 grupos delincuenciales comunes organizados, según la Secretaría de Seguridad.

Aunque la administración local destacó los avances en materia de seguridad, la difusión de videos como el ocurrido en Antonio Nariño refuerza el sentimiento de vulnerabilidad entre los habitantes de Bogotá. El secretario de Seguridad, César Restrepo, indicó que la tendencia a la baja en los indicadores se mantendrá como prioridad, con especial énfasis en la prevención de delitos en espacios públicos y privados.